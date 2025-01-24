新年好去處2025｜全港40+新年好去處推介 利東街800個燈籠海/林村許願樹/西沙5米高桃花樹
撰文： 任薏
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【農曆新年好去處2025】農曆新年將至，香港各區也有不少新年裝飾和活動，TOPick為大家介紹各區新年打卡好去處，讓大家在新年假期時，與家人一同前往打卡，開心過新年！
香港盛事
新年好去處2025｜1.維港農曆新年煙花匯演
農曆新年煙花匯演會於大年初二在維多利亞港上演，今年的煙花匯演以「金蛇迎春慶豐年」為主題，時長23分鐘，共分為9幕，綻放高達23,888發煙花，慶祝踏入蛇年。
維港農曆新年煙花匯演
日期：1月30日
時間：20:00
地點：維多利亞港
（觀賞地點包括尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等）
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新年好去處2025｜2.國泰新春國際匯演之夜花車巡遊「金蛇迎春慶豐年」
全港最大型賀年盛事「國泰新春國際匯演之夜」，將於今年農曆大年初一（1月29日）晚上在尖沙咀登場！活動今年以「如意新春 喜樂連連」為主題，共55個演出團體，以璀璨花車、環球表演隊伍，及街頭派對團隊等元素，為觀眾帶來一場精彩匯演！
國泰新春國際匯演之夜花車巡遊
日期：1月29日
時間：20:00-21:45（18:00有預熱表演）
地點：尖沙咀香港文化中心廣場出發為起點 ， 沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點
除了每年必睇的2大盛事外，香港各區也有許多適合一家大細前往打卡的地方！
港島區
新年好去處2025｜3.利東街
由即日起至3月2日，利東街以「喜慶燈海迎新春」為主題，逾800個金紅燈籠將點亮整條林蔭大道，中庭更特別設置共12棵近4米高的粉紅桃花樹園及巨形心形拱門，夜晚亮燈時更添浪漫氛圍，寄寓有情人終成眷屬。
另外，利東街也預備了一系列精彩的新春活動，包括特色傳統醒獅表演、「金龍醒獅舞動賀新禧」、慈善組織救世軍舉辦的「救世軍新春慈善賀歲Chill Fest」及一系列的新春主題工作坊，大家切勿錯過！
利東街新春「喜慶燈海迎新春」
日期：即日起至3月2日
時間：10:00-23:00（每日17:00亮燈）
（由1月14日至2月14日，逢星期五至日、公眾假期、元宵及情人節，亮燈時間將延長至晚上12時）
地點：灣仔利東街
新年好去處2025｜4.中環街市
蛇年將至，中環街市舉行「新春萌寵迎新歲 A Pawsperous Chinese New Year」，延續迪士尼人氣貓狗熱潮，設置多個迪士尼經典動畫人物貓狗角色打卡位，其中包括《仙履奇緣》後母杜明尼夫人的寵物貓魯斯福、《101斑點狗》的斑點狗家族、《富貴貓》的瑪麗等，與大家共度佳節！
中環街市「新春萌寵迎新歲 A Pawsperous Chinese New Year」
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：中環街市
新年好去處2025｜5.太古廣場
由即日起至2月16日，太古廣場及星街小區聯同本地繩結設計師蕭俞（Zoe Siu），呈獻「細織祝福 喜悅年年」，打造5大繩藝打卡位，當中最為矚目的是高達9米的巨型繩藝花燈裝置！大家可以藉著新年假期前往欣賞打卡！
太古廣場「細織祝福 喜悅年年」
日期：即日起至2月16日
地點：太古廣場
新年好去處2025｜6.皇室堡
皇室堡聯乘人氣企鵝Pingu打造「暖笠笠鈎織雪樂園」，設有3大打卡位，其中必影焦點是2米巨型 Pingu主理的「七彩鈎織小部屋」，而另外兩個玩味打卡位則是「趣味滑雪場」及「雪球 Pingu 滾動中！」。場內還有Pingu期間限定店，推出多款實用家品及小物，粉絲們必到！
