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新年攻略｜WhatsApp夥Z世代人氣創作者「關門」　推新年特別版Sticker助應對新年棘手問題

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

下星期就是農曆新年，亦是與親朋好友聯繫並聚首一堂的時刻，各位讀者又準備好過年未呢？為了幫助港人能夠應對新年尷尬場面，WhatsApp宣布與香港Z 世代創作者「關門」 (@21kwanmoon) 合作，創作一系列幽默金句，並提供貼圖Sticker集予WhatsApp用家下載，助大家以幽默化解尷尬場面。

WhatsApp｜推出4大新功能　WhatsApp拍照分享功能大增

WhatsApp更新｜群組對話撥打電話　可自選特定參與者

新年期間總會遇到許多較少相見的親戚朋友，有時難免出現令人尷尬的場面。例如，可能忘記遠房親戚的名字，或被長輩連環追問私人問題，例如：「拍拖未？」、「生仔未？」、「人工幾多？」等等。所以WhatsApp今年就與「關門」推出新年特別版貼圖集，下載方法相當簡單：

另外，各位港人也少不免會透過WhatsApp與親朋好友拜年，WhatsApp就提供以下攻略：

  • 以照片及影片送上祝福語：在WhatsApp拍攝和傳送影片或照片時，大家可從30種背景、濾鏡和特效中選擇，增添節日氣氛！
  • 創作個人化新年貼圖：鼓勵並引導家中長輩發揮創意，將自己的照片製作成獨一無二的賀年貼圖，取代千篇一律的長輩圖，送上更親切的祝福。大家亦可利用編輯工具自訂現有貼圖，簡單加入賀年祝福語，或善用繪圖功能加入新年圖案。
  • 善用意見調查輕鬆做決策：還在討論新春聚會的細節？善用群組意見調查功能，快速收集各成員意向，避免訊息過多令意見難以整合。 若需要明確的答案，例如最佳聚會日期，只要在建立投票時關閉「允許選擇多個答案」即可。
  • 在群組中建立活動：在群組中建立賀年活動，讓每一位都能收到活動的詳情，包括活動描述、地點、以及開始和結束時間。若群組成員未能親身出席，亦可以通話連結參與。
  • 透過視訊通話保持緊密聯繫：使用視訊通話與親朋好友保持密切聯繫。你可以揀選背景和特效增添趣味，並從群組中輕鬆選擇參與者。
  • 保障安全，舉報可疑用戶：蛇年行大運的同時，都要謹防詐騙！WhatsApp提醒，當被陌生人增添至群組時，謹記查閱群組說明卡以獲取更多群組資訊，包括群組建立人和建立日期，再決定是否留在群組中。發現可疑電話號碼或群組時，應立即封鎖並舉報。

另外，本報記者日前也親身試玩Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列通話助手增設轉錄通話功能　通話後即可生成對話文字及摘要

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列預設AI圖像生成工具　文字一秒生成不同風格影像

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

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