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黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜易破財的日常習慣　6個動作一定要戒

休閒消費

撰文： 玄學家　黃楚淇師傅

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜易破財的日常習慣　6個動作一定要戒

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈】日常生活中，破財的原因有很多種，一些看似細微的行為，可能會成為我們破財的源頭。因此，我們需要盡快改掉這些影響財運的不良習慣。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜戒破財陋習：唉聲歎氣

歎氣是最不好的習慣，老人常說：「一歎窮三年」，經常無故唉聲歎氣，持續的消極態度，會對個人的情緒、心態和行為產生負面影響，從而間接影響運氣。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜戒破財陋習：手機號碼頻繁更換

在玄學中，手機號碼象徵氣場和運氣，經常更換手機號碼可能會帶來一系列的影響和不便。其次，對於運勢有一定的不利影響。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜戒破財陋習：浪費水

水代表財富和財運。 所以，當我們在浪費水資源的同時，無疑是將自己的財運趕走。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜戒破財陋習：頻吐口水

在玄學中，口水對財運有直接影響。亂吐口水是一種不良習慣，有「吐財」的意思，亦是散財的動作，想要留住財氣，就要改正這個壞習慣。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜戒破財陋習：吃飯淋漓散亂

面相中，嘴巴也被稱為「財庫」，也有「嘴大吃四方」的說法。在吃飯的時候，桌上食物淋漓散亂，不但吃相難看，到嘴的財氣也會順嘴溜走。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜戒破財陋習：搖膝抖腿

《麻衣相法》中，對抖腳有此說法︰「搖膝不定者，坐之敗也。」正所謂「樹搖葉落，人搖福薄」，對男性來說，這是「窮相」，不容易聚財；對女性來說，這是「輕浮相」，易影響財運。

撰文︰玄學家　黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

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