皇室堡「暖笠笠鈎織雪樂園」
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：皇室堡地下中庭
新年好去處2025｜7.香港仔中心
今個農曆新年，香港仔中心聯乘本地人氣盲盒麻雀貓呈獻「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」，設有2大打卡位包括「招財麻雀貓富竹賀蛇年」以及「幸運麻雀貓盲盒齊瘋搶」，讓大家新年行大運！
香港仔中心「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」
日期：即日起至2月17日
時間：10:00-22:00
地點：香港仔中心露天廣場及4期地下
新年好去處2025｜8.太古城中心
農曆新年將至，太古城中心聯乘可口可樂呈獻「LIVE HAPPY 快樂Cheers！」，以復古餐廳概念打造6大打卡及互動區域，包括「祝福層層樂」、「哈哈笑相館」「樂脆求籤站」等， 大家可以透過一系列趣味活動和裝置，與親友一同開心過蛇年！
太古城中心X可口可樂《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》
日期：即日起至2月16日
時間：星期一至五：12:00-21:00
星期六、日及公眾假期：11:00-21:00
地點：太古城中心二樓中庭及中橋
新年好去處2025｜9.ifc商場
中環ifc商場以中國傳統山水畫為靈感，呈獻「錦繡萬象繪如意」新春藝術裝置，設有4大藝術區域，包括「荷塘鯉影橋」、「花影流光亭」、「聲繪祝福畫」和「吉祥福扇」，結合傳統文化與數碼互動科技，重現錦鯉於荷花池暢游的美態。
中環IFC商場「錦繡萬象繪如意」
日期：即日起至2月12日
時間：10:30-22:00
地點：ifc商場一樓中庭
新年好去處2025｜10.希慎廣場
希慎廣場以《魷魚遊戲》為主題，設置一座高達2.8米的巨型英熙娃娃Young-hee模型，英熙娃娃Young-hee的頭部不定時會360度旋轉外，雙眼也會發出紅光，重現劇集中的經典場面！
希慎廣場《魷魚遊戲》限定店
日期：即日起至2月2日
時間：11:00-21:00
地點：希慎廣場1樓
新年好去處2025｜11.時代廣場
時代廣場聯同日本知名插畫大師北澤平祐呈獻《幸運棋緣》，分別於露天廣場、2樓中庭及10樓的食通天設置多個打卡位。露天廣場以巨型棋盤為主題，分為四大區域，包括「金元糖棋」、「繁花錦繡風車」、「童趣駿馬園」和「幸福花影祈願樹」，而2樓中庭和10樓的食通天則有6隻「巨型幸運招財貓」，大家找齊8隻幸運招財貓，在新一年財運亨通！
時代廣場《幸運棋緣》
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場、2樓中庭及10樓食通天
新年好去處2025｜12.ELEMENTS圓方
ELEMENTS圓方與本地時尚布藝藝術家林偉強（Sonic）攜手合作，打造以孔雀為主題的新春藝術裝置，5.5米高的大型孔雀藝術裝置，搭配庭園的布藝花朵及兩棵粉嫩桃花樹，彷如置身於繁花似錦的浪漫美景。在農曆新年期間更有傳統新年醒獅及中樂演奏表演，與大家同慶新春佳節的喜悅。
ELEMENTS圓方
日期：即日起至2日16日
時間：10:00-22:00
地點：ELEMENTS圓方金區一樓ELEMENTS
九龍區
新年好去處2025｜13.中電鐘樓文化館
中電鐘樓文化館由即日起至3月16日，舉行「光．感發現——燈光下的城市」主題展覽，館內增設3組霓虹燈裝置《生活動力》、《「樂」在彌敦》、《看得到的電力》，還原歷史店舖的舊霓虹燈招牌，另外還混合使用回收循環再用及新製作的霓虹光管設計，演繹屬於香港霓虹的美學。
「光．感發現——燈光下的城市」霓虹燈期間限定展覽
日期： 即日起至3月16日
地點： 中電鐘樓文化館
報名連結
新年好去處2025｜14.朗豪坊
朗豪坊以「WoW!WePLAY」為全新品牌定位，在今個新年邀請本地版畫藝術家兼紋身師李寧，以旺角「金魚街」為靈感，打造全港首個金魚藝術體驗館《魚樂漣年》，透過「金魚奇幻三部曲」多層立體壁畫及互動忘憂區，讓大家化身小金魚，用七秒放下煩惱，用七秒記住美好，迎接新年。
