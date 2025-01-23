BoC Pay+｜中銀推出全新BoC Pay+　用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎

▲ 中銀推出全新BoC Pay+，用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎。（中銀圖片）

【BoC Pay+ / 積分 / 中銀】中國銀行近期推出全新的BOC Pay+應用程式，升級提供多種支付模式。現時用戶完成升級，可獲贈價值288元的商戶優惠券，完成指定任務可獲得基礎積分及1次抽取888萬積分抽獎機會，即睇優惠詳情！

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BoC Pay+｜$288商戶優惠券

即日起至2月28日，用戶完成BoC Pay+應用程式升級，即可獲得11間指定商戶優惠券：

商戶 優惠券 PACIFIC COFFEE 滿$10即減$2 CIRCLE K便利店 滿$10即減$2 WATSONS屈臣氏 滿$30即減$3 大生生活超市 滿$100即減$10 中國移動香港 $15元優惠券 龍豐集團 滿$50即減$5 Sasa莎莎 滿$100即減$10 寶達食品超市 滿$400即減$28 永安百貨 滿$1,000即減$70 Duty Zero by cdf 滿$1,200即減$100 cdf Beauty 滿$500即減$50

推廣期：即日起至2月28日（包括28日） 優惠券有效期：領取當日起7日內有效 每筆交易只可使用1張電子優惠券，每張電子優惠券只可使用一次，不可拆分，亦不可兌換現金、禮品、服務或折扣及不可轉讓。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

BoC Pay+｜完成任務有機會獲得888萬積分

即日起至2月28日，用戶升級BoC Pay+應用程式後，完成指定即可享額外積分獎賞，並獲得1次獲得888萬積分抽獎機會，每人致多可獲5次。

任務 額外積分獎賞 任務名額 任務1 開啟小額免密，並進行一筆商戶交易 200積分 首160,000 名 任務2 單筆個人對個人轉賬，轉賬金額需不少於8,000元 1,000積分 首20,000 名 任務3 於任何香港地區商戶消費滿2,000元以上或於指定政府部門及/或商戶之賬單單筆繳費金額滿2,000元或以上 1,800積分 首10,000名 任務4 進行一筆非港幣的積分抵銷簽賬 2,000積分 首2,000 名 任務5 進行一筆月結單分期或現金分期而分期產品之期數必須達6個月或以上 5,000 積分 首500名

每位合資格客戶只可參與任務1至任務5各1次。每項任務額外積分獎賞只可獲取1次；

積分獎賞將於5月31日或之前發放至合資格客戶的Pay+錢包或Pay+錢包Lite；

每位合資格客戶於整個推廣期內最多可獲10,000分；

每項任務的額外積分獎賞各設有名額，先到先得，額滿即止。

大抽獎獎賞 誌入有關獎賞之日期 名額 8,880,000積分 5月31日或之前誌入 1名 880,000積分 10名 88,000積分 50名

抽獎結果將在5月31日或之前在最新版本的 BoC Pay+公佈，並按登記BoC Pay+之客戶電話號碼發送得獎通知短訊或BoC Pay+推送通知予獲獎客戶；

合資格客戶經BoC Pay+參加抽獎，有關獎賞將以積分形式誌入Pay+錢包或Pay+錢包Lite賬戶內。

更多優惠細則：中銀香港BoC Pay+

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