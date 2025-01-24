新年好去處2025｜全港40+新年好去處推介　利東街800個燈籠海/林村許願樹/西沙5米高桃花樹

▲ 2025香港新年好去處推介，一家人齊齊去打卡！

【農曆新年好去處2025】農曆新年將至，香港各區也有不少新年裝飾和活動，TOPick為大家介紹各區新年打卡好去處，讓大家在新年假期時，與家人一同前往打卡，開心過新年！

香港盛事

新年好去處2025｜1.維港農曆新年煙花匯演

農曆新年煙花匯演會於大年初二在維多利亞港上演，今年的煙花匯演以「金蛇迎春慶豐年」為主題，時長23分鐘，共分為9幕，綻放高達23,888發煙花，慶祝踏入蛇年。

維港農曆新年煙花匯演

日期：1月30日

時間：20:00

地點：維多利亞港

（觀賞地點包括尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等）

▲ 新年好去處2025｜農曆新年煙花匯演會於大年初二在維多利亞港上演。（相關機構提供）

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新年好去處2025｜2.國泰新春國際匯演之夜花車巡遊「金蛇迎春慶豐年」

全港最大型賀年盛事「國泰新春國際匯演之夜」，將於今年農曆大年初一（1月29日）晚上在尖沙咀登場！活動今年以「如意新春 喜樂連連」為主題，共55個演出團體，以璀璨花車、環球表演隊伍，及街頭派對團隊等元素，為觀眾帶來一場精彩匯演！

國泰新春國際匯演之夜花車巡遊

日期：1月29日

時間：20:00-21:45（18:00有預熱表演）

地點：尖沙咀香港文化中心廣場出發為起點 ， 沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點

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除了每年必睇的2大盛事外，香港各區也有許多適合一家大細前往打卡的地方！

港島區

新年好去處2025｜3.利東街

由即日起至3月2日，利東街以「喜慶燈海迎新春」為主題，逾800個金紅燈籠將點亮整條林蔭大道，中庭更特別設置共12棵近4米高的粉紅桃花樹園及巨形心形拱門，夜晚亮燈時更添浪漫氛圍，寄寓有情人終成眷屬。

另外，利東街也預備了一系列精彩的新春活動，包括特色傳統醒獅表演、「金龍醒獅舞動賀新禧」、慈善組織救世軍舉辦的「救世軍新春慈善賀歲Chill Fest」及一系列的新春主題工作坊，大家切勿錯過！

利東街新春「喜慶燈海迎新春」

日期：即日起至3月2日

時間：10:00-23:00（每日17:00亮燈）

（由1月14日至2月14日，逢星期五至日、公眾假期、元宵及情人節，亮燈時間將延長至晚上12時）

地點：灣仔利東街

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新年好去處2025｜4.中環街市

蛇年將至，中環街市舉行「新春萌寵迎新歲 A Pawsperous Chinese New Year」，延續迪士尼人氣貓狗熱潮，設置多個迪士尼經典動畫人物貓狗角色打卡位，其中包括《仙履奇緣》後母杜明尼夫人的寵物貓魯斯福、《101斑點狗》的斑點狗家族、《富貴貓》的瑪麗等，與大家共度佳節！

中環街市「新春萌寵迎新歲 A Pawsperous Chinese New Year」

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：中環街市

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新年好去處2025｜5.太古廣場

由即日起至2月16日，太古廣場及星街小區聯同本地繩結設計師蕭俞（Zoe Siu），呈獻「細織祝福 喜悅年年」，打造5大繩藝打卡位，當中最為矚目的是高達9米的巨型繩藝花燈裝置！大家可以藉著新年假期前往欣賞打卡！

太古廣場「細織祝福 喜悅年年」

日期：即日起至2月16日

地點：太古廣場

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新年好去處2025｜6.皇室堡

皇室堡聯乘人氣企鵝Pingu打造「暖笠笠鈎織雪樂園」，設有3大打卡位，其中必影焦點是2米巨型 Pingu主理的「七彩鈎織小部屋」，而另外兩個玩味打卡位則是「趣味滑雪場」及「雪球 Pingu 滾動中！」。場內還有Pingu期間限定店，推出多款實用家品及小物，粉絲們必到！