朗豪坊《魚樂漣年》金魚藝術體驗館
日期：即日起至2月16日
時間：體驗館 11:00-23:00
體驗活動 14:00-21:00
地點：朗豪坊4樓通天廣場
新年好去處2025｜15.尖沙咀The ONE
尖沙咀The ONE以日本人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」（燦子）為主題，打造5大開運打卡位，場內必影3.5米高巨型招「燦」貓，另外還有「燦子必然幸運機」、「燦子幸福發射站」、「『燦』比花嬌浪漫花海」以及「閃亮大吉燦子Happy Corner」。
尖沙咀The ONE The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：尖沙咀The ONE UG2中庭
新年好去處2025｜16.MOKO新世紀廣場
由即日起至2月23日，MOKO新世紀廣場聯乘本地人氣插畫家Cheeky Cheeky厚面子呈獻「厚面的愛抱抱節」，設有5大旺角限定主題打卡位，包括「厚想熊抱你」、「厚想Show Your Love招財貓」、「厚想在紅綠燈遇到愛」以及「厚想吻你招財MEOW」，讓大家感受濃厚的新春氣氛。
MOKO x Cheeky Cheeky「厚面的愛抱抱節」
日期：即日起至2月23日
時間：10:00-22:00
地點：MOKO新世紀廣場MTR層中庭
新年好去處2025｜17.iSQUARE國際廣場
尖沙咀iSQUARE國際廣場聯乘3大本地插畫家圓DUM DUR、Hello Wong及豚豚，呈獻「福氣滿滿玩轉肥年」，設置3大吉慶打卡位及多個搞笑有趣的開運能量點，包括「笑口常開 搞笑『肥』吉賀豐年」、横財就手財『圓』滾滾來、以及懷舊酒家盆菜幸福大團圓，為大家帶來一個歡笑滿載的「肥年」新春！
尖沙咀iSQUARE國際廣場「福氣滿滿玩轉肥年」
日期：即日起至2月23日
時間：10:30-22:30
地點：iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION
新年好去處2025｜18.奧海城
奧海城由即日起2月12日以「豐衣足食賀新歲」為主題，於2期地下活動大堂設置華麗中式庭園，掛上紅燈籠，張燈結綵，庭園中央設有巨型全盒放滿賀年食品，寓意全年豐衣足食，年年有餘。另外，奧海城由即日起至2月6日期間，也推出不同賀年活動，包括年宵美食市集、花市、財福巡福，以及賀年工作城。
奧海城「豐衣足食賀新歲」
日期：即日起至2月16日
地點：奧海城2期地下活動大堂
新年好去處2025｜19.LCX
由即日起至2月14日，LCX聯乘M&M’S呈獻「慶新年．樂無限」，打造3大打卡位「M&M’S 色彩滿FUN的家」、「靚相『豆』來拍照亭、「『豆』趣年宵攤位」。在指定時間，M&M’S的阿黃、阿紅和阿綠更會現身與大家拜年。
LCX x M&M’S「慶新年．樂無限」
日期：即日起至2月14日
時間：10:00-22:00
地點：海港城海運大廈三階LCX
新年好去處2025｜20.海港城海運大廈
今個新春，海港城海運大廈將喜慶醒獅為主題，設置28米長的「百彩醒獅長廊」，一次過展出13個傳統中國鼓及18頭醒獅。正門的階梯也會貼上大型「8」字吉祥圖騰，兩頭3米高的醒獅會在旁迎接大家，向大家拜年。
海港城海運大廈
日期：即日起型2月16日
時間：10:00-22:00
地點：海港城海運大廈露天廣場及地下中庭
新年好去處2025｜21.尖沙咀Mira Place
尖沙咀Mira Place由即日起至2月16日，呈獻全港首個新春陶瓷花藝裝置「『陶』花祈緣」，以超過3千朵陶瓷花及光影打造3大打卡位，其中必影焦點是6米高巨型「幸福祥蛇」、「紅運祈願繁花椅」、以及LED互動裝置「鯉想祈緣」。
尖沙咀Mira Place「『陶』花祈緣」
日期：即日起型2月16日
時間：10:00-22:00
地點：Mira Place 1中庭
新年好去處2025｜22.黃埔天地
黃埔天地舉辦「新春傳藝盛典」活動，繼續以逾18萬顆絢麗燈飾及互動繁花光影藝術裝置賀新春。另外更邀請了國粹大師親身示範變臉、醒獅、扯鈴及轉碟的傳統技藝表演，將中國傳統文化帶到大家眼前。
