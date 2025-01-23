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洗黑錢｜黑幫潛入中介公司誘使外傭洗黑錢　21人被捕包括12外籍女子

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

警方打擊一個有黑社會背景的洗黑錢集團，以「串謀洗黑錢罪」及「洗黑錢罪」拘捕21人。（曾秋文攝）

警方新界北總區科技及財富調查組採取代號「烈鋸」行動，打擊一個有黑社會背景的洗黑錢集團，突擊搜查2間本地僱傭中心及多個住宅單位，並以「串謀洗黑錢罪」及「洗黑錢罪」拘捕21名男女，年齡介乎28至51 歲，當中包括12名外籍女子。

被捕人士分別為6名骨幹成員、2名僱傭公司負責人、11名傀儡戶口持有人及2名電話卡登記人，被捕人報稱自僱人士、家庭傭工以及無業。

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新界北總區科技及財富調查組總督察王玉欣表示，調查顯示犯罪集團派人滲入外傭中介公司工作，利用300至1000元或送贈手提電話誘使外傭開設虛擬銀行戶口，進行清洗黑錢活動，相信由2022至2024年6月其間共清洗7400萬元黑錢。被捕人士全部被扣查，案件仍然在調查中。

虛擬銀行「MOX BANK LIMITED」風險總監蔡家輝表示，其銀行會運用金融科技和人工智能，進行審查、分析及偵察客戶背景和戶口日常使用情況及行為，更會利用大數據，對持續觀察到的高風險指標行為主動進行針對性的審查，利用科技及人工智能識別可疑客戶及活動，一旦發現可疑交易或行為，將立即進行內部調查，若懷疑涉及刑事成份，例如詐騙及洗黑錢，會立即通知警方。

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