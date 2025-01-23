▲ 黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解遇不到貴人？ 3個原因貴人走夾唔唞

【2025黃楚淇蛇年開運秘笈】俗語云︰人無貴人難以自通，高人指路，不如有貴人相助。貴人之所以被稱為貴人，不僅因為他們有能力，更是因為他們願意幫助你。

為甚麼沒有貴人願意幫助你，問題到底出在哪兒呢？以下是遇不到貴人的原因。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解無貴人：住宅周圍空蕩

當住宅周圍沒有建築物遮擋，八面受風一片散蕩，毫無生氣，在玄學中稱之為太陰局。這種格局容易導致住的人意志委靡、缺乏鬥志、懶散得過且過或怕麻煩，從而影響人際運勢，阻擋貴人前來幫扶。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解無貴人：房屋陰暗潮濕

住宅的風水對人的運勢和健康，有着重要影響。住宅的風水追求藏風聚氣，即保存吉祥之氣，以興旺住宅的運勢。如果房屋陰暗潮濕、噪音大、污染嚴重，會對居住者的情緒產生負面的影響，以致做事難以成功，貴人遠離。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜點解無貴人：性格執拗

俗語云︰性格決定命運。性格執拗確實可能影響個人的貴人運。貴人會更願意幫助一個有上進心、肯聽建議並執行的人。所以，當我們在接收他人給予的好建議時，都盡量去嘗試下，既是給自己一個機會，也是給對別人的的一個肯定。

撰文︰玄學家 黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

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