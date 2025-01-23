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開倉優惠｜時代廣場家品行李箱開倉低至1折　原價過千名牌篋減至$648

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

時代廣場家品行李箱開倉低至1折，原價過千名牌篋減至$648。

銅鑼灣時代廣場展銷集一連6日舉行「新春家品及旅行用品特賣」，多款傢俬、廚具、床上用品、休閒及旅行用品以低至1折開倉。計劃新年假期去旅行，不妨趁機入手行李箱，Samsonite、American Tourister等名牌篋都有平，即睇詳情！

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賀年糕點︱芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　1樣食品代替潤腸減少鹹味

開倉優惠｜時代廣場家品行李箱開倉低至1折

銅鑼灣時代廣場展銷集由1月22日至27日舉行「新春家品及旅行用品特賣」，品牌包括SamsoniteAmerican TouristerKUKA HOMEDeLonghiSpeedoArena等等。

開倉優惠｜Samsonite、American Tourister行李箱特賣

新年去旅行，當然要有個輕便又耐用的行李箱，American Tourister行李箱低至23折，包括AEROSTEP系列、ELLIPSO系列、FRONTEC系列及小朋友系列，三件套裝只售$1,988。

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開倉優惠｜廚具、家電、床上用品特價發售

新年為家居換上新裝，多款家電、廚具、床上用品現正進行減價，DeLonghi電器家品低至$400，Casablanca床單套裝只售$399，有多款圖案可供選擇，例如日本大熱角色Chiikawa等。

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開倉優惠｜梳化、餐枱等傢俬低至3折

KUKA HOME開倉多款電動梳化、梳化床、單椅類、餐枱等，陳列品及精選產品低至3折，真皮梳化$2,999起。

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開倉優惠｜Doughnut背包低至四折

本地品牌Doughnut多款背包低至四折發售，例如韓妹大熱保齡球風袋、斜揹袋及背包等，各位靚媽不妨趁機為自己和小朋友買新袋過年。

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銅鑼灣時代廣場展銷集「新春家品及旅行用品特賣」

日期：1月22日至1月27日
時間：11:00am – 9:00pm
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓（16/F, Tower One, Times Square, Causeway Bay）
詳情：Times Square Bazaar 時代廣場展銷集 Facebook專頁

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