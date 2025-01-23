  • 19°C
香港時間：2025123日 (四) 18:40

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜事業飆升有辦法　4種催旺方法諸事順遂

休閒消費

撰文： 撰文︰玄學家　黃楚淇師傅

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜事業飆升有辦法　4種催旺方法諸事順遂

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈/蛇年催旺事業運】如何提升事業運勢，一直是大家關注的熱點話題，通過這些方法催旺事業運，助你事業飆升、諸事順遂。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第1招：枱燈增運法

辦公室是生財重地，想要提升事業運、旺財運，在左手邊位置擺放光綫較為溫和的黃光小枱燈，形成「龍明虎暗」的格局，不僅有利於生氣聚積和能量釋放，還有助集中精神，提高工作效率，從而提升事業運。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第2招：植物催運法

乙巳蛇年四綠文昌星位坐落在正西，此星五行屬木，主要掌管智慧、事業，如果在此方位布置得宜，特別旺事業運。在辦公桌的正西位，擺放可以催旺的植物（文竹、富貴竹、菖蒲），有效消除負能量，吸納文昌之氣，事業可望一帆風順。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第3招：擇良友

古人曰︰「交友須勝己，似我不如無」，多和優秀的人一起，學習他們的行為習慣、思維模式，在潛移默化中提升自己，或多與自身生肖三合、六合的人一起合作、交往，同樣有助提升事業運。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第4招：提升健康運

健康就是財富，有健康的體魄身體，才能精力充沛地投入工作，不錯過任何潛在的晉升機遇，從而創造更大的財富。

撰文︰玄學家　黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事
今日 16:39
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神
今日 16:40
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招
今日 16:40
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜如何助旺學習文昌運　師傅教你3種布局
今日 16:41
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜如何助旺學習文昌運　師傅教你3種布局
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜易破財的日常習慣　6個動作一定要戒
今日 16:42
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜易破財的日常習慣　6個動作一定要戒
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜不聚財的家居風水　4種格局會破財漏財
今日 16:43
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜不聚財的家居風水　4種格局會破財漏財
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜影響財運的衣褲風水　有種褲款易破財
今日 16:44
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜影響財運的衣褲風水　有種褲款易破財
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解遇不到貴人？　3個原因貴人走夾唔唞
今日 16:45
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解遇不到貴人？　3個原因貴人走夾唔唞
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜陷運勢低谷如何催旺　師傅教4招運氣自來
今日 16:46
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜陷運勢低谷如何催旺　師傅教4招運氣自來

你可能感興趣

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事
今日 16:39
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜新年旺財最佳方法　開運必做6件事
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神
今日 16:40
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年哪些人真正犯太歲？　4個生肖要留神
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招
今日 16:40
黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜蛇年如何提升財運　師傅教路有3招
風水 生肖

最高瀏覽

八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