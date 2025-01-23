過年茶飲︱新年食滯飲綠茶烏龍恐削胃　專家解構6種茶療功效：1款「老人家茶」人人啱飲

▲ 新年食滯飲綠茶烏龍恐削胃 專家解構6種茶療功效：1款「老人家茶」人人啱飲

【茶葉／消滯／綠茶／紅茶／體質】過年食得太豐盛，不少人都會飲茶消滯，但如果挑選的茶葉不適合個人體質，反而更傷身！TOPick整合了90後茶藝師Catherine及香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，兩位專家的意見，教大家揀最適合自己的養生茶！

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6大類茶葉匹配3種體質

茶葉主要可分為白茶、綠茶、黃茶、黑茶、紅茶、青茶/烏龍茶。Catherine指出，不同體質的人，適合茶葉的發酵程度不一樣，功效也不同。例如茶葉的發酵程度視乎茶葉深淺度，較青的茶葉屬輕度發酵，適合熱底人士；重發酵的茶則適合寒底人士。

另外，雖然所有茶葉都有抗氧化能力，但程度不一，原因在於茶葉成分會在發酵過程中轉變。比如紅茶的茶多酚會在製作過程中氧化，成為茶黃素和茶紅素，維生素及氨基酸也會因此減少。一般而言，發酵程度越高，抗氧化能力會變低。

一. 熱底人士

以下3類茶葉適合熱底人士飲用：

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二. 寒底人士

以下3類茶葉適合寒底人士飲用：

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三. 濕底人士

至於濕氣重的人，Catherine指會較適合飲花茶，例如桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶。功效視乎不同花茶而定，但一般都是清熱去濕。

Catherine指出，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。

1款「老人家茶」人人啱飲

Catherine建議，其實有「老人家茶」之稱的熟普，茶性温和，適合不同體質人士。烏龍茶屬平性茶，適合不同體質人士。

小朋友一般是熱底，可飲白茶或綠茶；老人家則可能易胃寒，可飲紅茶或黑茶，有暖胃作用。

如何分辨茶葉加入人工香精？

加入人工香精的茶葉，在沖了第二泡後香味會大大減少。若是正常茶葉，茶葉則會較平穩和持久。她補充，市民未必可以在產品標籤上看到茶葉是否含人工香精，但一般高香型的茶葉，比較容易有機會添加了香精，比如清香型鐵觀音，台灣烏龍茶，紅茶等。不過，人工香精對健康的影響仍要視乎其提煉過程。

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