  • 19°C
香港時間：2025123日 (四) 20:54

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【日本地震／能登半島地震／元旦】日本能登半島去年元旦日（2024年1月1日）發生黎克特制7.6級地震，造成最少504人喪命。其中位於石川縣穴水町一家11口中，有10人遭山泥活埋罹難，僅剩因在外地工作而避過一劫的爸爸寺本直之。當時，寺本直之面對家人全數罹難，曾不禁對著媒體表示：「如果我也死掉就好了，這樣就能跟大家在一起。」而一年過去了，寺本直之再度接受媒體訪問，憶述往昔，又展示房間窗前放著妻兒的遺照及遺物，坦言自己仍會每日對家人相片說話。如今的他致力協助救災工作，為了逝去的家人努力活下去。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答：多吃鈣片恐致腎結石？ 骨科醫生拆解補鈣3大迷思

綜合日媒《每日新聞》及《北國新聞》報道，地震事發一年後，現年53歲的寺本直之出席了本月3日舉行的「能登半島地震和奧能登暴雨罹難者追悼會」，為親人祈禱，並分享災後生活，指自己如今每日回家，仍會對著窗邊5名家人的遺照說：「我回來了」；亦經常會回顧過去與家人去迪士尼樂園所拍攝的影片，坦言自己保留了所有的相簿及信件，因此並不會感到孤獨。如今雖然地震傷痕已逐漸從視野中消失，但他堅定表示：

只要我還活著，我就想告訴每個人，我不希望他們被遺忘。

點擊圖片放大
+6
+5

日本地震︱家中10人全數罹難 災後大受打擊拒接受媒體採訪

據《每日新聞》追蹤報道指，寺本直之的10名家人和親戚屍體於地震發生一周內全部被發現，並於當月20日舉行葬禮。去年4月下旬前，寺本直之一直在處理各種喪事手續；面對極大的喪親之痛，他坦言當時連說話的力氣也失去，因此去年一直拒絕接受媒體採訪：

我感到孤獨，但每一天都很艱難，幾乎沒有時間讓我心碎。

直到去年年底遺體安葬後，他終於放下心來。災後他搬遷到城中父母家中，他在房間的窗邊擺放了妻子及4名子女的遺照，遺照前則擺放著家人在生時佩戴的手錶、配件、智慧型手機等。寺本坦言，自己偶爾看著相片仍會忍不住露出笑容，至今仍未有妻兒離世的實感。

日本地震︱新年當日突發地震斷聊 接連噩耗痛不欲生

寺本憶述，自己過去在工作場所中認識53歲的妻子弘美，之後產下3名兒子及1名女兒，24歲大兒子於神奈川縣醫院工作、21歲二兒子在日本知名餐廳接受培訓、19歲么子則在金澤超市海鮮部門工作，至於15歲女兒事發時則正就讀中三。

災難發生當日，一家人按照慣例於妻子的父母家中過新年；而寺本由於工作關係，打算完成工作後才會合妻兒。踏入新年，寺本向子女們發送了新年祝賀訊息，未料當日下午4時10分時卻發生地震，當地道路被切斷、線路中斷。寺本無法得知當地最新狀況，而他向妻兒發出的訊息自那刻起，也不再有任何回覆。

救援人員在事發後數天，從瓦礫中陸續尋回寺本家人的遺體。首先是寺本的79歲外父上野賀弘、76歲外母春美、21歲次子駿希。然後在翌日再發現19歲么子京彌、15歲女兒美緒寧、52歲妻舅上野淳一、淳一的太太優子及其8歲兒子琢磨。最後是寺本的太太，以及24歲大兒子琉聖的遺體也被尋回，一家10口證實全數罹難。寺本為此痛不欲生：

為甚麼昨天日仍活生生的人，翌日卻已經不在了？這種想法讓我很痛苦。

點擊圖片放大
+9
+8

日本地震︱喪親至今仍難以忘懷 為家人努力生活

這一年來，寺本直之一直重覆看著家人遺物及相冊，內心亦慢慢恢復平靜。當他想要再聽家人的聲音時，便會看著一家人去東京迪士尼樂園和其他地方玩樂的影片，一直懷念一邊想：「真希望可以和他們再這樣對話呢。」

寺本回想過去，他表示次子駿希曾希望可以在金澤開一家餐館，由家人們一起經營。而家中其他人亦為此做了許多準備，可惜這些夢想如今已永遠無法實現。但寺本仍希望，如今仍活著的自己可以將這一切告知每個人，讓他們不會被人遺望，亦可以讓活著的人透過他的經歷，感受到災難的可怕、災前準備的必要性，以及生命的重要性。而從去年7月起，寺本一直在石川縣輪島市及七尾市做義工，幫助發放救災物資及傾聽災民心聲：

我會在天堂再次與我的家人相聚。現在我想拼盡全力、充實地活著。

日本地震︱喪親一年症狀持續恐患PGD

喪親之痛難以言語，但假如長時間無法做悲痛中抽身，恐會出現情緒疾病。沈君豪醫生曾接受訪問表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

點擊圖片放大
+9
+8

資料來源：每日新聞北國新聞

相關內容

2025預言︱曾精準預言特朗普遭槍擊 楊天命預警2025世界運程：日本大地震、香港恐有海嘯瘟疫？

遊日注意丨日本南海恐爆9級地震 專家預計發生時機 4地區出現大地震先兆 

遊日注意丨日本南海海槽恐爆百年一遇8級大地震 專家警告5地勿去： 4區海嘯5分鐘抵達

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

日本能登7.6級地震｜北陸新幹線停駛　1400人列車內滯留通宵有人發燒　專家教車廂過夜3大貼士
12:37 2024/01/03
日本能登7.6級地震｜北陸新幹線停駛　1400人列車內滯留通宵有人發燒　專家教車廂過夜3大貼士
日本能登7.6級地震｜能登半島10醫院斷水斷電　道路損毀成「孤島」增至48死　逾3萬災民無家可歸
16:21 2024/01/02
日本能登7.6級地震｜能登半島10醫院斷水斷電　道路損毀成「孤島」增至48死　逾3萬災民無家可歸
日本能登7.6級地震｜新潟縣核電廠　溢出含放射性物質污水　拆解輻射對人體短期+長期危害
12:11 2024/01/02
日本能登7.6級地震｜新潟縣核電廠　溢出含放射性物質污水　拆解輻射對人體短期+長期危害

你可能感興趣

日本能登7.6級地震｜北陸新幹線停駛　1400人列車內滯留通宵有人發燒　專家教車廂過夜3大貼士
12:37 2024/01/03
日本能登7.6級地震｜北陸新幹線停駛　1400人列車內滯留通宵有人發燒　專家教車廂過夜3大貼士
日本能登7.6級地震｜能登半島10醫院斷水斷電　道路損毀成「孤島」增至48死　逾3萬災民無家可歸
16:21 2024/01/02
日本能登7.6級地震｜能登半島10醫院斷水斷電　道路損毀成「孤島」增至48死　逾3萬災民無家可歸
日本能登7.6級地震｜新潟縣核電廠　溢出含放射性物質污水　拆解輻射對人體短期+長期危害
12:11 2024/01/02
日本能登7.6級地震｜新潟縣核電廠　溢出含放射性物質污水　拆解輻射對人體短期+長期危害
健康問題 網絡熱話 災難 日本 元旦 地震

最高瀏覽

八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