黃埔天地「新春傳藝盛典」
日期：即日起
時間：10:00-22:00
地點：黃埔天地時尚坊MTR層
新年好去處2025｜23.荷里活廣場
深受大人小朋友喜愛的Sesame Street和LINE FRIENDS在香港首次聯乘，於荷里活廣場舉辦「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」，現場設有6米高「盤滿缽滿糖果滑梯」、「財源滾滾氹氹轉」打卡位、「甜蜜光影庭園」、「福星高照迎新春」等打卡位，讓大家共度快樂的農曆新年！
荷里活廣場「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場
新年好去處2025｜24.MegaBox
MegaBox與日本人氣療癒系貓咪mofusand合作，推出「mofusand福貓花見駅」，設有10大主題打卡位，其中最吸晴的是全港首個逾18呎高「福貓花見車站」，大家也可以到「福貓號列車」、「巨型千萬両mofusand」、「花漾櫻の小橋」、「福貓金幣許願池」及「招財黃金花田」打卡位，與一班可愛貓咪打卡！
MegaBox「mofusand福貓花見駅」
日期：即日起至2月16日
地點：L5中庭及戶外平台
新年好去處2025｜25.Mikiki
新鴻基旗下新蒲崗Mikiki聯乘本地人氣卡通人物菠蘿油妹妹及「貓室」的阿讚貓，呈獻「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」，設3大港式懷舊打卡位，包括「菠蘿油妹妹」迎福茶餐廳、「阿讚貓」開運辦館、及霓虹燈祝願打卡牆，大家可以盡拍開心全家福，共迎喜慶蛇年！
Mikiki「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：Mikiki地下中庭B區
新年好去處2025｜26.AIRSIDE「福運瑞獸慶典」
今個新年，四大瑞獸祥龍、麒麟、鳳凰、靈龜降臨AIRSIDE商場中庭呈獻「福運瑞獸慶典」，場內更有高逾3米的真桃花樹迎接大家，指定吉日四大瑞獸也會與各位互動獻瑞，帶動新年祥瑞之氣。
AIRSIDE「福運瑞獸慶典」
日期：即日起至2月15日
時間：10:00-22:00
地點：AIRSIDE 2樓中庭
新年好去處2025｜27.AIRSIDE「KYUBI X SQUID GAME 2」
本地時尚潮流品牌KYUBI與NETFLIX原創劇《魷魚遊戲》，於啟德AIRSIDE攜手打造「KYUBI X SQUID GAME 2」主題展覽暨期間限定店，店內的矚目焦點包括4米高英熙娃娃Young-Hee、負責人Front Man的立體面具裝置，以及懸掛在天花的豬仔錢罌等，而KYUBI主理人阿KYU亦會化身遊戲角色，與隱身於粉紅守衛隊伍中的KYUBI仔，互添趣味。
AIRSIDE《KYUBI X SQUID GAME 2》主題展覽暨期間限定店
日期：即日起至2月5日
時間：11:00-21:00
地址：啟德AIRSIDE地下G015舖
新年好去處2025｜28.黃大仙中心
為迎接新春佳節，黃大仙中心舉辦「鯉躍慶豐年」活動，邀請了本地藝術家Vika Cheng，以錦鯉為主題，設計3.5米高的錦鯉許願池互動藝術裝置，呈現出水中錦鯉的美態和年花盛開的景象。「錦鯉」象徵富貴吉祥，寓意和平與友誼，裝置中兩條巨型紙品錦鯉，寓意鯉魚躍動，為新春佳節增添濃厚的喜慶氣氛。
黃大仙中心「鯉躍慶豐年」
日期：即日起至2月16日
時間：11:00-20:00
地點：黃大仙中心北館中庭
新界區
新年好去處2025｜29.愉景新城
《PANDA GO！香港遊》由即日起至3月6日，逾800隻熊貓將登陸D‧PARK中庭，部分熊貓也會換上新春造型，擺出各種可愛姿態等大家打卡！D‧PARK在1樓室內草地空間以回收物料打造「熊貓藝術樂園」，分成6大區域，包括「社區聯繫熊貓藝術展覽區」、「熊貓童趣話劇」、「PANDA ART JAM」，及「熊貓瑜伽館」等。
愉景新城《PANDA GO！香港遊》新春展覽
日期：即日起至2025年3月6日
