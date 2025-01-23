▲ 黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜陷運勢低谷如何催旺 師傅教4招運氣自來

運氣低迷時，如何快速調整？牢記以下四個調運方法，改善自身的運氣。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜催運第1招：大搞生日party

傳統習俗中，有「一喜擋三災」的說法。運勢低迷的人，可以選擇在農曆生日的前一天大搞生日宴（有助增加喜慶星轉運）。A、農曆生日當天要設兩圍枱，每圍枱人數要是雙數。B、食物方面，要有乳豬、燒肉（吃素的朋友在飲品方面選擇有氣泡類的）。C、湯圓要有兩顆或雙數+紅豆沙（一人份）。通過以上方式，以達到轉運的效果。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜催運第2招：解太歲

流年內運勢大起大落、處處碰壁的原因，可能與犯太歲有關，傳統民俗認為，化解太歲盡可能減少不良運勢衝擊。需要注意的是，運勢除了受太歲干擾外，還與自身的福禍相依、自身的因果有關。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜催運第3招：多做善事

俗語云︰「人而好善，福雖未到，禍其遠矣。」多發善心是轉變運勢最快的方法。積德行善，在生活中多做布施、無私幫助別人的人，將善行堅持下去，運程會慢慢好轉。

黃楚淇師傅蛇年開運秘笈｜催運第4招：多關注提升自己

愈是處於低運，愈要提升個人內在價值。趁着低谷期默默耕耘、提升自己的智慧、調整身體狀態、不斷增強內在力量，用心對待每一個人，每一件事，盡力完善自己，運氣往往便會不請自來。

撰文︰玄學家 黃楚淇師傅

黃楚淇師傅專欄「淇妙無窮」，逢周二在《香港經濟日報》刊出。

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