皇室堡「暖笠笠鈎織雪樂園」

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：皇室堡地下中庭

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新年好去處2025｜7.香港仔中心

今個農曆新年，香港仔中心聯乘本地人氣盲盒麻雀貓呈獻「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」，設有2大打卡位包括「招財麻雀貓富竹賀蛇年」以及「幸運麻雀貓盲盒齊瘋搶」，讓大家新年行大運！

香港仔中心「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」

日期：即日起至2月17日

時間：10:00-22:00

地點：香港仔中心露天廣場及4期地下

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新年好去處2025｜8.太古城中心

農曆新年將至，太古城中心聯乘可口可樂呈獻「LIVE HAPPY 快樂Cheers！」，以復古餐廳概念打造6大打卡及互動區域，包括「祝福層層樂」、「哈哈笑相館」「樂脆求籤站」等， 大家可以透過一系列趣味活動和裝置，與親友一同開心過蛇年！

太古城中心X可口可樂《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》

日期：即日起至2月16日

時間：星期一至五：12:00-21:00

星期六、日及公眾假期：11:00-21:00

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

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新年好去處2025｜9.ifc商場

中環ifc商場以中國傳統山水畫為靈感，呈獻「錦繡萬象繪如意」新春藝術裝置，設有4大藝術區域，包括「荷塘鯉影橋」、「花影流光亭」、「聲繪祝福畫」和「吉祥福扇」，結合傳統文化與數碼互動科技，重現錦鯉於荷花池暢游的美態。

中環IFC商場「錦繡萬象繪如意」

日期：即日起至2月12日

時間：10:30-22:00

地點：ifc商場一樓中庭

▲ 新年好去處2025｜中環IFC商場呈獻「錦繡萬象繪如意」新春藝術裝置。 （相關機構提供）

新年好去處2025｜10.希慎廣場

希慎廣場以《魷魚遊戲》為主題，設置一座高達2.8米的巨型英熙娃娃Young-hee模型，英熙娃娃Young-hee的頭部不定時會360度旋轉外，雙眼也會發出紅光，重現劇集中的經典場面！

希慎廣場《魷魚遊戲》限定店

日期：即日起至2月2日

時間：11:00-21:00

地點：希慎廣場1樓

▲ 新年好去處2025｜希慎廣場以《魷魚遊戲》為主題，設置一座高達2.8米的巨型英熙娃娃Young-hee模型。 （相關機構提供）

新年好去處2025｜11.時代廣場

時代廣場聯同日本知名插畫大師北澤平祐呈獻《幸運棋緣》，分別於露天廣場、2樓中庭及10樓的食通天設置多個打卡位。露天廣場以巨型棋盤為主題，分為四大區域，包括「金元糖棋」、「繁花錦繡風車」、「童趣駿馬園」和「幸福花影祈願樹」，而2樓中庭和10樓的食通天則有6隻「巨型幸運招財貓」，大家找齊8隻幸運招財貓，在新一年財運亨通！

時代廣場《幸運棋緣》

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場、2樓中庭及10樓食通天

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新年好去處2025｜12.ELEMENTS圓方

ELEMENTS圓方與本地時尚布藝藝術家林偉強（Sonic）攜手合作，打造以孔雀為主題的新春藝術裝置，5.5米高的大型孔雀藝術裝置，搭配庭園的布藝花朵及兩棵粉嫩桃花樹，彷如置身於繁花似錦的浪漫美景。在農曆新年期間更有傳統新年醒獅及中樂演奏表演，與大家同慶新春佳節的喜悅。

ELEMENTS圓方

日期：即日起至2日16日

時間：10:00-22:00

地點：ELEMENTS圓方金區一樓ELEMENTS

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九龍區

新年好去處2025｜13.中電鐘樓文化館

中電鐘樓文化館由即日起至3月16日，舉行「光．感發現——燈光下的城市」主題展覽，館內增設3組霓虹燈裝置《生活動力》、《「樂」在彌敦》、《看得到的電力》，還原歷史店舖的舊霓虹燈招牌，另外還混合使用回收循環再用及新製作的霓虹光管設計，演繹屬於香港霓虹的美學。

