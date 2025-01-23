冬天養生｜拆解3類氣虛體質　中醫師分享食療補氣改善方法

冬天是進補養生的最佳時機，但不同體質也有不同方法，當中說話無力、雙眼無神、脈無力和容易疲倦，都是常見的氣虛體質，這類人要保持腎氣旺，做好頭暖、背暖和腳暖。

註冊中醫師唐文儀博士教大家如何改善氣虛體質。「氣虛體質都分3類，上焦肺氣虛易感冒，且感冒時總是大汗淋漓。中焦脾胃虛，經常肚脹、大便時間長及稀爛，臉黃伴舌有齒印。下焦腎氣虛，經常頭暈眼矇、耳鳴、腰痠、夜尿多。」

臨床常見不少病人精神差，渾身疲憊懶洋洋的，再摸手脈，一派氣虛無力脈象。中醫認為氣是萬物靈魂，氣虛的形成可以是先天不足，也可以是後天失養形成，例如飲食不當、不良生活習慣、減肥不當等。

久臥傷氣 勞則氣耗

「有人以為攰就瞓多些，放假補眠，但中醫有句說法是久臥傷氣，經常躺臥或坐着不動，氣的運行會減慢，無力推動各個臟腑器官正常運作。另外，勞則氣耗，過分勞累也會傷氣，包括過分用腦會傷神，體力勞動或運動太過，沒有適當的休息調節，補充能量，身體的氣都會有被耗盡的一天，故應避免過勞。」

中醫認為，氣有固攝作用，氣虛固攝功能下降，令氣虛人士容易有內臟下垂，如子宮下垂、胃部下垂等。

黃芪山藥 食療補氣

要改善氣虛體質，唐博士建議可以食療補氣，黃芪為補氣諸藥之最，尤其適合肺氣虛，天氣變化就客易感冒的人。脾氣虛的人，可以多吃山藥，有利脾胃消化吸收。另人參對肺氣虛、脾胃氣虛、腎氣虛人士都可適量食用。

中醫學泰斗張錫純有一個著名的經方「玉屏風散」，由黃芪、白朮、防風三味藥組成，可煮服或煲粥吃，功效猶如防禦外來之風的屏障，用於預防反覆感冒。

日常飲食方面，氣虛體質人士，日常宜多吃具有益氣健脾的食物如黃豆、大棗、桂圓、蜂蜜、白扁豆、雞肉、牛肉、鱔魚和花生等，少吃有耗氣作用的食物如空心菜、生蘿白等。服用任何中藥前請先諮詢註冊中醫師。

運動方面，可通過太極，八段錦等氣功調息，不宜進行強體力運動，避免出汗太過。

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