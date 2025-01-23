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富貴媽媽｜何猷君富貴前度低調產子生父成謎　兩度婚姻失敗做單親媽媽嘆不容易

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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何猷君富貴前度估計已誕下第二胎，但BB生父成謎。

【何猷君/林慧俐/新加坡富商】新加坡富商林榮福千金林慧俐曾與賭王四房兒子何猷君拍拖，惜分手收場，林慧俐情路坎坷，為第一任丈夫誕下一子後離婚收場，後經朋友介紹認識第二任老公，同樣離婚收場，至去年8月突然公布再度陀B，並暗示做單親媽媽，日前她分享近照，見到巨肚已消失，似已低調產子！

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富貴媽媽｜林慧俐二胎估計去年底已出世

林慧俐日前在社交平台限時動態上載一張多功能嬰兒床手推車照片，產品出自意大利高端羊絨羊毛品牌Loro Piana，床上有包巾、包被物品，但就未見BB身影；而另一條限時動態影片，就見到林慧俐外出食飯，明顯見到孕肚已經消失，估計BB已於去年底出世。

身為富商千金的林慧俐，曾跟門當互對的已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君拍拖，其情史非常豐富，跟何猷君分手兩年後，與第一任丈夫許斌楷結婚，同年7月誕下兒子，可惜婚姻維持一年便結束，不過她跟前夫關係不錯，離婚後仍有聯絡。

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何猷君前女友｜再婚收下過千萬聘禮

至2022年，林慧俐忽然宣布與拍拖數月的Leslie再婚，並高調晒5卡鑽戒，估計收下200萬新元（約1,153萬港元）的聘禮，過大禮時更大晒8對龍鳳鈪、15條金條、大量山珍海味、靚酒，相當奢侈，惟她公開訂婚到分居只是兩個月時間，這段婚姻可謂來去匆匆。

何猷君前女友｜曾透露很喜歡小朋友

去年8月林慧俐宣布再度懷孕，但未有透露第二胎生父身份和婚姻狀況，只透露懷孕後增重逾20公斤，指自己很喜歡小朋友，父親亦希望兒孫滿堂，又後悔大仔Kyden出世後，未有趁年輕積極造人，到陀第二胎時已經33歲，有感陀兩胎的感覺分別很大，更稱害怕再經歷懷孕，如果再生小朋友，自問可能要考慮以代孕方式代替。

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林慧俐亦曾分享影片暗示做單親媽媽：「我特別關注所有的單親媽媽，我知道這非常艱難，尤其相比結婚的夫妻，你們獲得的資源太少了。你們經歷的掙扎是真實的，感到不知所措是正常的。」不過她的父親林榮福身家達25億美元（約195億港元），排在《2020福布斯新加坡富豪榜》第12名，有富爸爸支持，相信她在育兒路上並不孤單。

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