「光．感發現——燈光下的城市」霓虹燈期間限定展覽

日期： 即日起至3月16日

地點： 中電鐘樓文化館

報名連結

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新年好去處2025｜14.朗豪坊

朗豪坊以「WoW!WePLAY」為全新品牌定位，在今個新年邀請本地版畫藝術家兼紋身師李寧，以旺角「金魚街」為靈感，打造全港首個金魚藝術體驗館《魚樂漣年》，透過「金魚奇幻三部曲」多層立體壁畫及互動忘憂區，讓大家化身小金魚，用七秒放下煩惱，用七秒記住美好，迎接新年。

朗豪坊《魚樂漣年》金魚藝術體驗館

日期：即日起至2月16日

時間：體驗館 11:00-23:00

體驗活動 14:00-21:00

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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新年好去處2025｜15.尖沙咀The ONE

尖沙咀The ONE以日本人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」（燦子）為主題，打造5大開運打卡位，場內必影3.5米高巨型招「燦」貓，另外還有「燦子必然幸運機」、「燦子幸福發射站」、「『燦』比花嬌浪漫花海」以及「閃亮大吉燦子Happy Corner」。

尖沙咀The ONE The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

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新年好去處2025｜16.MOKO新世紀廣場

由即日起至2月23日，MOKO新世紀廣場聯乘本地人氣插畫家Cheeky Cheeky厚面子呈獻「厚面的愛抱抱節」，設有5大旺角限定主題打卡位，包括「厚想熊抱你」、「厚想Show Your Love招財貓」、「厚想在紅綠燈遇到愛」以及「厚想吻你招財MEOW」，讓大家感受濃厚的新春氣氛。

MOKO x Cheeky Cheeky「厚面的愛抱抱節」

日期：即日起至2月23日

時間：10:00-22:00

地點：MOKO新世紀廣場MTR層中庭

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新年好去處2025｜17.iSQUARE國際廣場

尖沙咀iSQUARE國際廣場聯乘3大本地插畫家圓DUM DUR、Hello Wong及豚豚，呈獻「福氣滿滿玩轉肥年」，設置3大吉慶打卡位及多個搞笑有趣的開運能量點，包括「笑口常開 搞笑『肥』吉賀豐年」、横財就手財『圓』滾滾來、以及懷舊酒家盆菜幸福大團圓，為大家帶來一個歡笑滿載的「肥年」新春！

尖沙咀iSQUARE國際廣場「福氣滿滿玩轉肥年」

日期：即日起至2月23日

時間：10:30-22:30

地點：iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

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新年好去處2025｜18.奧海城

奧海城由即日起2月12日以「豐衣足食賀新歲」為主題，於2期地下活動大堂設置華麗中式庭園，掛上紅燈籠，張燈結綵，庭園中央設有巨型全盒放滿賀年食品，寓意全年豐衣足食，年年有餘。另外，奧海城由即日起至2月6日期間，也推出不同賀年活動，包括年宵美食市集、花市、財福巡福，以及賀年工作城。

奧海城「豐衣足食賀新歲」

日期：即日起至2月16日

地點：奧海城2期地下活動大堂

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新年好去處2025｜19.LCX

由即日起至2月14日，LCX聯乘M&M’S呈獻「慶新年．樂無限」，打造3大打卡位「M&M’S 色彩滿FUN的家」、「靚相『豆』來拍照亭、「『豆』趣年宵攤位」。在指定時間，M&M’S的阿黃、阿紅和阿綠更會現身與大家拜年。

LCX x M&M’S「慶新年．樂無限」

日期：即日起至2月14日

時間：10:00-22:00

地點：海港城海運大廈三階LCX

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新年好去處2025｜20.海港城海運大廈

今個新春，海港城海運大廈將喜慶醒獅為主題，設置28米長的「百彩醒獅長廊」，一次過展出13個傳統中國鼓及18頭醒獅。正門的階梯也會貼上大型「8」字吉祥圖騰，兩頭3米高的醒獅會在旁迎接大家，向大家拜年。

海港城海運大廈

日期：即日起型2月16日

時間：10:00-22:00

地點：海港城海運大廈露天廣場及地下中庭

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新年好去處2025｜21.尖沙咀Mira Place

尖沙咀Mira Place由即日起至2月16日，呈獻全港首個新春陶瓷花藝裝置「『陶』花祈緣」，以超過3千朵陶瓷花及光影打造3大打卡位，其中必影焦點是6米高巨型「幸福祥蛇」、「紅運祈願繁花椅」、以及LED互動裝置「鯉想祈緣」。

