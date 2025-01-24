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新年大掃除｜3孩網紅靚媽鑽研「15分鐘清潔法則」　只需90分鐘輕鬆令全屋乾淨企理

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 12 分鐘前

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外國一及3孩網紅靚媽鑽研出「15分鐘清潔法則」，只需90分鐘，便可輕鬆令全屋乾淨企理！

【年廿八洗邋遢/打掃家居/快速清潔方法】「年廿八，洗邋遢」，不過對於有小朋友的媽媽來說，大掃除確是百上加斤！外國一名全職媽媽分享了一個清潔大法，只需用90分鐘便可把全屋都清潔一遍，命名為「15分鐘法則」。她這個方法可以做到基本的清潔，但又不會「累死自己」，被網友大讚聰明！

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這名全職媽媽名齊米（Mai Zimmy），育有三名孩子。齊米亦是一名Instagram網紅，坐擁近22萬的粉絲，她常常在網上分享自己照顧孩子的日常心得、清潔及打理家中大小事的過程。雖然齊米生活極之忙碌，但她仍有一個精神、亮麗的外表，而且身形體態亦保持得十分窈窕，令到不少媽媽們極之羨慕、紛紛向她「取經」，所以齊米的影片很受歡迎，有些更收獲數萬到十多萬的按讚。

新年大掃除｜分6個階段清潔

每日照顧3名孩子也花掉了不少的時間，究竟齊米如何在有限的時間內完成龐大的家務量？首先，齊米把清潔的內容分為6個階段，分別為「清潔浴室」、「收納及整理物品」、「為家中物品除塵」、「吸地和重點式吸地毯」、「拖地」及「倒垃圾」，然後齊米會用上一個計時器，並把以上每一個環節所用的時間設定為「15分鐘」，時間到了便會停止，然後移師到下一項。整體來計，6個環節只需用上90分鐘的時間，所以齊米每星期也會重複這個操作一次。

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新年大掃除｜原則：保持乾淨整齊又不太累

不過齊米也承認，每一個清潔環節只有15分鐘是不夠的，但她指出這個方法的大原則是能讓家中保持乾淨整齊，而同時能令自己不用做得太累、太費勁，

你可能還沒有完全完成，但我懇求你繼續前進，我們並不是想在這裡打掃一整天，也不是我家每個房間的所有東西都被清理乾淨。

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