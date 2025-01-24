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心肌梗塞｜60歲男太用力排便致急性心梗　醫生警告1季節高危【附醫生推薦10種通便食物】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【便秘／心肌梗塞／心臟病／復發】排便不順暢居然是觸發心臟病發的原因？台灣一名六旬男子便秘，因太用力排便，導致心臟缺氧誘發心臟病復發。有醫生指出，心臟病在而馬桶之上病發並不出奇，提醒高危人士要留意每逢到這個季節特別容易出事。

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便秘危機｜用力排便誘發心臟病復發

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《健康好生活》分享病例，過往他在醫院擔任駐院醫生時，曾遇過一名60歲男病人，當時因為家中突然胸悶胸痛送院，發現是急性心肌梗塞，需要立刻做通波仔手術。手術非常成功，男子在ICU休養2天後，病情漸趨穩定。

隨後男子轉入普通病房，身體本來復原良好，突然心律不正，血壓驟降量度不到，立刻進行電擊急救撿回一命。醫生對於男子突如其來的心臟病發成因大惑不解，原來男子當天早上便秘，在廁所用力排便期間，因為長時間用力過猛，全身冒汗仍無法通便，導致心臟缺氧誘發心臟病復發。

便秘危機｜冬天容易發生心肌梗塞

錢政弘提醒，根據過往臨床案例統計，冬天心臟病發的病例大多數都發生於馬桶上，當中因為排便不暢順或用力過猛，導致心肌缺氧或梗塞為常見。

故此他建議10種幫助排便的食物：

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  • 黑棗
  • 蘋果
  • 奇異果
  • 無花果
  • 柑橘類
  • 蕃薯
  • 奇亞籽
  • 亞麻籽
  • 火龍果
  • 燕麥

4大原則助排便順暢

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁中指出，便秘的成因與飲食和運動息息相關，故此建議4大原則助排便順暢：

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布里斯托大便分類法

台灣營養師吳映澄曾經在其專頁分享「布里斯托大便分類法」，讓大家能夠參考留意糞便的形狀和軟硬度，判斷腸胃健康狀況：

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正常的便便呈現土黃色香蕉狀，過乾或過軟都不算正常。她又提醒大家，如果發現有排便不順暢的情形，建議每日補充至少2公升水分、增加膳食纖維攝取、避免久坐及增加身體活動量，並養成固定的排便習慣、補充益生菌幫助腸道菌叢平衡等，從而促進腸胃道蠕動、保持腸胃健康良好。

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