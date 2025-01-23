BoC Pay+｜中銀推出全新BoC Pay+ 用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎
社會
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
【BoC Pay+ / 積分 / 中銀】中國銀行近期推出全新的BOC Pay+應用程式，升級提供多種支付模式。現時用戶完成升級，可獲贈價值288元的商戶優惠券，完成指定任務可獲得基礎積分及1次抽取888萬積分抽獎機會，即睇優惠詳情！
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BoC Pay+｜$288商戶優惠券
即日起至2月28日，用戶完成BoC Pay+應用程式升級，即可獲得11間指定商戶優惠券：
|商戶
|優惠券
|PACIFIC COFFEE
|滿$10即減$2
|CIRCLE K便利店
|滿$10即減$2
|WATSONS屈臣氏
|滿$30即減$3
|大生生活超市
|滿$100即減$10
|中國移動香港
|$15元優惠券
|龍豐集團
|滿$50即減$5
|Sasa莎莎
|滿$100即減$10
|寶達食品超市
|滿$400即減$28
|永安百貨
|滿$1,000即減$70
|Duty Zero by cdf
|滿$1,200即減$100
|cdf Beauty
|滿$500即減$50
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BoC Pay+｜完成任務有機會獲得888萬積分
即日起至2月28日，用戶升級BoC Pay+應用程式後，完成指定即可享額外積分獎賞，並獲得1次獲得888萬積分抽獎機會，每人致多可獲5次。
|任務
|額外積分獎賞
|任務名額
|任務1
|開啟小額免密，並進行一筆商戶交易
|200積分
|首160,000 名
|任務2
|單筆個人對個人轉賬，轉賬金額需不少於8,000元
|1,000積分
|首20,000 名
|任務3
|於任何香港地區商戶消費滿2,000元以上或於指定政府部門及/或商戶之賬單單筆繳費金額滿2,000元或以上
|1,800積分
|首10,000名
|任務4
|進行一筆非港幣的積分抵銷簽賬
|2,000積分
|首2,000 名
|任務5
|進行一筆月結單分期或現金分期而分期產品之期數必須達6個月或以上
|5,000 積分
|首500名
- 每位合資格客戶只可參與任務1至任務5各1次。每項任務額外積分獎賞只可獲取1次；
- 積分獎賞將於5月31日或之前發放至合資格客戶的Pay+錢包或Pay+錢包Lite；
- 每位合資格客戶於整個推廣期內最多可獲10,000分；
- 每項任務的額外積分獎賞各設有名額，先到先得，額滿即止。
|大抽獎獎賞
|誌入有關獎賞之日期
|名額
|8,880,000積分
|5月31日或之前誌入
|1名
|880,000積分
|10名
|88,000積分
|50名
- 抽獎結果將在5月31日或之前在最新版本的 BoC Pay+公佈，並按登記BoC Pay+之客戶電話號碼發送得獎通知短訊或BoC Pay+推送通知予獲獎客戶；
- 合資格客戶經BoC Pay+參加抽獎，有關獎賞將以積分形式誌入Pay+錢包或Pay+錢包Lite賬戶內。
更多優惠細則：中銀香港BoC Pay+
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