尖沙咀Mira Place「『陶』花祈緣」

日期：即日起型2月16日

時間：10:00-22:00

地點：Mira Place 1中庭

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新年好去處2025｜22.黃埔天地

黃埔天地舉辦「新春傳藝盛典」活動，繼續以逾18萬顆絢麗燈飾及互動繁花光影藝術裝置賀新春。另外更邀請了國粹大師親身示範變臉、醒獅、扯鈴及轉碟的傳統技藝表演，將中國傳統文化帶到大家眼前。

黃埔天地「新春傳藝盛典」

日期：即日起

時間：10:00-22:00

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

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新年好去處2025｜23.荷里活廣場

深受大人小朋友喜愛的Sesame Street和LINE FRIENDS在香港首次聯乘，於荷里活廣場舉辦「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」，現場設有6米高「盤滿缽滿糖果滑梯」、「財源滾滾氹氹轉」打卡位、「甜蜜光影庭園」、「福星高照迎新春」等打卡位，讓大家共度快樂的農曆新年！

荷里活廣場「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

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新年好去處2025｜24.MegaBox

MegaBox與日本人氣療癒系貓咪mofusand合作，推出「mofusand福貓花見駅」，設有10大主題打卡位，其中最吸晴的是全港首個逾18呎高「福貓花見車站」，大家也可以到「福貓號列車」、「巨型千萬両mofusand」、「花漾櫻の小橋」、「福貓金幣許願池」及「招財黃金花田」打卡位，與一班可愛貓咪打卡！

MegaBox「mofusand福貓花見駅」

日期：即日起至2月16日

地點：L5中庭及戶外平台

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新年好去處2025｜25.Mikiki

新鴻基旗下新蒲崗Mikiki聯乘本地人氣卡通人物菠蘿油妹妹及「貓室」的阿讚貓，呈獻「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」，設3大港式懷舊打卡位，包括「菠蘿油妹妹」迎福茶餐廳、「阿讚貓」開運辦館、及霓虹燈祝願打卡牆，大家可以盡拍開心全家福，共迎喜慶蛇年！

Mikiki「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：Mikiki地下中庭B區

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新年好去處2025｜26.AIRSIDE「福運瑞獸慶典」

今個新年，四大瑞獸祥龍、麒麟、鳳凰、靈龜降臨AIRSIDE商場中庭呈獻「福運瑞獸慶典」，場內更有高逾3米的真桃花樹迎接大家，指定吉日四大瑞獸也會與各位互動獻瑞，帶動新年祥瑞之氣。

AIRSIDE「福運瑞獸慶典」

日期：即日起至2月15日

時間：10:00-22:00

地點：AIRSIDE 2樓中庭

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新年好去處2025｜27.AIRSIDE「KYUBI X SQUID GAME 2」

本地時尚潮流品牌KYUBI與NETFLIX原創劇《魷魚遊戲》，於啟德AIRSIDE攜手打造「KYUBI X SQUID GAME 2」主題展覽暨期間限定店，店內的矚目焦點包括4米高英熙娃娃Young-Hee、負責人Front Man的立體面具裝置，以及懸掛在天花的豬仔錢罌等，而KYUBI主理人阿KYU亦會化身遊戲角色，與隱身於粉紅守衛隊伍中的KYUBI仔，互添趣味。

AIRSIDE《KYUBI X SQUID GAME 2》主題展覽暨期間限定店

日期：即日起至2月5日

時間：11:00-21:00

地址：啟德AIRSIDE地下G015舖

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新年好去處2025｜28.黃大仙中心

為迎接新春佳節，黃大仙中心舉辦「鯉躍慶豐年」活動，邀請了本地藝術家Vika Cheng，以錦鯉為主題，設計3.5米高的錦鯉許願池互動藝術裝置，呈現出水中錦鯉的美態和年花盛開的景象。「錦鯉」象徵富貴吉祥，寓意和平與友誼，裝置中兩條巨型紙品錦鯉，寓意鯉魚躍動，為新春佳節增添濃厚的喜慶氣氛。

