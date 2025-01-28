體育學校｜盛產香港運動員揚威國際　邊間稱霸學界賽？【持續更新】

▲ 盛產香港運動員揚威國際，邊間稱霸學界賽？

【體育/學界/冠軍/中學】香港運動員一直表現超卓，在國際育舞台上盡顯非凡實力，不少運動員更位居世界排名前列，包括劍撃「世一」張家朗及江旻憓。他們是唸哪一間中學？而在學界體育比賽稱霸的學校，大家認識多少？TOPick精選部分在體育項目有出色表現的學校，讓有意報讀的家長及學生參考。

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在香港學界體育聯會港島及九龍區地域中學分會網頁上的冠軍一覽表，記錄了香港和九龍區中學，在射箭、 田徑、羽毛球、籃球、沙灘排球、越野賽、劍擊、足球、手球、室內賽艇、壁球、游泳、乒乓球、網球、保齡球和排球等運動項目中奪冠。

體育學校｜林大輝中學出產「世一」校友張家朗

位於沙田的直資學校林大輝中學，創校於2004年，以體育、時裝設計和創意科技為主要教學目標，設有時裝設計中心、綜合體育館、體適能發展中心等。

學校出產多位著名校友，分別在體育、演藝界均有出色表現，包括於2020年東京奧運及2024年巴黎奧運男子個人花劍勇奪金牌的張家朗、單車世界冠軍郭灝霆，2020年東京奧運女子空手道銅牌得主劉慕裳、香港划艇代表隊成員洪詠甄、香港乒乓球代表隊成員黃鎮廷等。

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林大輝中學 學校類別： 直資 學費： 2024/25學年 中一全年 $42,660 地址： 新界沙田銀城街25號 電話： 2786 1990 網站： 林大輝中學

體育學校｜葉姵延畢業於賽馬會體藝中學

賽馬會體藝中學同樣位於沙田區，創校至今36年，是全港唯一百分百採用自行分配學位之資助學校，即收生不受區網限制，全港校網的學生都可以申請。體藝不但重視學生學術表現，另一重點是為提供學生發揮體育、視覺藝術潛能的中學。

培育出不少體育及演藝界名人，包括2009東亞運動會羽球比賽女子單打金牌得主葉姵延、前英超聯球隊伯明翰足球會財務總監及前香港足球代表隊成員馮嘉奇、憑《九龍城寨之圍城》而爆紅及中學游泳校隊的劉俊謙、以參選香港小姐加入娛樂圈及香港潛水教練協會成員的何泳芍等。

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賽馬會體藝中學 學校類別： 資助 學費： 全免（2024/25學年 中一堂費全年 $1,500） 地址： 新界沙田火炭樂景街5至7號 電話： 2691 7150 網站： 賽馬會體藝中學

體育學校｜協恩中學36連霸獲學界體育最高殊榮

協恩中學是本港的老牌名校之一，創校接近90年，是傳統的直資女子中學。協恩的學術成績非凡，在香港中學文憑考試曾出產多位7科5**「狀元」，以及8科5**的「超級狀元」，同時，有不少學生被選為香港傑出學生。除了學術出眾，協恩的體育運動亦在學界有聲有色，籃球、手球、排球、羽毛球、乒乓球等球類曾獲多項冠軍，田徑、游泳、越野、劍擊等同樣有高水準表現，更成功締造36連霸，獲得學界體育的最高殊榮「中銀紫荊盃」。

協恩出產政、商、教育、體育界等名人，教育界有英華小學前校長林浣心、聖公會奉基小學前校長劉筱基、香港中文大學中國語言及文學系教授何杏楓，以及協恩中學現任校長梁少儀；體育界則有2020年東京奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主杜凱琹、香港女子籃球代表及首位加盟中國女子籃球聯賽的香港球員李祉均、前港隊短跑選手蔡曉嵐等。

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協恩中學 學校類別： 直資 學費： 2024/25學年 中一全年 $41,350 地址： 九龍九龍城農圃道1號 電話： 2711 0862 網站： 協恩中學

體育學校｜拔萃女書院游泳田徑等 連續多年稱霸學界

傳統直資名校拔萃女書院創校165年，是本港頂級學府，不但在學術、音樂及體育多方面均有卓越成就，亦為拔萃女小學的一條龍中學，因此是家長趨之若騖的神校。女拔在歷屆香港中學會考及香港中學文憑考試中，盛產不少「10A狀元」及文憑試7科5**「狀元」，同時有逾50名學生被選為香港傑出學生。

女拔學生文武雙全，除了在學術上了得，運動方面亦稱霸學界，其中在游泳、羽毛球、田徑、排球等多項體育項目均連續多年奪冠，不少體育界名人是該校校友，包括前香港游泳代表及多項香港游泳紀錄保持者江忞懿、蔡曉慧、施幸余、女子跳高香港紀錄保持者楊文蔚、2020年東京奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主李皓晴及蘇慧音等。

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拔萃女書院 學校類別： 直資 學費： 2024/25學年 中一全年 $40,000 地址： 九龍佐敦道1號 電話: 2277 9100 網站： 拔萃女書院

體育學校｜拔萃男書院出類拔萃 伍家朗鄧俊文均為校友

擁有接近160年歷史的九龍城傳統直資英中拔萃男書院，收生標準向來要求極高，能文也要能武。男拔過往出產不少香港中學會考10A「狀元」及香港中學文憑試7科5**「狀元」，而學生在國際預科文憑考試（IB）的平均分數，亦高達42分（總分45），因此是不少家長追捧的「神校」。

運動亦是男拔出色的項目之一，不論在田徑、籃球、足球、游泳等均獲學界冠軍，校友包括香港羽毛球隊代表伍家朗及鄧俊文、香港田徑隊代表黎振浩、香港劍擊隊代表吳諾弘、前香港足球總會主席余錦基，及香港田徑總會會長高威林等。

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拔萃男書院 學校類別： 直資 學費： 2024/25學年 中一全年 $59,860 地址： 九龍旺角亞皆老街131號 電話: 2711 5191 網站： 拔萃男書院

體育學校｜董之英紀念中學孕育多名職業足球員

位於沙田的仁濟醫院董之英紀念中學創校逾30年，在足球學界上極具知名度，曾連續14年獲沙田及西貢區中學學界足球冠軍，以及6年全港學界精英足球比賽冠軍，所以有學界皇馬及學界巴塞之稱號，學校與香港超級足球聯賽勁旅傑志體育會合作，舉辦職業足球員培訓計劃，讓學生可在常規課程以外，接受專業的足球訓練，先後成功孕育多名職業足球員。

學校多年來培育不少足球之星，包括效力港超球會傑志的鄭展龍、以隊長身份代表香港奪得2009年東亞運足球金牌的歐陽耀沖、前香港職業足球員葉頌朗、李毅凱、杜瀚滔等。

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仁濟醫院董之英紀念中學 學校類別： 資助 學費： 全免 地址： 新界沙田馬鞍山馬鞍山路210號 電話: 2640 9822 網站： 仁濟醫院董之英紀念中學

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