濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位

▲ 女兒私下買樓被房署查出，累母親被迫2月底搬出單位，因1理由網民不同情。

【濫用公屋 / 富戶 / 房屋署】母親遭女兒連累？近日，有義工在連燈發文，指1名居住於300呎公屋單位的阿婆遭同住女兒連累，即將被迫搬出單位。原因是母女2人關係惡劣，去年女兒私自買樓未告知阿婆，結果被房署查到，現要求2月底搬出單位。

屋內存放女兒海量衣物，堆積成山，惟女兒對此不聞不問，樓主通情阿婆的遭遇，遂發帖向網民求助，惟網民對此事真實性有所懷疑。

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濫用公屋｜女兒私下買樓累母親短期內須搬離公屋

樓主以「最近做義工探訪一個獨居老人，原來佢俾房署迫遷，要兩個月內搬離公屋」為題發帖，無奈表示「打擊富戶我明白，但問題人哋咪富戶先」，向網民求助。

樓主稱阿婆全家7口人居住在大窩口邨約300呎單位幾十年，後來丈夫過身，3個子女相繼搬走，現只與1名女兒同住，惟該女兒「情緒異常」，母女關係「勢成水火」，未盡贍養及照顧之責。去年更私下買樓未告知阿婆，結果被房署查出，現要求阿婆於2月底前搬離的單位。

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濫用公屋｜樓主：應為阿婆準備公屋做銜接

樓主對房署的要求表示「絕對理解」，但他認為此事阿婆毫不知情，「俾自己個女包過一戙」，且時間緊迫，就算無法保留原有單位，都應為阿婆安排銜接的單人公屋，「點解冇啦啦就踢人走？要老人家重新排期？排到幾時先？」。

據樓主上傳的圖片，屋內有大量衣物堆砌，甚至頂至天花，「屋內30年嘅物品，部分囤積物品，同阿女購物狂引致海量衣物，有床蝨」，他不禁感嘆「我都唔知老人家可以點清空」。

▲ 不過，網民認為此事或存在瞞報。（資料圖片）

濫用公屋｜網民質疑存在瞞報

該帖引來網民爭議，認為婆婆或涉及瞞報公屋，不值得同情，「首先有潛在虛假陳述嘅問題，如果家庭成員申報過冇其他物業嘅話，個個俾人發現咗就話自己幾慘幾慘，咁咩樓都唔使收啦」、「同阿女勢成水火，但買衫又照放你屋企？」、「濫用公屋真係無一個係無辜」、「1個人住300呎都唔算濫用公屋資源？」。

濫用公屋｜樓主幫助阿婆向區議員求助

不過，亦有人提出建議，「將個女除名，再申請延遲搬出，再交資產審查去房署或者直接上房署，佢會教你點做」；而面對質疑，樓主否認阿婆瞞報，並指其生活質樸，又補充稱，已經幫阿婆向所在區的議員求助。

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