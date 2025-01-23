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新手媽媽｜王君馨自爆產前郵輪之旅引發不適　佗B情緒波動大睇《黑白大廚》爆喊

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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王君馨拍片分享懷孕佗B的身心變化。

【蛇年媽媽/懷孕/孕媽/王君馨】38歲的港姐亞軍王君馨（Grace）去年12月宣布懷孕喜訊，佗B近6個月的王君馨日前在個人頻道上載vlog片，分享懷孕期間的變化及經歷。

王君馨稱起初知道懷孕時也感到愕然，因為她跟老公嘗試「造人」逾半年，惟每月驗孕也未收到好消息，起初也有點擔心：「當知道懷孕時都不太相信，覺得需不需要check多次。」

王君馨拍片分享佗B的身心變化。（影片截圖）

新手媽媽王君馨｜佗B初期情緒化

去年11月，王君馨特意回紐約跟家人分享喜訊，她選擇了一個特別的公佈方式，將BB超聲波照片置於藍色小禮物盒內，王君馨更拍下親友當刻反應，當中陳靜開心到喊，另一好友蔡思貝就開心到哈哈大笑。

首先我覺得好好笑，沒想過將超聲波照片放在藍色盒子裡面，會令大家覺得可能是仔，我覺得幾可愛，原來這樣跟朋友分享都幾開心。

懷孕初期除了嗅覺變敏感，王君馨受荷爾蒙影響致情緒波動，她說：「早前我看一個韓國著名的烹飪比賽，不知為何看一個烹飪比賽都很情緒化，還有經常在哭，某時日子會無緣無故地哭，但又不知原因。」相信王君馨所指早前熱播的《黑白大廚》。

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新手媽媽王君馨｜產前蜜月享郵輪之旅

另外，王君馨佗B初期享受產前蜜月，跟老公Daniel開展10天歐洲郵輪之旅，不過現在回想有點後悔，她說：「我覺得將來可能跟老公一起放假，或者發展新事物的旅程機會會變少，所以當知道懷孕差不多第六至七週時，已經預定10天郵輪之旅，這並非最明智的決定，雖然我身體還未變胖或者肚子未很大，但其實有不舒服的感覺或者太累時會想作嘔，我會建議孕媽媽去一些比較輕鬆（的地方）。」

記得某天在郵輪吃得太飽，然後王君馨有點不適，加上不知怎樣觸動到她的情緒，吃飯期間突然失控爆喊，老公也手足無措，她說：「老公問我發生甚麼事，我又回答不上，因為我好像也不知道原因，有趣的是我一直在哭，老公一直問我問題，我又回答不到他，我就更加無奈。」

之後王君馨回房休息，她慢慢領略要接受這種不解與疑惑，亦任由眼淚淌下，讓情緒抒發出來。

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新手媽媽王君馨｜做瑜伽過份出力

另外，王君馨做一些孕婦瑜伽以及伸展運動，惟她建議孕媽們要量力而為，她說：「第一次上堂時不要過度伸展，我第一次去時，自覺要回到懷孕前的柔軟度，記得那天回到家大脾內側酸痛到不得了，直情是動不了，上床下床都痛。」

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新手媽媽王君馨｜孕婦旅行7大注意事

不少準媽媽也喜愛來一趟「產前蜜月」（Babymoon），婦產科專科醫生梁巧儀曾分享7大注意事項，讓外遊的孕婦可以安心地享受旅程。

1. 孕婦在第2孕期相對佗得比較穩，因為在第1孕期即頭三個月，一般孕婦會較多出現妊娠不適，如氣脹、嘔吐、食欲不振、頭暈等，而且流產出血的風險亦高，如萬一遇上緊急狀況，在海外言語問題、不熟悉當地醫療，或會影響求醫。而踏入第3孕期是懷孕後期臨盆在即，太多數孕婦都會較易疲倦、水腫、腰骨痛、腳抽筋等，不適宜外遊舟車勞頓。

事實上，大部分航空公司是不允許懷有單胎滿36周，或懷有多胎滿32周的孕婦登機，即懷孕後期的準媽媽想坐飛機旅行是不可以的。

2. 了解目的地衛生情況及傳染病，孕媽媽要了解及評估有關的感染風險，去保障胎兒。此外，孕婦需了解有關檢測、疫苗和隔離要求。

3.  坐飛機時須多喝水，伸展雙腳及走動，因為飛機機艙的濕度低、乾燥，需飲水去補充水分，避免因身體流失水分令身體包括頭皮痕癢之外，水分不夠有機會致血液循環慢，或引致下肢深層靜脈血栓塞。而伸展雙腳及走動方面也是有助血液循環，建議每隔1小時走動。

4. 注意食物衛生，避免進食高危食物，即一些生冷、未煮熟的食物，如沙律、魚生刺身、非全熟扒類、雪糕、醬油蟹等，亦要避免高糖高鹽高脂的飲食。

5. 避免進行高危刺激活動如機動遊戲，而浸溫泉、焗桑拿等也要避免，因為悶熱的環境會令孕婦容易暈倒。

6. 避免玩得太盡太勞累，以免刺激子宮收縮，萬一孕婦子宮收縮，當下會感肚痛不適。子宮收縮更會增加早產的風險。

7. 請教自己的主診醫生是否適宜外遊，以及提供醫療證明給予航空公司。

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