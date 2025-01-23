親子旅行︱長榮航空Hello Kitty彩繪粉萌機　來回香港高雄限時快閃【附航班表】

▲ 長榮航空Hello Kitty彩繪機首航！

【長榮航空/Hello Kitty機/Hello Kitty彩繪機/高雄】長榮航空Hello Kitty彩繪機「粉萌機」首度飛航高雄-香港航線，TOPick記者昨日（22日）直擊試搭，Hello Kitty機身、Sanrio主題機艙及一系可愛餐具，絕對值得收藏，今次「粉萌機」將會期間限定，喜愛Hello Kitty的朋友不要錯過！

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從2025年1月22日至2月28日這段期間搭乘高雄至香港航線，都能享受Sanrio主題的沉浸式客艙服務體驗。除了Hello Kitty機身，飛機餐所使用的餐具及餐墊、行李牌、機票、拖鞋、濕紙巾等都印有Sanrio主題，喜愛Hello Kitty的朋友一定要收藏起來。

而昨日首航的乘客，都收到由長榮航空送出的限量商品，包括「Hello Kitty衣物收納袋3入組」及Hello Kitty機拼圖模型等，旅客若穿著粉色服飾或配戴粉色飾品參加「粉萌派對」主題活動，即可兌換精美的長榮航空限量商品，現場有許多旅客配合粉色主題精心打扮，包括親子、閨蜜等，皆特別以粉紅色系打扮，甚至搭配Hello Kitty頭飾及飾品，就是要感受彩繪機獨特魅力，不僅如此，活動現場也設置粉萌機元素設計的拍照打卡區供旅客合影，還能由專業攝影師拍照沖印照片帶回家留念。

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長榮航空以空中巴士A321-200機型載客，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，每天兩班的飛航服務，提供旅客便利的選擇：

Hello Kitty彩繪機︱即睇航班表

限時快閃 2025年1月22日起至2025年2月28日止

航線 航班編號 飛航班次 起飛時間 抵達時間 備註 高雄–香港 BR845 每日 09:15 10:55 機上皆提供 Sanrio主題 服務用品 BR849 每日 16:40 18:20 香港-高雄 BR846 每日 12:15 13:45 BR850 每日 19:20 20:55

長榮航空目前共有6架Hello Kitty彩繪機，包括「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」、「粉萌機」及「糖果機」飛航宿霧、克拉克及峇里島、巴黎、芝加哥、仙台等多條國際航線。

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