時間：12:00-20:00
地點：荃灣D‧PARK L1中庭
D‧PARK「熊貓藝術樂園」
日期：即日起至2月16日（逢星期六及日）
時間：12:00-19:00
地點：D‧PARK L1室內草地
門票購買連結
新年好去處2025｜30.新都會廣場
由即日起至2月28日，新都會廣場特別聯乘海洋公園全新大熊貓IP呈獻「熊貓『蘋』安慶新年」，設3大打卡位，包括3米高龍鳳胎寶寶於竹林中快樂賣萌、「盈盈」及「樂樂」陪伴大家轉轉吉祥竹筒，還有「安安」、「可可」坐鎮的「蘋」安幸運求籤筒。場內還設有「『熊』運當頭期間限定店」，發售近100款的限量熊貓精品，各位熊貓迷切勿錯過！
新都會廣場「熊貓『蘋』安慶新年」
日期：即日起至2月28日
時間：10:00-22:00
地點：新都會廣場L4露天廣場
新年好去處2025｜31.荃灣廣場
今個農曆新年，荃灣廣場呈獻個PIXAR DARUMA商場裝置，打造「PIXAR 幸運達『MORE』春日祭」，設有5大打卡位，其中最為矚目的3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣，另外還有20米長的祈願打卡牆、以及幸運金蛋夾夾機等。除了一眾打卡位外，場內另一焦點是「PIXAR達摩幸運利是封．座枱揮春」，一物兩用的利是封和賀年揮春，絕對是粉絲必搶！
此外還有「PIXAR幸運『MORE』期間限定店」，售賣多款角色產品，包括PIXAR達摩系列小夜燈盲盒、不倒翁盲盒、麻雀套裝等，大家可以盡情入手！
PIXAR幸運達『MORE』春日祭
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊
新年好去處2025｜32.荃新天地
荃新天地聯乘荔園及救世軍為大家呈獻一系列的新春活動。在荃新天地1期將會聯同荔園舉辦「幸福過肥年」，重現荔園6大經典攤位遊戲，包括「開心掟階磚」、「喜氣擲鐵罐」、「財源套滿樽 」、「如意神射手 」、「福到肥肥人 」及「迎新Duck意 」，場內更有逾20檔LOCOLOCO新春市集販售各式年貨！
而荃新天地2期將與救世軍聯手呈獻「救世軍智趣中華在荃新天地 — 童樂賀新春」，匯聚旗下17所幼兒學校逾3,000名師生以環保物料創造面積超過2,000呎的「童樂鎮」，5大中華文化主題區彌漫著農曆新年的氛圍，讓市民大眾體驗中華文化傳統智慧！
荃新天地 X 荔園「經典攤位遊戲」
日期：即日起至2月16日
時間：12:00-20:00
地點：荃新天地1期中庭
荃新天地 X 救世軍「救世軍智趣中華在荃新天地 — 童樂賀新春」童樂鎮
日期：即日起至2月16日
時間：11:00-20:00
地點：荃新天地2期中庭
新年好去處2025｜33.如心廣場
如心廣場聯乘乖巧寶寶呈獻「招財進『寶』迎新春」，設有6大互動打卡位，包括招福招財齊進「寶」、「乖巧花花」風車牆、鼓舞吉祥的2米高靈蛇等，過年期間更有醒獅表演及財神巡遊，與家人朋友共度難忘的新春佳節！
如心廣場 x乖巧寶寶「招財進『寶』迎新春」
日期：即日起至2月14日
時間：12:00-21:00
地點：如心廣場一期1/F中庭
新年好去處2025｜34.好運中心
乖巧寶寶今個新春進駐好運中心，呈獻「招財進「寶」包好運茶居」，打造4大打卡位，包括近2.5米寬的巨型點心蒸籠、3米高桃花樹等，大家可以打卡之餘，還可以在指定時間大玩遊戲，全方位祝賀大家「寶」運齊來！
好運中心 x 乖巧寶寶「招財進『寶』包好運茶居」
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：好運中心L3中庭
新年好去處2025｜35.沙田新城市廣場
由即日起至2月16日，沙田新城市廣場設「桃花開運庭園」，場內最引人注目的是4米高幻彩桃花樹，另外更有4大開運打卡位，包括「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」。大家更可以在「桃花祈願亭」掛上自己的祝福繪馬，祈求新一年可以願望實現。
沙田新城市廣場「桃花開運庭園」
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：新城市廣場1期3樓中庭
