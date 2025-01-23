日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光

【日本地震／能登半島地震／元旦】日本能登半島去年元旦日（2024年1月1日）發生黎克特制7.6級地震，造成最少504人喪命。其中位於石川縣穴水町一家11口中，有10人遭山泥活埋罹難，僅剩因在外地工作而避過一劫的爸爸寺本直之。當時，寺本直之面對家人全數罹難，曾不禁對著媒體表示：「如果我也死掉就好了，這樣就能跟大家在一起。」而一年過去了，寺本直之再度接受媒體訪問，憶述往昔，又展示房間窗前放著妻兒的遺照及遺物，坦言自己仍會每日對家人相片說話。如今的他致力協助救災工作，為了逝去的家人努力活下去。

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綜合日媒《每日新聞》及《北國新聞》報道，地震事發一年後，現年53歲的寺本直之出席了本月3日舉行的「能登半島地震和奧能登暴雨罹難者追悼會」，為親人祈禱，並分享災後生活，指自己如今每日回家，仍會對著窗邊5名家人的遺照說：「我回來了」；亦經常會回顧過去與家人去迪士尼樂園所拍攝的影片，坦言自己保留了所有的相簿及信件，因此並不會感到孤獨。如今雖然地震傷痕已逐漸從視野中消失，但他堅定表示：

只要我還活著，我就想告訴每個人，我不希望他們被遺忘。

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日本地震︱家中10人全數罹難 災後大受打擊拒接受媒體採訪

據《每日新聞》追蹤報道指，寺本直之的10名家人和親戚屍體於地震發生一周內全部被發現，並於當月20日舉行葬禮。去年4月下旬前，寺本直之一直在處理各種喪事手續；面對極大的喪親之痛，他坦言當時連說話的力氣也失去，因此去年一直拒絕接受媒體採訪：

我感到孤獨，但每一天都很艱難，幾乎沒有時間讓我心碎。

直到去年年底遺體安葬後，他終於放下心來。災後他搬遷到城中父母家中，他在房間的窗邊擺放了妻子及4名子女的遺照，遺照前則擺放著家人在生時佩戴的手錶、配件、智慧型手機等。寺本坦言，自己偶爾看著相片仍會忍不住露出笑容，至今仍未有妻兒離世的實感。

日本地震︱新年當日突發地震斷聊 接連噩耗痛不欲生

寺本憶述，自己過去在工作場所中認識53歲的妻子弘美，之後產下3名兒子及1名女兒，24歲大兒子於神奈川縣醫院工作、21歲二兒子在日本知名餐廳接受培訓、19歲么子則在金澤超市海鮮部門工作，至於15歲女兒事發時則正就讀中三。

災難發生當日，一家人按照慣例於妻子的父母家中過新年；而寺本由於工作關係，打算完成工作後才會合妻兒。踏入新年，寺本向子女們發送了新年祝賀訊息，未料當日下午4時10分時卻發生地震，當地道路被切斷、線路中斷。寺本無法得知當地最新狀況，而他向妻兒發出的訊息自那刻起，也不再有任何回覆。

救援人員在事發後數天，從瓦礫中陸續尋回寺本家人的遺體。首先是寺本的79歲外父上野賀弘、76歲外母春美、21歲次子駿希。然後在翌日再發現19歲么子京彌、15歲女兒美緒寧、52歲妻舅上野淳一、淳一的太太優子及其8歲兒子琢磨。最後是寺本的太太，以及24歲大兒子琉聖的遺體也被尋回，一家10口證實全數罹難。寺本為此痛不欲生：

為甚麼昨天日仍活生生的人，翌日卻已經不在了？這種想法讓我很痛苦。

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日本地震︱喪親至今仍難以忘懷 為家人努力生活

這一年來，寺本直之一直重覆看著家人遺物及相冊，內心亦慢慢恢復平靜。當他想要再聽家人的聲音時，便會看著一家人去東京迪士尼樂園和其他地方玩樂的影片，一直懷念一邊想：「真希望可以和他們再這樣對話呢。」

寺本回想過去，他表示次子駿希曾希望可以在金澤開一家餐館，由家人們一起經營。而家中其他人亦為此做了許多準備，可惜這些夢想如今已永遠無法實現。但寺本仍希望，如今仍活著的自己可以將這一切告知每個人，讓他們不會被人遺望，亦可以讓活著的人透過他的經歷，感受到災難的可怕、災前準備的必要性，以及生命的重要性。而從去年7月起，寺本一直在石川縣輪島市及七尾市做義工，幫助發放救災物資及傾聽災民心聲：

我會在天堂再次與我的家人相聚。現在我想拼盡全力、充實地活著。

日本地震︱喪親一年症狀持續恐患PGD

喪親之痛難以言語，但假如長時間無法做悲痛中抽身，恐會出現情緒疾病。沈君豪醫生曾接受訪問表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

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資料來源：每日新聞、北國新聞

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