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黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事

休閒消費

撰文： 玄學家　黃楚淇師傅

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈/蛇年旺財】乙巳蛇年將至，要開運必做六件事，藉以搶先增添蛇年好運勢，祝大家在蛇年內事事如意，齊齊旺足全年！

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第1招︰除夕大掃除

俗話說「財不入髒門」，新年要有整潔舒暢、光綫充足的居家及工作環境，運勢才會好。因此，在除夕時大掃除，不論是家中房間、客廳或是辦公室，都應該要清理舊物，扔掉無用的物品，象徵掃清晦氣、窮氣，期許新的一年能有新氣象。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第2招︰修眉開運

俗語云︰「眉開生運。」眉毛在面相學上，佔據着很重要的位置。若有雜毛、歪斜等，則容易影響精氣神，導致心情不順。開年修眉時，可以將臉部多餘的雜毛眉毛，或是竄出鼻孔的鼻毛做簡單修剪，有助招來好運。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第3招︰團聚吃年夜飯

新年與家人團聚吃年夜飯，寓意來年紅紅火火、團團圓圓。同時亦象徵新年新氣象，萬事順利。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第4招︰開運食物

新年想要好運，蘿蔔糕、發糕這兩味食物肯定少不了，因為「糕」與「高」讀音相同，均有「步步高」、「年年高昇」的寓意。而蘿蔔也叫菜頭，諧音「彩頭」，所以成為吉祥的首選！

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第5招︰改進家居風水

現在已經踏入九運，九紫代表添丁、財喜、吉慶等喜事，此星也是最得令的飛星。新的一年想要催旺各類喜事，可在家宅九紫正東位擺放果實類植物或紅色物品。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第6招︰走春拜年

拜年，又稱「走春、探春」。大年初一是走春拜年的好時機，這天早起出門拜年，多說新年吉祥話，意味着辭舊迎新，納新春吉氣。

撰文︰玄學家　黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

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