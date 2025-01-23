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台北旅遊｜《Ani-One玩轉動漫遊》登陸台北松山 排球少年、我的英雄學院限定周邊搶先買

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 35 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

《 Ani-One玩轉動漫遊 》即日起至2月25日登陸台北松山文創園區。（Ani-One Taiwan Facebook專頁）

動漫迷注意！《 Ani-One玩轉動漫遊 》集結人氣動漫登陸台北松山文創園區，神還原動畫經典場面之餘，更帶來一系列限定周邊！

13部人氣動漫包括《咒術迴戰》、《怪獸8號》、《排球少年！！》、《我的英雄學院》、《藍色監獄》、《我推的孩子》、《我獨自升級》等，現場設多個大型打卡位，更有互動遊戲。

（Ani-One Taiwan Facebook專頁）

以《咒術迴戰》為例經典的澀谷車站對決場面重現眼前，而《我的英雄學院》三巨頭綠谷出久、爆豪勝己及轟焦凍，《我推的孩子》星野愛的立牌亦型格登場，粉絲們絕對不能錯過。

互動裝置方面，不得不試玩的包括《怪獸8號》遊戲機，可即場測試自己的戰力解放值，是否可成為防衛隊的未來精英？另外《藍色監獄》亦掀足球攻防戰，讓你與朋友與桌遊區大顯身手！

點擊圖片放大
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除了拍照打卡玩遊戲，當然少不了入手周邊。各款動漫的精品款式多多，部分更為會場限定發售。消費滿額，更有機會獲贈特典雷射票，每周均為不同動漫主題。有興趣的動漫迷們，記得把握時間到場朝聖！

Ani-One 玩轉動漫遊

日期：即日起至2月25日
地點：松山文創園區 北向製菸工廠
開放時間：11am至7pm（平日）、11am至8pm（假日）
＊免費入場

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