新年好去處2025｜36.林村許願樹
香港許願節每年都會吸引眾多巿民及旅客前來位於新界大埔的林村。大家可以在許願樹前拋寶牒許願，或點蓮花燈祈福，感受農曆新年的熱鬧氣氛。
另外，在「國泰新春國際匯演之夜」結束後，多輛特色主題花車也會在大年初二（1月30日）至2月13日，再次於大埔林村許願廣場公開展出。而年初二及年初三（1月30及31日），更有多隊中國內地及國際表演隊伍到林村獻技，大家萬勿錯過！
香港許願節2025
日期及時間：
1月29日至2月4日：8:30-22:00
2月5日至12日：8:30-19:30
地點：大埔林村許願廣場
花車展覽
日期：
1月30日至2月4日：8:30-22:00
2月5日至12日：8:30-19:00
2月13日：9:30-17:30
地點：大埔林村許願廣場
新年好去處2025｜37.置富 Malls
置富Malls聯乘TOYCITY旗下網絡人氣角色Mr. PA耙老師，在置富Malls旗下4大商場呈獻「置富 Malls x Mr. PA 拜年日記」，其中包括馬鞍山廣場「錢來運到團拜PArty」、置富都會「風車迎好運Mr. PA富貴竹林」、+WOO嘉湖「Mr.PA 開工大吉迎蛇年」，以及置富第一城的「Mr. PA心心相印牽 『熊』綫」，讓大家與Mr. PA及夥伴們景共同邁進蛇年！
「錢來運到團拜PArty」
日期：即日起至3月16日
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場
「風車迎好運Mr. PA富貴竹林」
日期：即日起至3月16日
地點：置富都會L7大堂
「Mr.PA 開工大吉迎蛇年」
日期：即日起至3月16日
地點：+WOO嘉湖2期地下大堂
「Mr. PA心心相印牽 『熊』綫」
日期：即日起至3月16日
地點：置富第一城地下置富第一園
新年好去處2025｜38.烏溪沙青年新村
香港基督教青年會（YMCA）的烏溪沙青年新村，將於年初三（31日）舉行開放日，入場費只需$20，便可免費使用營內設施（如燒烤場、康樂室、羽毛球場、兒童遊樂場等）及營地活動（如充氣彈床、布袋球、匹克球、10米充氣障礙彈床等）。當日更有不同的水上活動示範及體驗工作坊供入場人士參與。，包括潛水運動體驗工作坊、戶外划艇機體驗及風帆示範。
另外，當日也有近60檔新春檔位及打卡位，還有舞獅表演、中式傳統變臉表演、花式足球表演、跆拳道舞表演等，非常適合一家大細前往！
烏溪沙青年新村開放日
日期：1月31日
時間：10:00-17:00
地點：新界沙田馬鞍山鞍駿街2號
門票：20元（不設預售，即日以八達通/現金繳費）
新年好去處2025｜39.西沙GO PARK
由即日起西沙GO PARK聯同香港本地植物藝術創作團隊BOTANIC UNION，以及本地香氛品牌Be Candle，打造「GO Blossom！桃花祈園」，在中央廣場設有全港最大5米高的Awesome Blossom心型桃花樹！
西沙GO PARK「GO Blossom！桃花祈園」
日期：即日起至2月16日
時間：10:00-22:00
地點：西沙GO PARK中央廣場
新年好去處2025｜40.將軍澳MCP新都城中心＆馬鞍山MOSTown新港城中心
今個新春，恒基地產旗下兩大旗艦商場，將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心聯乘LEGO，呈獻「新春開運全攻略」活動，打造9大開運打卡位及互動遊樂區。其中MOSTown新港城中心的必影焦點是以68萬粒LEGO積木，砌出共6,888支花朵，組成全港最大「樂高®Botanical系列花海」！
而MCP新都城中心則有4米高巨型「MCP開運彈珠台」、3.5米巨型LEGO桃花樹、「貓肥屋潤主子殿」等打卡位，大人小朋友可以一同探索LEGO世界！
MOSTown x LEGO春日開運花園
日期：即日至2月16日
時間：主題打卡區 10:00-22:00
玩樂區 12:00-20:00
LEGO®開運迎新春期間限定店 12:00-21:00
