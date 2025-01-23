▲ 黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜如何助旺學習文昌運 師傅教你3種布局

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈/蛇年助旺文昌運】文昌星，在星宿學中象徵智慧與文化，被古代士人視為仕途和學業順利的重要象徵。家長不妨這樣布置家中文昌位，有助催旺孩子的讀書成績和升學考試。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第1招：擺放四支削尖的鉛筆

乙巳蛇年文昌星坐落在正西位，可在書房正西位，或書桌的左上角擺放文昌筆筒，筆筒內擺放四支削尖的綠色鉛筆，經常在此處學習看書、處理工作等，對讀書考試、寫作、籌劃均有所裨益。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第2招：擺放花草

在玄學中，富貴竹被認為具有催文昌、提升學業和事業運勢的作用。流年文昌位放置富貴竹、文竹或綠色闊葉植物，有生機勃勃的氣息，而綠色本身也是文昌星的代表色，能夠催旺文昌吉運、助流年學業順遂。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第3招：擺放吉祥物

文昌塔是一種傳統的吉祥物，一般以七層或九層為最佳，寓意「七上八下」和「九五之尊」。在文昌位擺放文昌塔，有助提升學業運。

大家必須注意的是，在催旺文昌的過程中，文昌位應保持整潔、明亮，避免雜亂無章和陰暗潮濕，以營造良好的學習環境。

撰文︰玄學家 黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

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