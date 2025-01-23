鄭中基新片︱鄭中基《阿龍》「重磅」回歸　操肌半年由130磅增重至160磅

▲ 鄭中基自導自演電影《阿龍》。

【鄭中基 / 阿龍 / 操肌】鄭中基（Ronald）自導自演的電影《阿龍》早在2018年已拍攝完成，卻一直未有安排上映。等約7年，電影公司在今日（1月23）終於宣布《阿龍》將於4月上畫，首條預告及海報亦在今日曝光。

據悉，去年宣布與太太余思敏到美國接受戒酒療程的Ronald，在電影上畫前將回港做電影宣傳。

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▲ 鄭中基自導自演電影《阿龍》。

鄭中基新片︱花大半年時間操肌

《阿龍》講述一名8歲女童（傅舜盈飾）被人口販賣集團擄走後，其父阿龍（鄭中基飾）不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。

為演繹這個背負著沉重過去的復仇父親，Ronald在戲中體型出現很大變化，且首嘗寸頭裝，更以彪形大漢的外形獻出多場重磅動作戲，成為本片的一大看點。他更由130磅增重至160磅，過程中無間斷進食澱粉質和蛋白質，變身成為「重磅」爸爸，而戲中多場激烈動作戲也親身上陣。

拍攝前，花足大半年時間操肌的Ronald說：「一星期操足六日之餘，每日拍戲收工返回酒店後都繼續操練，即使當時因拍攝受傷斷腳都從不間斷，對演出對手兇狠之餘，對自己要求更加狠。」向來以喜劇形象被觀眾熟知的Ronald，今次角色上來個大突破，令人期待。

對今次自導自演作品，他表示：「此次嘗試也是出於對好題材的珍惜，電影構思來自於社會新聞，一些針對兒童的惡性事件令同為父親的自己觸目驚心，便想以此創作一個故事，也與胡耀輝導演一拍即合。」

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鄭中基新片︱《5個小孩的校長》「嘉嘉」參演

此外，3位主演周秀娜、姜皓文、傅舜盈在「阿龍」的復仇之路上分別擔任不同重要角色。女主角周秀娜飾演泰國華僑阿蘭，為戲中最影響阿龍抉擇的重要人物、演出阿龍獄友的黑哥姜皓文為阿龍的獄中生活給予幫助。

至於演阿龍女兒的傅舜盈，在5歲時曾在《5個小孩的校長》演嘉嘉一角，今次在戲中與Ronald合演父女。

▲ 曾在《5個小孩的校長》演嘉嘉的傅舜盈在《阿龍》飾演鄭中基女兒。

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