黃大仙中心「鯉躍慶豐年」

日期：即日起至2月16日

時間：11:00-20:00

地點：黃大仙中心北館中庭

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新界區

新年好去處2025｜29.愉景新城

《PANDA GO！香港遊》由即日起至3月6日，逾800隻熊貓將登陸D‧PARK中庭，部分熊貓也會換上新春造型，擺出各種可愛姿態等大家打卡！D‧PARK在1樓室內草地空間以回收物料打造「熊貓藝術樂園」，分成6大區域，包括「社區聯繫熊貓藝術展覽區」、「熊貓童趣話劇」、「PANDA ART JAM」，及「熊貓瑜伽館」等。

愉景新城《PANDA GO！香港遊》新春展覽

日期：即日起至2025年3月6日

時間：12:00-20:00

地點：荃灣D‧PARK L1中庭

D‧PARK「熊貓藝術樂園」

日期：即日起至2月16日（逢星期六及日）

時間：12:00-19:00

地點：D‧PARK L1室內草地

門票購買連結

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新年好去處2025｜30.新都會廣場

由即日起至2月28日，新都會廣場特別聯乘海洋公園全新大熊貓IP呈獻「熊貓『蘋』安慶新年」，設3大打卡位，包括3米高龍鳳胎寶寶於竹林中快樂賣萌、「盈盈」及「樂樂」陪伴大家轉轉吉祥竹筒，還有「安安」、「可可」坐鎮的「蘋」安幸運求籤筒。場內還設有「『熊』運當頭期間限定店」，發售近100款的限量熊貓精品，各位熊貓迷切勿錯過！

新都會廣場「熊貓『蘋』安慶新年」

日期：即日起至2月28日

時間：10:00-22:00

地點：新都會廣場L4露天廣場

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新年好去處2025｜31.荃灣廣場

今個農曆新年，荃灣廣場呈獻個PIXAR DARUMA商場裝置，打造「PIXAR 幸運達『MORE』春日祭」，設有5大打卡位，其中最為矚目的3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣，另外還有20米長的祈願打卡牆、以及幸運金蛋夾夾機等。除了一眾打卡位外，場內另一焦點是「PIXAR達摩幸運利是封．座枱揮春」，一物兩用的利是封和賀年揮春，絕對是粉絲必搶！

此外還有「PIXAR幸運『MORE』期間限定店」，售賣多款角色產品，包括PIXAR達摩系列小夜燈盲盒、不倒翁盲盒、麻雀套裝等，大家可以盡情入手！

PIXAR幸運達『MORE』春日祭

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊

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新年好去處2025｜32.荃新天地

荃新天地聯乘荔園及救世軍為大家呈獻一系列的新春活動。在荃新天地1期將會聯同荔園舉辦「幸福過肥年」，重現荔園6大經典攤位遊戲，包括「開心掟階磚」、「喜氣擲鐵罐」、「財源套滿樽 」、「如意神射手 」、「福到肥肥人 」及「迎新Duck意 」，場內更有逾20檔LOCOLOCO新春市集販售各式年貨！

而荃新天地2期將與救世軍聯手呈獻「救世軍智趣中華在荃新天地 — 童樂賀新春」，匯聚旗下17所幼兒學校逾3,000名師生以環保物料創造面積超過2,000呎的「童樂鎮」，5大中華文化主題區彌漫著農曆新年的氛圍，讓市民大眾體驗中華文化傳統智慧！

荃新天地 X 荔園「經典攤位遊戲」

日期：即日起至2月16日

時間：12:00-20:00

地點：荃新天地1期中庭

荃新天地 X 救世軍「救世軍智趣中華在荃新天地 — 童樂賀新春」童樂鎮

日期：即日起至2月16日

時間：11:00-20:00

地點：荃新天地2期中庭

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新年好去處2025｜33.如心廣場

如心廣場聯乘乖巧寶寶呈獻「招財進『寶』迎新春」，設有6大互動打卡位，包括招福招財齊進「寶」、「乖巧花花」風車牆、鼓舞吉祥的2米高靈蛇等，過年期間更有醒獅表演及財神巡遊，與家人朋友共度難忘的新春佳節！

如心廣場 x乖巧寶寶「招財進『寶』迎新春」

日期：即日起至2月14日

時間：12:00-21:00

地點：如心廣場一期1/F中庭

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新年好去處2025｜34.好運中心

乖巧寶寶今個新春進駐好運中心，呈獻「招財進「寶」包好運茶居」，打造4大打卡位，包括近2.5米寬的巨型點心蒸籠、3米高桃花樹等，大家可以打卡之餘，還可以在指定時間大玩遊戲，全方位祝賀大家「寶」運齊來！

