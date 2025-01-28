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年廿九2025｜2025農曆新年點解冇年三十　專家拆解連續5年消失之謎

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

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【農曆新年2025/年三十/年廿九/香港天文台】農曆新年快到，不少人納悶今年年三十為何消失了？而專家稱由2025年開始直到2029年，連續5年的除夕都將是年廿九，這背後究竟隱藏著甚麼天文學與曆法規則呢？

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年廿九2025｜消失的年三十

大家有否留意到2025年的農曆除夕是年廿九，而非大家熟悉的年三十呢？香港天文台網誌刊登一篇關於「2025年起連續五年沒有年三十」的篇章，指這個現象並非罕見，翻查曆書，年三十在過去100年（1925至2024年）中就有37年「失去蹤影」，次數並不少，進入2000年以後， 2000年、2001年、2003年、2006年、2012年、2013年、2016年、2022年，以及從2025年起更會連續5年(即2025至2029年) 都沒有年三十。

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年廿九2025｜甚麼情況下出現農曆小月？

朔（新月）與太陽在同一黃經時，形成的月相稱為朔。兩次朔之間的時間稱為「朔望月」，平均約29.53天（即29日12小時44分3秒）。參照朔望月平均長約29日12小時44分3秒，只要農曆12月的朔落在朔日當天上午11時15分或更早，加上該12月對應的朔望月不長過平均值，該農曆年的除夕就便不會是在年三十，而是年廿九了。

天文學中「朔」和「朔望月」的概念，以及農曆的制定方法：

  • 朔（新月）：

朔是指月球和太陽在同一黃經位置時的月相，這時月球位於地球和太陽之間，通常不易被觀察到。

  • 朔望月：

朔望月是指從一次朔到下一次朔的時間，平均為29.5306天，這個時間約等於29天12小時44分3秒。

  • 農曆月的制定：

農曆是根據月相週期來制定的，每個農曆月的第一天是朔出現的日子。由於每個月的天數必須是整數，農曆採用「小月」和「大月」的制度，小月有29天，大月有30天。這樣的安排使得農曆月的平均長度與朔望月相近。

年廿九2025｜或許有更多冇年三十的機率

據天文台分析，每月第一天（即「朔日」）定為「初一日」，最後一天則稱為「晦日」。視乎當月是大月還是小月，晦日可以是「廿九日」或「三十日」。農曆曆法中的除夕，又稱為大年夜，是年內最後一天的晚上；除夕當日就是除夕日，又稱為大晦日。

農曆大月及小月的出現並沒有簡單而又均勻的規律，編排是基於兩大原則，即朔必定在初一日及曆月日數必須是整數。從下表所見，由2025年起連續5年的農曆12月剛好都是小月，因此這幾年的除夕並非在年三十。

事實上，農曆12月為小月的概率約為4成，以此粗略估計，連續5年除夕並非年三十的概率就只有約百分之一。根據公曆與農曆對照表所統計出來，在本世紀完結前還會有2次類近的情況，而這兩次（2058至2063及2089至2094）更可能是連續6年沒有年三十。

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