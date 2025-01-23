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美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【Gel甲／美甲／HPV病毒／疣／椰菜花】貪靚惹禍！內地一名女子因頻繁做美甲，發現指甲竟然長出「椰菜花」，證實感染HPV病毒。有醫生建議一類人少做美甲為妙，並教各位貪靚女士6招安全Gel甲，降低感染風險。

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美甲惹禍｜指甲生椰菜花 1類人不宜頻做美甲

據《荔枝新聞》報道，江蘇一名22歲吳小姐有美甲習慣，近日做完美甲後發現指甲縫長出異物，看起來像是一個個透明小包，不痛不癢，且越長越大。女事主隨即求醫，經檢查後發現感染了HPV病毒，需要透過液態氮冷凍治療去除。江蘇省中醫院皮膚科主任單敏潔中醫師就病例指出，指甲邊緣因感染HPV病毒生疣，屬尋常疣，與子宮頸、外生殖器位置的性病疣不同，故有美甲習慣的女士無須過分擔心。單敏潔解釋，由於美甲工具無法「一人一套」，有可能會因交叉感染而傳播HPV病毒。此外，她亦提醒，美甲成分裡含有甲醛，抵抗力不好的人盡量不要做美甲，以降低感染病毒風險。

據《起點新聞》報道，廣東藥科大學附設第三醫院皮膚科門診主治醫生巫尾英，亦就病例建議6個正確美甲貼士：

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1. 確保美甲師洗過手，工具消毒之後再操作，並叮囑美甲師不要過度打磨甲體

2. 不要清理甲上皮

3. 建議做紫外線照射前給皮膚塗抹防曬係數大於30的防曬乳

4. 不要連續美甲，給指甲修復和自然生長的時間

5. 懷疑指甲有感染或病變時，立刻停止美甲並及時就醫

6. 卸甲時不要用手或指甲去刮

HPV病毒｜男女均會感染HPV

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾受訪解釋，HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

HPV病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

HPV病毒｜「椰菜花」常見症狀

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性病風險｜4大易感染高危環境

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HPV病毒｜9招預防感染HPV

廣東省中醫院大學城醫院婦科副主任醫生唐虹接受內媒訪問指，HPV病毒「耐寒不耐熱」，溫度達攝氏55至60度時便會變質，因此高溫消毒可以消滅病毒。惟大多數溫泉水溫度僅約40至45度，導致HPV病毒仍可生存，如果皮膚有傷口便很容易感染到HPV。

唐醫生續指，雖然浸溫泉恐有感染HPV風險，但只要跟足以下9大注意事項，便可有效預防感染風險：

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