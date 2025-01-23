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新春2025｜設計師蕭俞　以繩結編織聯繫人情

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

蕭俞今年在太古廣場的新春裝置，滿有濃厚新年氣氛。「不想傳統的工藝被遺忘，花燈有光明之意，加上繩結相得益彰。」（陳靜儀攝）

繩結經過編織、曲繞，可用於登山、航行、救難、攀岩、包裝……而設計師蕭俞（Zoe Siu）活用她一雙巧手，以繩結為空間裝飾，今年新春在金鐘太古廣場，就可以看到她的壯觀藝術裝置。

蕭俞今年在太古廣場的新春裝置，滿有濃厚新年氣氛。「不想傳統的工藝被遺忘，花燈有光明之意，加上繩結相得益彰。」（陳靜儀攝）

在香港理工大學讀時裝設計的蕭俞（Zoe Siu），畢業後先後在兩間國際時裝品牌任職，工作環境愜意，但也令她漸漸覺得遺忘了設計的初心。「基本上所有步驟都電腦化，毋須親手做創作；公司人才濟濟，分工又細緻，很多工序也無份參與。」

因工作關係，她需到不同地方公幹，在印度一間工廠察看成衣生產時，赫然覺得自己的設計工作，像在勞役這群工人，於是開始思考是否繼續職業生涯。

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比賽落敗  開展新路

她尋求出路，碰巧「香港青年時裝設計家創作表演賽」（YDC）舉行，Zoe決意參加，在中央圖書館尋找靈感時，翻到一本求生繩結的書。繩結這技術在她的世界中可說是百不一遇，而且箇中巧妙是毋須用上工具，正合她想以雙手創作的理念。「不知怎的，我對繩有一種特別的感覺，雖然我在比賽中落敗了，但卻開啟了我投入繩結這一扇門，像贏了一場人生旅程。」

2022年Zoe籌辦了一個100人灣仔社區共同編織工作坊，反應不錯。（被訪者提供）

由時裝設計師毅然去做繩結設計，旁人對此大多摸不着頭腦，更指繩結只是小手作。為堵住悠悠眾口，她不斷以摩登新穎的創作，來為繩結平反。「很多人覺得繩結是一種老套的事物，種類不外乎吉祥結、如意結。但我栽進這領域，才發覺當中的博大精深，由中式寓意如意吉祥的繩結，至西方野外求生的繩結、日式包裝繩結如美麗藝術品。」

Zoe利用排檔檔主常用的尼龍繩編織了灣仔太原街排檔緊密的社區網絡，每一個物品背後也承載不同的街道小故事。（被訪者提供）

作品被名店名人賞識

最令她驚訝是當她接觸的印加文化，相傳印加人用一種叫基普（khipu）的繩結來記事，連軍隊糧食與徵稅都賴以繩結記錄，更使Zoe頓悟它不是裝飾那末簡單，大至民族進程都佔有一席位。「但很多人忘記的功能性與文化意義，我一路做繩結創作時，就像對人類文化的發掘，更促使我現時在中大修讀人類學。」繩結帶給她的深遠影響，遠超她意料之外。

2019年的ZOEE Survival Knot手袋系列，亦見Zoe的繩結創作。（被訪者提供）

她曾在某公司任職期間參與一項設計，被Joyce Boutique選中在店內出售，令一向視Joyce Ma為偶像的她，樂不可支。「這是一個好重要的肯定，覺得自己可以循飾物方面發展，立志做自己的品牌。」她也用過繩結做飾物，且獲歌手謝安琪、蔡卓妍佩戴，為她打了一枝強心針，有信心向前邁步。

找到人生的熱情

2013年Zoe辭掉助理時裝設計師一職，全心投入繩結的世界，對此抉擇毫無猶疑。「我想人生可以試下不同東西，不想一直原地踏步。當時我考慮不是我有幾多『麵包』（收入），而是我對生活的熱情，難得我找到一樣我有熱情的東西。」Zoe由2010年開展繩結設計，一晃眼15年。

「漫聚灣仔」項目，見有檔主仍以手織作經營，令Zoe很觸動。（被訪者提供）

她愛繩結，但最怕人家稱為繩結大師。「我只希望把繩結融入新元素新設計，如果只沿用傳統模樣，十分沉悶。」她說繩結具形象化，賦予它新的可能性、新的意義，讓大家對繩結有新看法。

五、六年前她由繩結飾物設計，擴展至繩結大型裝置，與不同品牌與機構合作，而且進入社區和學校舉辦工作坊。部分活動與紡織有關，如3年前她在「漫聚灣仔」任策展人，以編織進入社區講排檔的故事。

Zoe利用排檔檔主常用的尼龍繩編織了灣仔太原街排檔緊密的社區網絡，每一個物品背後也承載不同的街道小故事。（被訪者提供）

走入社區和學校

「以設計思考呈現排檔對社區的重要性。有幾個檔主仍以手織作經營，如織籃和織冷衫，要珍惜仍以工藝做售賣的人，密密用手藝去延續他們的生活，對我來說好有觸動。」Zoe由時裝設計過渡到紡織展示再展現到社區，體現着人生的無窮趣味。`

喜悅編園所有織品皆精雕細琢，當中蘊含無數華麗細節。（被訪者提供）

Zoe也會到學校作工藝分享，這兩年她到過十多間校園，其中一位同學令她非常深刻，這同學畫作出色，但上課時從不說話。Zoe愛用不同物料如毛冷設計圖像，刺激同學的新思維，認為創作不囿於畫紙上。過了四、五堂，這位沉默的同學向Zoe表達謝意，並透露希望將來想當一名性玩具設計師，雖不獲父母認同，但Zoe的接納，指出人生有無盡的可能，令同學有信心朝這方向前進。

繩結鎖匙扣特意用色鮮艷，為傳統增添新鮮感。（被訪者提供）

「我深受感動，覺得自己所做獲得回饋，是金錢不能衡量的快樂。我中學時也是因受鼓勵而立志做設計，明白到獲別人激勵做自己有熱情的工作，找到自己的design language十分重要。」

太古廣場　細織祝福喜悅年年 

太古廣場和星街小區由今日起至2月16日以「細織祝福，喜悅年年」的新春裝置迎蛇年。兩個地方分別有不同的繩藝裝置，當中最矚目為太古廣場正中央高達9米的巨型繩藝花燈，設計師蕭俞指花燈創作意念來自唐朝與明朝，她翻查歷史圖像，發現千多年前的宮燈設計竟極之摩登，層次豐富。她把繩結與花燈兩者結合，綴以中式及起源於中東的macrame繩結，出來的效果和諧匹配。

除太古廣場外，星街小區的永豐街也有巨型編織花卉裝置。（被訪者提供）

她要求物料有一定韌度，7成的繩結繩特意找工廠訂做，達致心目中繩結的形態。她與4位女士一同編織，花了逾300小時完成。

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