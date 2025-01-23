  • 21°C
香港時間：2025123日 (四) 16:10

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女神封盤︱余香凝廖子妤率同門師弟妹新春團拜　Yanny計劃海外婚禮Jessica回歸𢱑做姊妹

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

One Cool Jam Cast和Jam Cast藝人大合照。

將踏入蛇年，古天樂旗下公司One Cool Jam Cast和Jam Cast一眾藝人：余香凝、廖子妤、陳穎欣、林千渟、麥子樂、 徐頴堃、余潔滢、許月湘、李玗蓁、蔡子軒，連同蔡明思、吳嘉禧、李月兒、林嘉宏、劉志偉、林芝羽、屈詠儀、楊雅淇，提早舉行新春團拜。

One Cool Jam Cast和Jam Cast蛇年亦將喜事重重，除蔡明思（Jessica）重返公司及順利誕第二胎外，陳穎欣（Yanny）亦將於蛇年跟拍拖近八年的音樂人男友陳考威拉埋天窗，認真可喜可賀。

早前叱咤頒獎禮上，陳考威在頒獎台宣布年內與女友Yanny拉埋天窗；榮升做準人妻的Yanny，在蛇年最後一次以「女朋友」身份過新春，對此笑言：「雖然最後一年𢭃利是，但都唔會好搏命𢭃，因為我派一定比𢭃到嘅多，新年我會出發到北海道旅行。」

提到婚禮籌備進展，Yanny指希望在2026年初舉行，因暫時仍有工作在身：「婚禮希望盡量得閒啲先搞，同埋唔想喺好熱同雨季度搞。本身個婚禮想去日本舉行，但傳聞有啲天災，唔想到時賓客同自己會擔心，所以可能會轉地方，而家仲物色緊邊度有舒服、安全又有啲好回憶嘅地方。」

女神封盤︱女神陳穎欣Yanny「封盤」將嫁Gareth　網民湧入社交平台送祝福準人妻

一眾藝人大合照。

男友無預警宣布感壓力

對於男友在叱咤頒獎禮上無預警宣布婚訊，Yanny表示：「佢唔係一個甜蜜嘅人，佢好木訥，我知佢如果得獎，佢話會多謝我，我仲諗佢唔會講呢樣嘢（指結婚），佢幾怕醜。叱咤真係好多人睇，嗰晚好多人Message同打電話畀我，但我係一個比較低調嘅人，嗰刻好大壓力，第二日收拾心情先再覆。」

問到可有為成為人妻而做準備？Yanny笑指不需要：「其實婚後生活冇乜分別，不嬲都一齊住，我只係多咗個稱呼，但我自己聽到家姐叫姐夫做老公，或姐夫叫家姐做老婆，感覺好奇怪，因為太親暱，我諗我同佢要一段時間先消化呢個稱號。」至於婚後，Yanny表示會繼續幕前工作，暫時沒有生B計劃。

待嫁的女神Yanny。

Jessica誕第二胎後復出

至於剛簽約重返Jam Cast大家庭的Jessica，日前順利誕第二胎，不過她表示其實今胎比上胎陀得辛苦，說：「見到自己身體變化，可能好肥，今胎我成日都好肚餓，好驚自己再食落去，一發不可收拾；第一胎，冇經驗，事事覺得新奇，但陀第二胎，要湊住大女，好吃力。」

Jessica指坐月後將全面復出。提到好姊妹Yanny將結婚，她開心之餘還自薦做婚禮姊妹，Jessica又表示不會傳授夫妻之道：「每個人都有佢哋自己相處之道，Yanny同陳考威有佢哋嘅相處方式，仲相處得好好。」

（後排左起）劉志偉、余潔滢、林千渟、李玗蓁；（前排左起）余香凝、蔡明思。

廖子妤蛇年目標考車學裁縫

此外，余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）在將過去的龍年十分充實！Jennifer勇奪「影后」獎項，得到的認同也成為她的動力：「嘗試演出劇集《麻甩媽咪》，會展現大家未見過嘅我畀大家睇，希望大家喜歡；而今年我又試咗去台灣拍戲，各方面都好滿意；嚟緊蛇年，希望自己可以多啲突破，兼顧家庭同工作外，仲搵到自己嘅時間做自己鍾意嘅事嘢，好好對待自己。」

Fish自感過去一年身心出現些狀況，她希望蛇年可以好好調整：「今年我希望可以考車、學裁縫，馬來西亞16、17歲有車牌，不過我冇考，我係唯一一個返學要同學車埋嘅人，到而家我都要媽咪車，所以我今年目標係考車牌；想學裁縫，本身對改造衫有興趣，希望透過呢個興趣令心情平靜。」

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
歌星媽媽︱曹敏寶1原因安排子女讀英基　否認少奶奶唔憂做：老公唔係非常富裕！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

余香凝 廖子妤 陳穎欣 蔡明思 古天樂 演員 新手爸媽 農曆新年 結婚

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
急症室最長等候時間（01月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月23日 時間12:05）
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份
傳統名校｜53歲樊亦敏返母校125周年開放日　獲師妹大讚靚女幽默回應︰我以前都係校花
傳統名校｜53歲樊亦敏返母校125周年開放日　獲師妹大讚靚女幽默回應︰我以前都係校花