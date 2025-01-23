  • 19°C
香港時間：2025123日 (四) 18:40

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜如何助旺學習文昌運　師傅教你3種布局

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜如何助旺學習文昌運　師傅教你3種布局

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈/蛇年助旺文昌運】文昌星，在星宿學中象徵智慧與文化，被古代士人視為仕途和學業順利的重要象徵。家長不妨這樣布置家中文昌位，有助催旺孩子的讀書成績和升學考試。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第1招：擺放四支削尖的鉛筆

乙巳蛇年文昌星坐落在正西位，可在書房正西位，或書桌的左上角擺放文昌筆筒，筆筒內擺放四支削尖的綠色鉛筆，經常在此處學習看書、處理工作等，對讀書考試、寫作、籌劃均有所裨益。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第2招：擺放花草

在玄學中，富貴竹被認為具有催文昌、提升學業和事業運勢的作用。流年文昌位放置富貴竹、文竹或綠色闊葉植物，有生機勃勃的氣息，而綠色本身也是文昌星的代表色，能夠催旺文昌吉運、助流年學業順遂。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第3招：擺放吉祥物

文昌塔是一種傳統的吉祥物，一般以七層或九層為最佳，寓意「七上八下」和「九五之尊」。在文昌位擺放文昌塔，有助提升學業運。

大家必須注意的是，在催旺文昌的過程中，文昌位應保持整潔、明亮，避免雜亂無章和陰暗潮濕，以營造良好的學習環境。

撰文︰玄學家　黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖龍運勢：慎防騙局　或有小財
今日 11:23
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖龍運勢：慎防騙局　或有小財
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事
今日 16:39
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神
今日 16:40
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招
今日 16:40
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜事業飆升有辦法　4種催旺方法諸事順遂
今日 16:42
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜事業飆升有辦法　4種催旺方法諸事順遂
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜易破財的日常習慣　6個動作一定要戒
今日 16:42
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜易破財的日常習慣　6個動作一定要戒
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜不聚財的家居風水　4種格局會破財漏財
今日 16:43
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜不聚財的家居風水　4種格局會破財漏財
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜影響財運的衣褲風水　有種褲款易破財
今日 16:44
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜影響財運的衣褲風水　有種褲款易破財
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解遇不到貴人？　3個原因貴人走夾唔唞
今日 16:45
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解遇不到貴人？　3個原因貴人走夾唔唞
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜陷運勢低谷如何催旺　師傅教4招運氣自來
今日 16:46
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜陷運勢低谷如何催旺　師傅教4招運氣自來

你可能感興趣

黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖龍運勢：慎防騙局　或有小財
今日 11:23
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖龍運勢：慎防騙局　或有小財
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事
今日 16:39
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神
今日 16:40
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神
風水 生肖

最高瀏覽

八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