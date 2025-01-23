7-11優惠｜7-Eleven限時兩天買滿$100享8折　買滿指定金額送迪士尼精品+利是封

▲ 7-Eleven限時兩天買滿$100享8折，買滿指定金額送迪士尼精品。

【7-Eleven優惠/7-11/7仔優惠/便利店優惠】農曆新年將至，7-Eleven推出超著數賀歲優惠「三重賞」，由1月24日早上7時至1月25日，一連兩日於任何一間7-Eleven購買新年禮盒或指定零食滿$100即享8折，買滿指定金額更送迪士尼精品及精美利是封！

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7-11優惠｜7-Eleven兩天快閃優惠

7-Eleven於今個新年推出賀歲兩天快閃優惠「三重賞」，點擊圖片放大看三大優惠詳情：

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7-11優惠｜7-Eleven新年禮盒/指定零食產品推介

7-Eleven多款新年禮盒、零食限時減價，買8罐安記金牌溏心/花膠鮑魚/紅燒花膠/蟹皇溏心鮑更送金莎金鑽禮盒24粒裝。

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7-11優惠｜7-Eleven 3倍yuu積分回贈

另外，使用恒生enJoy卡付款，即可賺取3倍yuu積分回贈，更可以yuu積分兌換7-Eleven電子現金券。

▲ 7-Eleven即日至31日免費派現金劵！

7-Eleven聯乘WeChat Pay HK，推出免費派現金劵優惠，由即日至1月31日，顧客只需以WeChat掃描推廣物料上的QR Code，即可獲得HK$10專屬7-Eleven電子現金券。憑現金券使用WeChat Pay HK港幣錢包單次消費滿$100時，即可直接扣減 $10。

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