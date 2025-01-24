  • 18°C
香港時間：2025124日 (五) 09:08

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

女兒私下買樓被房署查出，累母親被迫2月底搬出單位，因1理由網民不同情。

【濫用公屋 / 富戶 / 房屋署】母親遭女兒連累？近日，有義工在連燈發文，指1名居住於300呎公屋單位的阿婆遭同住女兒連累，即將被迫搬出單位。原因是母女2人關係惡劣，去年女兒私自買樓未告知阿婆，結果被房署查到，現要求2月底搬出單位。

屋內存放女兒海量衣物，堆積成山，惟女兒對此不聞不問，樓主通情阿婆的遭遇，遂發帖向網民求助，惟網民對此事真實性有所懷疑。

舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪

濫用公屋｜女兒私下買樓累母親短期內須搬離公屋

樓主以「最近做義工探訪一個獨居老人，原來佢俾房署迫遷，要兩個月內搬離公屋」為題發帖，無奈表示「打擊富戶我明白，但問題人哋咪富戶先」，向網民求助。

樓主稱阿婆全家7口人居住在大窩口邨約300呎單位幾十年，後來丈夫過身，3個子女相繼搬走，現只與1名女兒同住，惟該女兒「情緒異常」，母女關係「勢成水火」，未盡贍養及照顧之責。去年更私下買樓未告知阿婆，結果被房署查出，現要求阿婆於2月底前搬離的單位。

點擊圖片放大
+3
+2

濫用公屋｜樓主：應為阿婆準備公屋做銜接

樓主對房署的要求表示「絕對理解」，但他認為此事阿婆毫不知情，「俾自己個女包過一戙」，且時間緊迫，就算無法保留原有單位，都應為阿婆安排銜接的單人公屋，「點解冇啦啦就踢人走？要老人家重新排期？排到幾時先？」。

據樓主上傳的圖片，屋內有大量衣物堆砌，甚至頂至天花，「屋內30年嘅物品，部分囤積物品，同阿女購物狂引致海量衣物，有床蝨」，他不禁感嘆「我都唔知老人家可以點清空」。

不過，網民認為此事或存在瞞報。（資料圖片）

濫用公屋｜網民質疑存在瞞報

該帖引來網民爭議，認為婆婆或涉及瞞報公屋，不值得同情，「首先有潛在虛假陳述嘅問題，如果家庭成員申報過冇其他物業嘅話，個個俾人發現咗就話自己幾慘幾慘，咁咩樓都唔使收啦」、「同阿女勢成水火，但買衫又照放你屋企？」、「濫用公屋真係無一個係無辜」、「1個人住300呎都唔算濫用公屋資源？」。

濫用公屋｜樓主幫助阿婆向區議員求助

不過，亦有人提出建議，「將個女除名，再申請延遲搬出，再交資產審查去房署或者直接上房署，佢會教你點做」；而面對質疑，樓主否認阿婆瞞報，並指其生活質樸，又補充稱，已經幫阿婆向所在區的議員求助。

僭建｜黃大仙下邨公屋窗外驚現僭建　晾衫架大如碌架床曬衣褲床單

公屋簽約｜港媽收將軍澳公屋預派信　一個原因未簽約憂無家可歸發帖求助

濫用公屋｜房協擬用5年將富戶政策涵蓋至所有租戶　今年4月起推舉報濫用公屋奬

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
歌星媽媽︱曹敏寶1原因安排子女讀英基　否認少奶奶唔憂做：老公唔係非常富裕！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

僭建｜黃大仙下邨公屋窗外驚現僭建　晾衫架大如碌架床曬衣褲床單
00:06 2025/01/18
僭建｜黃大仙下邨公屋窗外驚現僭建　晾衫架大如碌架床曬衣褲床單
公屋簽約｜港媽收將軍澳公屋預派信　一個原因未簽約憂無家可歸發帖求助
12:46 2025/01/22
公屋簽約｜港媽收將軍澳公屋預派信　一個原因未簽約憂無家可歸發帖求助
濫用公屋｜房協擬用5年將富戶政策涵蓋至所有租戶　今年4月起推舉報濫用公屋奬
14:55 2025/01/22
濫用公屋｜房協擬用5年將富戶政策涵蓋至所有租戶　今年4月起推舉報濫用公屋奬
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
10:47 2025/01/23
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪

你可能感興趣

僭建｜黃大仙下邨公屋窗外驚現僭建　晾衫架大如碌架床曬衣褲床單
00:06 2025/01/18
僭建｜黃大仙下邨公屋窗外驚現僭建　晾衫架大如碌架床曬衣褲床單
公屋簽約｜港媽收將軍澳公屋預派信　一個原因未簽約憂無家可歸發帖求助
12:46 2025/01/22
公屋簽約｜港媽收將軍澳公屋預派信　一個原因未簽約憂無家可歸發帖求助
濫用公屋｜房協擬用5年將富戶政策涵蓋至所有租戶　今年4月起推舉報濫用公屋奬
14:55 2025/01/22
濫用公屋｜房協擬用5年將富戶政策涵蓋至所有租戶　今年4月起推舉報濫用公屋奬
房屋署 公屋政策 公屋 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
迷暈黨出没丨將軍澳疑現「迷暈黨」專揀1類人士埋手　街坊爆受害經歷：控制唔到身體
迷暈黨出没丨將軍澳疑現「迷暈黨」專揀1類人士埋手　街坊爆受害經歷：控制唔到身體