淋巴癌丨25歲女地產經紀做體檢　頸上1異樣引醫生關注證患4期淋巴癌：水也喝不下

【頸粗／淋巴癌／霍奇金淋巴瘤／化療】頸部變化可能是健康警號！內地一名25歲女房地產經紀因做身體檢查時，被醫生發生她的頸圍粗得異常，她於是進一步檢查，竟證實患上淋巴癌第4期。

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綜合內地傳媒報導，任職房地產銷售，25歲姓張女子在入職體檢時被醫生提醒頸粗得不正常，她於是進一步檢查，竟發現食道外壁長了一個腫塊，最終於去年8月證實患上確診霍奇金淋巴瘤，即淋巴癌第4期，需要立即接受化療。張女指:

檢查時，胃鏡已經插不下去食道，因為食道空間已被擠壓得很少空間...酊目前為止，已做了9次化療，後來連水亦飲不了。

被問及確診前是否有其他徵兆，張女便表示自己過去做房屋銷售時飲食不規律、常熬夜，前兩年常發燒、流鼻血、身上過敏，當時沒太在意，沒想到患大病。

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同場加映:抗癌勇士｜28歲女婚前一周摸到頸部腫塊 婚後10日確診4期淋巴癌半年後奇蹟康復

在人生大事前夕患上大病，不免讓人感到無所適從。新加坡一名28歲女子去年在籌備婚禮期間摸到頸部有腫塊，並在婚後10天確診第4期淋巴癌，但她在家人及丈夫的支持下，抱著「不能倒下」的信念捱過逾半年的化療療程，最終在去年3月成功康復；她更在網上分享自己的經歷，希望可鼓勵更多同路人。

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同場加映：淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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