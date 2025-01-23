農曆新年2025｜維園年宵正式開鑼 《中年好聲音》李泇霖直擊美食攤位
休閒消費
撰文： 陳家昌
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
農曆年宵市場今日開鑼，《中年好聲音1》參賽者李泇霖（Jenny）直擊今年維園年宵有甚麼好推介 ？
今年蛇年港九年宵一共設逾1,500個濕貨、乾貨，和快餐攤位，其中維園便設有共175個乾貨攤位、216個濕貨攤位和4個快餐攤位。
Jenny說今年氣氛比往年更熱鬧，無論乾貨和濕貨，在首日已有不少人流，她亦盼望各行各業都興旺。
今年花檔已摩拳擦掌，有檔主展示盛開的蝶碟蘭、五代同堂，意頭價為$1600至$3800不等，另外桃花、四季樹桔也有不少，不過有些則要跟檔主議價。
熟食檔亦十分熱鬧，有檔主賣熱食小籠包、雞翼包飯等特色熱食，約售$40，花開富貴蠔約$50。
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今年亦有不少中學和大學生經營年宵，發售自製的手工文創產品如環保袋、咕臣等。
年宵市場一連7日開放，年廿九晚通宵開放，至年初一早上7時。
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