▲ 黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜影響財運的衣褲風水 有種褲款易破財

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈】俗話說︰「衣不可勝衣，食不可勝食。」衣褲的風水講究，不僅關乎個人形象，還涉及個人運勢和財運，今天就和大家說說關於褲子的風水學問。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜衣褲風水：褲有洞

在玄學中，講究的是藏風聚氣，有破洞必然漏風不能藏氣。衣服有破洞，有口就代表不易聚財，容易散財和破財。經常穿這類型的褲，易導致錢財不聚，運氣下降；而女性則容易招來源源不斷的爛桃花運。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜衣褲風水：長期不穿的褲

大多數的人都會把過季的褲整理好，放到衣櫃裏面，等到季節到了，再把它拿出來穿。在玄學中，塵封太久的衣物帶有黴氣，直接穿上容易影響財運。正確的做法，是將褲放在陽光下曬上一天再穿。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜衣褲風水：看場合穿褲

服裝對於一個人的外形，有着重要的作用。合適的穿戴，可以起到很好的加分作用。一些嚴肅類場合或者宗教場所，衣褲要規範好，否則容易引起不必要的麻煩，從而讓自己的氣場出現負面能量。

撰文︰玄學家 黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。