  • 19°C
香港時間：2025123日 (四) 18:39

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

過年茶飲︱新年食滯飲綠茶烏龍恐削胃　專家解構6種茶療功效：1款「老人家茶」人人啱飲

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

新年食滯飲綠茶烏龍恐削胃　專家解構6種茶療功效：1款「老人家茶」人人啱飲

【茶葉／消滯／綠茶／紅茶／體質】過年食得太豐盛，不少人都會飲茶消滯，但如果挑選的茶葉不適合個人體質，反而更傷身！TOPick整合了90後茶藝師Catherine及香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，兩位專家的意見，教大家揀最適合自己的養生茶！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答：多吃鈣片恐致腎結石？ 骨科醫生拆解補鈣3大迷思

6大類茶葉匹配3種體質

茶葉主要可分為白茶、綠茶、黃茶、黑茶、紅茶、青茶/烏龍茶。Catherine指出，不同體質的人，適合茶葉的發酵程度不一樣，功效也不同。例如茶葉的發酵程度視乎茶葉深淺度，較青的茶葉屬輕度發酵，適合熱底人士；重發酵的茶則適合寒底人士。

另外，雖然所有茶葉都有抗氧化能力，但程度不一，原因在於茶葉成分會在發酵過程中轉變。比如紅茶的茶多酚會在製作過程中氧化，成為茶黃素和茶紅素，維生素及氨基酸也會因此減少。一般而言，發酵程度越高，抗氧化能力會變低。

一. 熱底人士

以下3類茶葉適合熱底人士飲用：

點擊圖片放大
+3
+2

二. 寒底人士

以下3類茶葉適合寒底人士飲用：

點擊圖片放大
+4
+3

三. 濕底人士

至於濕氣重的人，Catherine指會較適合飲花茶，例如桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶。功效視乎不同花茶而定，但一般都是清熱去濕。

Catherine指出，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。

1款「老人家茶」人人啱飲

Catherine建議，其實有「老人家茶」之稱的熟普，茶性温和，適合不同體質人士。烏龍茶屬平性茶，適合不同體質人士。

小朋友一般是熱底，可飲白茶或綠茶；老人家則可能易胃寒，可飲紅茶或黑茶，有暖胃作用。

如何分辨茶葉加入人工香精？

加入人工香精的茶葉，在沖了第二泡後香味會大大減少。若是正常茶葉，茶葉則會較平穩和持久。她補充，市民未必可以在產品標籤上看到茶葉是否含人工香精，但一般高香型的茶葉，比較容易有機會添加了香精，比如清香型鐵觀音，台灣烏龍茶，紅茶等。不過，人工香精對健康的影響仍要視乎其提煉過程。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

超市大搜查｜6款賀年糕點熱量大比拼　營養師揭高卡之王：食2件熱量＝1碗半飯【附4大減重貼士】
10:52 2025/01/20
超市大搜查｜6款賀年糕點熱量大比拼　營養師揭高卡之王：食2件熱量＝1碗半飯【附4大減重貼士】
降血壓｜無須靠藥物輕鬆降血壓　醫生研「8秒運動」有效強心肺減肥
16:59 2025/01/20
降血壓｜無須靠藥物輕鬆降血壓　醫生研「8秒運動」有效強心肺減肥
行李喼推薦2025︱香港消委會+深穗消委會13款4星或以上行李喼推薦　1款5星僅售$506成性價比之王 抗摔耐用贏千元名牌
11:57 2025/01/22
行李喼推薦2025︱香港消委會+深穗消委會13款4星或以上行李喼推薦　1款5星僅售$506成性價比之王 抗摔耐用贏千元名牌

你可能感興趣

超市大搜查｜6款賀年糕點熱量大比拼　營養師揭高卡之王：食2件熱量＝1碗半飯【附4大減重貼士】
10:52 2025/01/20
超市大搜查｜6款賀年糕點熱量大比拼　營養師揭高卡之王：食2件熱量＝1碗半飯【附4大減重貼士】
降血壓｜無須靠藥物輕鬆降血壓　醫生研「8秒運動」有效強心肺減肥
16:59 2025/01/20
降血壓｜無須靠藥物輕鬆降血壓　醫生研「8秒運動」有效強心肺減肥
行李喼推薦2025︱香港消委會+深穗消委會13款4星或以上行李喼推薦　1款5星僅售$506成性價比之王 抗摔耐用贏千元名牌
11:57 2025/01/22
行李喼推薦2025︱香港消委會+深穗消委會13款4星或以上行李喼推薦　1款5星僅售$506成性價比之王 抗摔耐用贏千元名牌
健康問題 消滯 減肥 養生 中醫

最高瀏覽

八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