地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場及L3天橋活動區
MCP 新都城中心 x LEGO® 新春開運遊樂園
日期：即日起至2月16日
時間：
主題打卡區：10:00-22:00
遊戲區：星期一至五（公眾假期除外）：13:00-17:00
星期六、日及公眾假期 12:00-20:00
地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場
新年好去處2025｜41.屯門市廣場
屯門市廣場於今個新年呈獻「魚躍福來迎新歲」，場內焦點為中央廣場，6條長達5米在半空悠游舞動的巨型開運金魚，金魚裝置以中國傳統紮作技術與絹布漂染工藝製作而成，配合540吋大電視屏幕上金魚於寶池中躍動，更加動感。
屯門市廣場「魚躍福來迎新歲」
日期：即日起至2月2日
時間：11:00-21:00
地點：屯門市廣場1樓中央廣場
新年好去處2025｜42.東薈城名店倉
東薈城名店倉與雀巢KITKAT攜手呈獻「幸運捕手」新春主題活動，由最具代表性的日本吉祥「緣起物」——招財貓和達摩，打造有8大打卡位，包括「開運招財貓」、「甜絲絲鳥居」、「喵喵洗滌之橋」、「萌喵愛情石」、「甜蜜結緣神社」、「圓碌碌幸運達摩陣」等，讓大家在新一年可以開啟美好運程。
東薈城名店倉 x KITKAT「幸運捕手」
日期：即日起至2月16日
時間：11:00-22:00
地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB（G01B號舖）、二樓中庭廣場、二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)、 二樓天橋
新年好去處2025｜43.香港迪士尼樂園
由即日起至2月16日，香港迪士尼樂園度假區將舉行「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動，換上賀年服飾的米奇老鼠及一眾迪士尼朋友仔，會為大家帶來「米奇與好友蛇年行大運」、原創賀年歌曲《Magic is Here》和新春版「米奇與好友大街狂歡派對」！Duffy與好友也會與大家拜年，各位迪士尼粉絲切勿錯過！
香港迪士尼樂園「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動
日期：即日起至2月16日
地址：香港迪士尼樂園度假區
新年好去處2025｜44.HomeSquare
今個農曆新年，HomeSquare中庭以「熊貓新春」為主題打造3大熊貓開運區域，包括「好運齊來」互動老虎機、醒獅熊貓打卡裝置、以及「好運滾滾來」套圈圈遊戲，場內更特設熊貓開運主題玩樂區與大家玩遊戲催旺運勢！在指定日子參加親子熊貓竹編扇工作坊，一起製作幸運的熊貓招福竹扇迎接新一年。
HomeSquare「熊貓新春」新春藝術裝置
日期：即日起至2025年2月9日
時間：11:00-21:00
地點：HomeSquare L1中庭
新年好去處2025｜45.新地上水廣場及PopWalk
上水廣場及將軍澳天晉滙PopWalk推出「Pixar Sweet Dreams 甜夢派對」新春主題裝置，多個迪士尼與彼思人氣角色如《怪獸公司》的毛毛與大眼仔；《反斗奇兵》的勞蘇、牛油仔及賓尼與阿德；《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁，以及《熊抱青春記》的小熊貓美美，將以甜夢棉花糖造型於兩大商場登場！
其中必到打卡位是上水廣場的「甜蜜光影燈籠牆」、「彩光夢幻走廊」及「春日抱抱玩樂遊」，將軍澳PopWalk天晉滙則有約10米長的浪漫燈海長廊，及5米長的「夢幻星空琉璃隧道」。
新地上水廣場及PopWalk天晉滙「Pixar Sweet Dreams甜蜜派對」
日期：即日起至2月23日
時間：10:00-22:00
地點：上水廣場2樓中庭及5樓晴空花園；PopWalk天晉滙1期及2期戶外露天長廊及Ocean PopWalk地下中庭及戶外長廊
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