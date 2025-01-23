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BoC Pay+｜中銀推出全新BoC Pay+　用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

中銀推出全新BoC Pay+，用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎。（中銀圖片）

【BoC Pay+ / 積分 / 中銀】中國銀行近期推出全新的BOC Pay+應用程式，升級提供多種支付模式。現時用戶完成升級，可獲贈價值288元的商戶優惠券，完成指定任務可獲得基礎積分及1次抽取888萬積分抽獎機會，即睇優惠詳情！

八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法

BoC Pay+｜$288商戶優惠券

即日起至2月28日，用戶完成BoC Pay+應用程式升級，即可獲得11間指定商戶優惠券：

商戶優惠券
PACIFIC COFFEE滿$10即減$2
CIRCLE K便利店滿$10即減$2
WATSONS屈臣氏滿$30即減$3
大生生活超市滿$100即減$10
中國移動香港$15元優惠券
龍豐集團滿$50即減$5
Sasa莎莎滿$100即減$10
寶達食品超市滿$400即減$28
永安百貨滿$1,000即減$70
Duty Zero by cdf滿$1,200即減$100
cdf Beauty滿$500即減$50
  • 推廣期：即日起至2月28日（包括28日）
  • 優惠券有效期：領取當日起7日內有效
  • 每筆交易只可使用1張電子優惠券，每張電子優惠券只可使用一次，不可拆分，亦不可兌換現金、禮品、服務或折扣及不可轉讓。
    • 點擊圖片放大
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    BoC Pay+｜完成任務有機會獲得888萬積分

    即日起至2月28日，用戶升級BoC Pay+應用程式後，完成指定即可享額外積分獎賞，並獲得1次獲得888萬積分抽獎機會，每人致多可獲5次。

     任務額外積分獎賞任務名額
    任務1開啟小額免密，並進行一筆商戶交易200積分首160,000 名
    任務2單筆個人對個人轉賬，轉賬金額需不少於8,000元1,000積分首20,000 名
    任務3於任何香港地區商戶消費滿2,000元以上或於指定政府部門及/或商戶之賬單單筆繳費金額滿2,000元或以上1,800積分首10,000名
    任務4進行一筆非港幣的積分抵銷簽賬2,000積分首2,000 名
    任務5進行一筆月結單分期或現金分期而分期產品之期數必須達6個月或以上5,000 積分首500名
    • 每位合資格客戶只可參與任務1至任務5各1次。每項任務額外積分獎賞只可獲取1次；
    • 積分獎賞將於5月31日或之前發放至合資格客戶的Pay+錢包或Pay+錢包Lite；
    • 每位合資格客戶於整個推廣期內最多可獲10,000分；
    • 每項任務的額外積分獎賞各設有名額，先到先得，額滿即止。
    大抽獎獎賞誌入有關獎賞之日期名額
    8,880,000積分5月31日或之前誌入1名
    880,000積分10名
    88,000積分50名
    • 抽獎結果將在5月31日或之前在最新版本的 BoC Pay+公佈，並按登記BoC Pay+之客戶電話號碼發送得獎通知短訊或BoC Pay+推送通知予獲獎客戶；
    • 合資格客戶經BoC Pay+參加抽獎，有關獎賞將以積分形式誌入Pay+錢包或Pay+錢包Lite賬戶內。

    更多優惠細則：中銀香港BoC Pay+

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