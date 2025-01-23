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黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招

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黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈/蛇年提升財運】對於不同生肖的人來說，乙巳蛇年會迎來不同程度的變化。 有的人可能事業騰飛、財運亨通；有的人則可能遭遇波折，需要更加謹慎和努力。

但無論如何，最終取決於我們怎麼把握機遇、努力奮鬥，以下是如何布置家宅或辦公室以提升財運。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第1招：納九紫旺氣

乙巳年是進入九紫離火運的第二年，在《周易‧八卦》中，九運對應離卦，所代表的方位是南方。因此，家宅或者辦公室最旺的方位就是南方，此方位若能有門口、視窗、通道等，可以連通屋內的通道口，可以納九紫旺氣，提升財運。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第2招：布局蛇年正財位

進入乙巳蛇年，八白左輔星飛入宮西南方，意味着西南方是蛇年家居正財位所在。想要催動家宅或辦公室財運氣場，提升自身正財運勢，可以在此方位擺放枱燈、寓意吉祥的物件（福祿壽、文武財神塑像）和種植根基紮實、容易生長的大葉植物（金錢樹、黃金葛、萬年青等）。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第3招：布局蛇年偏財位

在傳統國學文化中，六白武曲星掌管偏財運。進入乙巳蛇年，六白武曲星飛臨正南位，意味着正南位是蛇年流年家居或辦公室偏財位所在。想要投資獲利、催動驛馬、增強偏財運等，可在此方位擺放魚缸，養金魚、紅龍這些流動性的生物，寓意以水為財，生生不息。同樣擺放音響、圓形金屬的鐘飾、鋼琴等，聲音可以輔助偏財星，增加財源。

撰文︰玄學家　黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

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