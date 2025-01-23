  • 19°C
香港時間：2025123日 (四) 18:39

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈/犯太歲】人出生於那一年的地支，也就是相應的生肖所屬，與流年太歲相同、相沖、相刑、相破、相害，此五類都被稱之為犯太歲。

其實除年份外，出生月份、日子、時辰都會犯太歲，這是因為根據中國農曆，每一天都與特定的地支相關聯。判斷自己是否犯太歲，可以從八字地支入手。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年值太歲︰肖蛇

出生年份在2013年、2001年、1989年、1977年、1965年、1953年、1941年。出生月份在農曆四月、日子巳日、時辰巳時（上午9時至11時），均稱為值太歲、又稱伏吟太歲。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年沖太歲︰肖豬

出生年份為︰1935年、1947年、1959年、1971年、1983年、1995年、2007年、2019年。出生月份在農曆十月、日子亥日、時辰亥時（晚上9時至11時），均稱為沖太歲，又稱反吟太歲。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年害太歲、刑太歲：肖虎

乙巳的地支為巳，巳寅穿害，寅刑巳，故生肖屬虎的朋友害太歲及刑太歲。出生年份為︰1926年、1938年、1950年、1962年、1974年、1986年、1998年、2010年、2022年。出生月份在農曆一月、日子寅日、時辰寅時（淩晨3時至5時）。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年破太歲、刑太歲：肖猴

乙巳的地支為巳，巳刑申，肖猴自身地支與巳蛇六合，可惜合中帶破，蛇年內屬於雙重太歲。出生年份分別是︰2016年、2004年、1992年、1980年、1968年、1956年、1944年、1932年。出生月份在農曆七月、日子申日、時辰申時（下午3時至5時）。

犯太歲之年，只要保持積極樂觀的心態、增強自身氣場和能量、多行善積德，都有助抵禦犯太歲的負面影響。

撰文︰玄學家　黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜陷運勢低谷如何催旺　師傅教4招運氣自來
今日 16:46
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜陷運勢低谷如何催旺　師傅教4招運氣自來
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解遇不到貴人？　3個原因貴人走夾唔唞
今日 16:45
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解遇不到貴人？　3個原因貴人走夾唔唞
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜影響財運的衣褲風水　有種褲款易破財
今日 16:44
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜影響財運的衣褲風水　有種褲款易破財
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜不聚財的家居風水　4種格局會破財漏財
今日 16:43
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜不聚財的家居風水　4種格局會破財漏財
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜易破財的日常習慣　6個動作一定要戒
今日 16:42
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜易破財的日常習慣　6個動作一定要戒
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜事業飆升有辦法　4種催旺方法諸事順遂
今日 16:42
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜事業飆升有辦法　4種催旺方法諸事順遂
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜如何助旺學習文昌運　師傅教你3種布局
今日 16:41
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜如何助旺學習文昌運　師傅教你3種布局
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招
今日 16:40
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事
今日 16:39
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事

你可能感興趣

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜陷運勢低谷如何催旺　師傅教4招運氣自來
今日 16:46
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜陷運勢低谷如何催旺　師傅教4招運氣自來
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解遇不到貴人？　3個原因貴人走夾唔唞
今日 16:45
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解遇不到貴人？　3個原因貴人走夾唔唞
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜影響財運的衣褲風水　有種褲款易破財
今日 16:44
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜影響財運的衣褲風水　有種褲款易破財
風水 生肖

最高瀏覽

八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