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黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜不聚財的家居風水　4種格局會破財漏財

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黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜不聚財的家居風水　4種格局會破財漏財

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈】家居格局對財運的影響很大，很多人都會關注日常家居提升財運的風水，從而忽視了不聚財的家居格局，以下是一些不聚財的格局。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜家居為何不聚財：房子不方正或缺角

古書有云︰凡陽宅須地基方正，間架整齊。東盈西縮，定損丁財。缺角房也稱缺角煞，容易使居住者在財運、職場等方面的運勢缺乏臨門一腳、或是做事常常有產生遺珠之憾，職場上難以施展個人才能。如果財位所在的方位缺角，則會導致財難積聚。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜家居為何不聚財：直綫穿堂

民間有個說法︰「住宅第一怕︰最忌穿堂煞。」穿堂煞是因為門窗、陽台形成一條直綫，氣流直來直往，使財氣直接流出，難以在住宅內停留。想要調整門窗並不是簡單的事情，但可以設置屏風、書櫃、收納架等物品，阻擋氣流直衝，緩解穿堂煞帶來的不良影響。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜家居為何不聚財：衞生間在房屋中宮

房屋的中宮位，是玄學中很重要的位置之一。中宮位代表着家庭的生命力和家庭的財運，故財位忌受污。如果衞生間坐落在房屋中宮位，此為污穢財源，不利財運，容易破財漏財。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜家居為何不聚財：餐桌對大門

在玄學中，大門是住宅納氣之口，也是氣流非常活躍之地；而餐桌是一家人圍坐聚餐的地方，所以餐桌擺放位置宜靜。如果家宅空間位置有限，避免不了，平時不用餐時，就將餐枱收好，也不失為解決方法。

撰文︰玄學家　黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

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