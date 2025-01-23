資料外洩｜樂施會遭黑客入侵洩55萬人資料　私隱署：過時防火牆有嚴重漏洞

▲ 樂施會去年7月向私隱專員公署通報資料外洩事故。（梁偉榮攝）

私隱專員公署今日（23日）公布樂施會資料外洩事故的調查結果，事故中有37台伺服器及24台工作電腦/手機電腦被入侵，有330GB數據被竊取，約55萬人資料遭外洩。公署表示，事故因過時的防火牆存在嚴重漏洞，及過長地保存個人資料等引致，已向樂施會送達執行通知。

樂施會去年7月向私隱專員公署通報資料外洩事故，表示遭受勒索軟件攻擊，其資訊系統因而受到影響。

調查發現，黑客透過暴力攻擊及利用樂施會防火牆的嚴重漏洞，執行遠端程式碼及指令，以取得保密插口層虛擬私有網絡（SSL VPN）主控台的存取權限，控制一個資訊科技測試人員帳戶。黑客從外部網絡透過 SSL VPN 連接到樂施會的資訊系統後，識別出樂施會網絡中存有漏洞的伺服器，並取得樂施會的活動目錄的管理員權限。黑客隨後進行橫向移動，入侵樂施會的伺服器、工作電腦及手提電腦。

私隱專員鍾麗玲認為，樂施會過時的防火牆存在嚴重漏洞。樂施會自2023年6月以來未曾對涉事防火牆進行任何修補或更新。涉事防火牆存在的兩項嚴重漏洞的修補程式已分別於2023年6月及2024年2月發布，但樂施會在外洩事件發生時仍未為防火牆安裝最新的修補程式。因此，黑客成功利用這些漏洞執行遠端程式碼及指令，控制了用於連接至SSL VPN的IT 測試人員帳戶，並最終獲得了樂施會網絡的存取權限並放置勒索軟件。

鍾麗玲又指，樂施會於外洩事件發生前的兩年內對其網站進行了兩次漏洞評估，惟評估範圍並無涵蓋存有嚴重漏洞的防火牆及名稱伺服器。此外，樂施會在去年2月至3月期間進行的資訊科技保安評估範圍並不包括對樂施會的資訊科技保安環境進行漏洞掃描或滲透測試，因此亦未能識別與外洩事件有關的保安漏洞

樂施會亦過長地保存個人資料，包括7年前舉辦的活動約 4,000項參加者的個人資料、2021 至2024 年間樂施會項目600項落選者的個人資料，及50 項與顧問的香港身份證號碼及履歷有關的個人資料。這些顧問的個人資料在完成向樂施會提供顧間服務超過7年仍被保存；及35份前管治委員會成員的香港身份證或護照副本。

私隱專員裁定樂施會違反了《私隱條例》的保障資料第4（1）及第2(2)原則。公署已向樂施會送達執行通知，指示其採取措施以糾正違規事項，以及防止類似違規情況再次發生。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】