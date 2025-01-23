▲ 黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜事業飆升有辦法 4種催旺方法諸事順遂

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈/蛇年催旺事業運】如何提升事業運勢，一直是大家關注的熱點話題，通過這些方法催旺事業運，助你事業飆升、諸事順遂。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第1招：枱燈增運法

辦公室是生財重地，想要提升事業運、旺財運，在左手邊位置擺放光綫較為溫和的黃光小枱燈，形成「龍明虎暗」的格局，不僅有利於生氣聚積和能量釋放，還有助集中精神，提高工作效率，從而提升事業運。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第2招：植物催運法

乙巳蛇年四綠文昌星位坐落在正西，此星五行屬木，主要掌管智慧、事業，如果在此方位布置得宜，特別旺事業運。在辦公桌的正西位，擺放可以催旺的植物（文竹、富貴竹、菖蒲），有效消除負能量，吸納文昌之氣，事業可望一帆風順。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第3招：擇良友

古人曰︰「交友須勝己，似我不如無」，多和優秀的人一起，學習他們的行為習慣、思維模式，在潛移默化中提升自己，或多與自身生肖三合、六合的人一起合作、交往，同樣有助提升事業運。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜第4招：提升健康運

健康就是財富，有健康的體魄身體，才能精力充沛地投入工作，不錯過任何潛在的晉升機遇，從而創造更大的財富。

撰文︰玄學家 黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

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