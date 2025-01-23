情緒健康｜經常記仇回想過去易患抑鬱症　公關達人：小器影響健康

▲ 經常記仇、回想過去的人，易患上抑鬱症。

早前張德培訪港，與一眾網球小粉絲見面，有小朋友問：「當你輸了第一局時，例如：○比六，你會對自己說甚麼？」

張德培的回應非常好：「我以前真的試過第一局輸○比六，但之後反敗為勝。我認為你可以做的事，是跟自己說：『OK，第一局完了！它已成為過去，我不能再做甚麼改變過去，但第二局就是新的一局、新開始、新比賽……我要專注這一局……糾纏着過去無補於事。無論你贏了一分或輸了一分，你就要馬上回過神來確保自己十足十地專注去應付當下的那一球……盡你的力去處理當下這一分，要放開過去的包袱，專注於這一球。」

這番話實在說得好，是球場智慧，亦是人生智慧。很多人的不快樂，是源於過去，但過去其實已經成往事，將它在腦內不停loop，是自己抓着過去不放，用處在哪呢？

最新影片：

識諗的人是諗前面的，他們的思維是forward thinking，經常諗過去的人，是容許自己聚焦在以前輸的那一局上，這些backward thinking的人，打後亦只會局局輸，因為心裏永遠被過去的包袱牽着、不能專注全心全意打好新的一局。識諗的人會明白，當下永遠就是第二局的開始。我的觀察：抑鬱的人很多時的思維是backward thinking，腦裏死諗爛諗過去種種意難平之事，明明身處第二局，心神還是想着過去的第一局。

早前有報道，內地一位七十歲老翁因年輕時被老闆責罵，打後三十二年都放不下，愈想愈氣，導致長期失眠，亦因為長期失眠而患上柏金遜症和記憶力衰退。嘩，三十二年！那位老闆都不知去哪了，記仇到如此地步，不病才怪！小器影響健康。

台北榮民總醫院前院長張德明，在退休後寫了一本書，叫《醫中有情——臺北榮民總醫院院長張德明的行醫筆記》，記錄他行醫的體悟，其中有一個觀察很重要：「善忘的人，容易健康快樂」，老記着人家的不好，影響健康。你病了，那個「仇家」又不會來照顧你，日日心裏想着他，作啥？！

全文刊於《經濟日報》，原題為「小器影響健康」