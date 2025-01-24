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校園直擊｜中華傳道會呂明才小學AI創意融入閱讀　智能圖書館採RFID技術革新借閱模式

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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中華傳道會呂明才小學以RFID技術及創新思維，推動學生閱讀風氣！（學校提供相片）

中華傳道會呂明才小學】科技日新月異，學校逐漸將創新科技融入學習環境，為學生帶來更高效、更趣味化的學習方式。中華傳道會呂明才小學自2019年起規劃多項數碼化目標，逐步落實措施，讓校園成為學術與價值觀全面發展的樂土，並以其新穎的閱讀推廣策略，成為智能圖書管理應用的先鋒之一，讓校園閱讀焕發新生機。

中華傳道會呂明才小學以RFID技術及創新思維，推動學生閱讀風氣！（學校提供相片）

中華傳道會呂明才小學｜創新閱讀空間打造多元化體驗

中華傳道會呂明才小學梁漢基校長表示：「要提升學生的閱讀興趣，必須營造良好的閱讀氛圍，讓學生隨時隨地都能接觸到書籍，並且感受到閱讀的樂趣。」他不相信只是把書放在圖書館或課室，學生就會自己去看，所以為營造充滿吸引力的閱讀氛圍，於校內在不同樓層設置了特色閱讀區域。

例如二樓的「English Adventure Zone」，配合學生需要及興趣播放英語卡通片，三樓的「Knowledge Nook」則以開放式設計展示多樣化書籍，從繪本到AI創作的書籍一應俱全，滿足學生的廣泛興趣。

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校內恆常的「早讀Reading Fun」活動及「喜閱VIP」計劃，也進一步鼓勵學生親身參與，感受閱讀的樂趣。學校還以創新的「威水仔計劃」作為閱讀獎勵機制，通過印花及卡通角色設計吸引學生持續早讀，甚至連梁校長自己也親身參與活動，提升活動的吸引力。他強調以創新方法推廣閱讀氛圍，針對不同年齡層及興趣設計了多樣化活動。

中華傳道會呂明才小學以創新方法推廣閱讀氛圍，針對不同年齡層及興趣設計了多樣化活動。（學校提供相片）

中華傳道會呂明才小學｜科技驅動閱讀　革新借閱模式

舊有的圖書館依賴人手逐本掃描圖書條碼進行借還書，不僅效率較低，還需投入大量人力處理不同問題，亦增加輪候時間。學校自去年開始引入由Million Tech研發的智能圖書管理系統，在提升學生閱讀興趣方面取得顯著成果。

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該系統核心技術為RFID（無線射頻識別），讓借還書操作僅需短短數秒便可完成，大幅度縮短了學生的等待時間，提高了圖書館使用率。學生只需將圖書證和圖書放置於自助借書機的感應區，即可一次處理多本書籍，並獲取確認收據。而自助還書箱的設置則進一步簡化還書流程，使借還雙方均受益。

設置於校務處外的是RFID自助還書箱，也是由Million Tech開發。當書籍投入自助還書箱後，系統會即時更新還書記錄。該小學圖書館主任馮梓媚老師指出：「新系統讓學生節省排隊時間，能更快投入閱讀，亦能取代以往繁瑣的人手點算工作及減少了出錯的機會，老師也能專注於教學及推動更多創意閱讀活動。」

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中華傳道會呂明才小學｜AI創意融入閱讀　教育未來探索

除傳統閱讀推廣外，小學還引入人工智能技術，鼓勵學生利用GenAI工具創作屬於自己的故事繪本。四年級的學生便以「超人與怪獸」為主題，透過AI生成圖片，並搭配自己設計的故事情節，製作出一系列獨特的AI繪本，並印刷成實體書，放置在Knowledge Nook供其他同學閱讀。

另外也新設「沉浸體驗館」，透過投影技術為學生帶來沉浸式學習及閱讀體驗。梁校長表示：「這激發了學生的創造力，更讓他們以嶄新的方式感受閱讀和寫作的樂趣。」

中華傳道會呂明才小學以RFID技術及創新思維，推動學生閱讀風氣！（學校提供相片）

RFID技術在教育領域的應用是未來趨勢，Million Tech在去年的《學與教博覽》展出融合AI技術的Library Go智能圖書推廣閱讀系統，梁校長亦表示有意引入，認為以「盲盒」概念融入書籍推薦，進一步增加學生的閱讀趣味性和驚喜感。

通過技術與創意的結合，他相信更多本地學校，正步向實現智慧閱讀的願景，為學生的成長旅程增添更多可能性。

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