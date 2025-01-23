高官外訪︱陳茂波晤Coinbase負責人　商數字資產發展及規管

▲ 陳茂波與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布教授會面。（政府新聞網圖片）

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的財政司司長陳茂波，昨日（當地時間1月22日）出席領導人非正式午餐會議，與其他出席的70多名政商界領袖，探討全球各地應如何防範國際上出現不合作的新常態。

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晤卡塔爾、瑞士財金官員 商加強基建等合作

他又跟世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布會面，陳茂波表示，香港願跟世界經濟論壇繼續加強綠色轉型、金融服務發展、城市管理等不同領域合作。

此外，陳分別跟卡塔爾財政部長、瑞士聯邦財政部國際金融事務國務秘書會面，就環球經濟及金融情況交換意見，並討論如何進一步加強香港跟兩地在商貿、金融服務及基建等合作。

爭取更多海內外企業在港設專屬自保公司

陳茂波亦跟美國加密貨幣交易平台Coinbase負責人會面，就全球數字資產發展及規管政策交換意見。另與瑞士再保險的高級管理層會晤，介紹了香港在強化作為國際風險管理中心的工作，包括推動巨災債券等創新產品的發展。陳茂波表示，香港會繼續積極推動更多參與大型基礎設施、投資項目的各地企業，進一步利用香港進行全方位風險管理，以及爭取更多海內外企業在港設立專屬自保公司。

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