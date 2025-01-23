▲ 黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？ 4個生肖要留神

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈/犯太歲】人出生於那一年的地支，也就是相應的生肖所屬，與流年太歲相同、相沖、相刑、相破、相害，此五類都被稱之為犯太歲。

其實除年份外，出生月份、日子、時辰都會犯太歲，這是因為根據中國農曆，每一天都與特定的地支相關聯。判斷自己是否犯太歲，可以從八字地支入手。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年值太歲︰肖蛇

出生年份在2013年、2001年、1989年、1977年、1965年、1953年、1941年。出生月份在農曆四月、日子巳日、時辰巳時（上午9時至11時），均稱為值太歲、又稱伏吟太歲。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年沖太歲︰肖豬

出生年份為︰1935年、1947年、1959年、1971年、1983年、1995年、2007年、2019年。出生月份在農曆十月、日子亥日、時辰亥時（晚上9時至11時），均稱為沖太歲，又稱反吟太歲。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年害太歲、刑太歲：肖虎

乙巳的地支為巳，巳寅穿害，寅刑巳，故生肖屬虎的朋友害太歲及刑太歲。出生年份為︰1926年、1938年、1950年、1962年、1974年、1986年、1998年、2010年、2022年。出生月份在農曆一月、日子寅日、時辰寅時（淩晨3時至5時）。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年破太歲、刑太歲：肖猴

乙巳的地支為巳，巳刑申，肖猴自身地支與巳蛇六合，可惜合中帶破，蛇年內屬於雙重太歲。出生年份分別是︰2016年、2004年、1992年、1980年、1968年、1956年、1944年、1932年。出生月份在農曆七月、日子申日、時辰申時（下午3時至5時）。

犯太歲之年，只要保持積極樂觀的心態、增強自身氣場和能量、多行善積德，都有助抵禦犯太歲的負面影響。

撰文︰玄學家 黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

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