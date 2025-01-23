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親子好去處｜澳門美高梅媽閣塘片區新春活動　Barra年年好市集全新遊玩路綫

休閒消費

撰文： 李越樺

發布時間： 38 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

新春將至，美高梅聯乘國家一級博物館恭王府博物館、日本新銳插畫家村上信理，以及多達35間中小企及港澳台知名樂隊等，舉辧媽閣塘片區春節活動「Barra年年好市集」，共同注入中華非遺技藝、潮流插畫、新春文創市集及音樂會4大元素，為澳門市民及遊客打開農曆新年的全新遊玩路綫。

當中恭王府博物館將其22幅珍貴的年畫藏品帶到澳門，於1月24日至2月25日假原媽閣屠場舊址展出，向大眾傳遞春節吉祥喜慶祝福。活動更設有「年畫自助創意工作坊」，當中以年畫藏品進行「潮流二次創作」，讓訪客親手體驗拓印創作樂趣。美高梅更將拓印模組打造為「套色版畫玩具材料套裝」，推出片區專屬的「非遺x潮流」新春伴手禮。

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此外，活動亦聯乘澳門文創零售品牌Bookand，以潮流藝術與文化零售為切入點，舉辦日本插畫家村上信理個人潮流插畫展，跨界結合藝術及零售，開設期間限定咖啡廳，創造主題餐飲與文化商品等。村上信理更將於春節前親臨澳門與本澳學生進行藝術交流，共同為片區創作壁畫。

Barra年年好市集活動節目一覽。

「Barra年年好市集」亦聯動多達35間中小企，於1月24日至26日及1月31日至2月2日舉辦周末市集，內容涵蓋文創、科創、手工藝和寵物用品等不同範疇；並在兩個周六（1月25日及2月1日）同場舉行周末音樂會，由來自澳門、香港、台灣等地的知名樂隊與音樂人獻技，與大眾共度佳節。

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