好運中心 x 乖巧寶寶「招財進『寶』包好運茶居」

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：好運中心L3中庭

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新年好去處2025｜35.沙田新城市廣場

由即日起至2月16日，沙田新城市廣場設「桃花開運庭園」，場內最引人注目的是4米高幻彩桃花樹，另外更有4大開運打卡位，包括「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」。大家更可以在「桃花祈願亭」掛上自己的祝福繪馬，祈求新一年可以願望實現。

沙田新城市廣場「桃花開運庭園」

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：新城市廣場1期3樓中庭

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新年好去處2025｜36.林村許願樹

香港許願節每年都會吸引眾多巿民及旅客前來位於新界大埔的林村。大家可以在許願樹前拋寶牒許願，或點蓮花燈祈福，感受農曆新年的熱鬧氣氛。

另外，在「國泰新春國際匯演之夜」結束後，多輛特色主題花車也會在大年初二（1月30日）至2月13日，再次於大埔林村許願廣場公開展出。而年初二及年初三（1月30及31日），更有多隊中國內地及國際表演隊伍到林村獻技，大家萬勿錯過！

香港許願節2025

日期及時間：

1月29日至2月4日：8:30-22:00

2月5日至12日：8:30-19:30

地點：大埔林村許願廣場

花車展覽

日期：

1月30日至2月4日：8:30-22:00

2月5日至12日：8:30-19:00

2月13日：9:30-17:30

地點：大埔林村許願廣場

▲ 新年好去處2025｜香港許願節每年都會吸引不少港人和旅客來到林村許願樹拋寶牒許願。（旅發局圖片）

新年好去處2025｜37.置富 Malls

置富Malls聯乘TOYCITY旗下網絡人氣角色Mr. PA耙老師，在置富Malls旗下4大商場呈獻「置富 Malls x Mr. PA 拜年日記」，其中包括馬鞍山廣場「錢來運到團拜PArty」、置富都會「風車迎好運Mr. PA富貴竹林」、+WOO嘉湖「Mr.PA 開工大吉迎蛇年」，以及置富第一城的「Mr. PA心心相印牽 『熊』綫」，讓大家與Mr. PA及夥伴們景共同邁進蛇年！

「錢來運到團拜PArty」

日期：即日起至3月16日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場

「風車迎好運Mr. PA富貴竹林」

日期：即日起至3月16日

地點：置富都會L7大堂

「Mr.PA 開工大吉迎蛇年」

日期：即日起至3月16日

地點：+WOO嘉湖2期地下大堂

「Mr. PA心心相印牽 『熊』綫」

日期：即日起至3月16日

地點：置富第一城地下置富第一園

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新年好去處2025｜38.烏溪沙青年新村

香港基督教青年會（YMCA）的烏溪沙青年新村，將於年初三（31日）舉行開放日，入場費只需$20，便可免費使用營內設施（如燒烤場、康樂室、羽毛球場、兒童遊樂場等）及營地活動（如充氣彈床、布袋球、匹克球、10米充氣障礙彈床等）。當日更有不同的水上活動示範及體驗工作坊供入場人士參與。，包括潛水運動體驗工作坊、戶外划艇機體驗及風帆示範。

另外，當日也有近60檔新春檔位及打卡位，還有舞獅表演、中式傳統變臉表演、花式足球表演、跆拳道舞表演等，非常適合一家大細前往！

烏溪沙青年新村開放日

日期：1月31日

時間：10:00-17:00

地點：新界沙田馬鞍山鞍駿街2號

門票：20元（不設預售，即日以八達通/現金繳費）

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新年好去處2025｜39.西沙GO PARK

由即日起西沙GO PARK聯同香港本地植物藝術創作團隊BOTANIC UNION，以及本地香氛品牌Be Candle，打造「GO Blossom！桃花祈園」，在中央廣場設有全港最大5米高的Awesome Blossom心型桃花樹！

西沙GO PARK「GO Blossom！桃花祈園」

日期：即日起至2月16日

時間：10:00-22:00

地點：西沙GO PARK中央廣場

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新年好去處2025｜40.將軍澳MCP新都城中心＆馬鞍山MOSTown新港城中心

今個新春，恒基地產旗下兩大旗艦商場，將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心聯乘LEGO，呈獻「新春開運全攻略」活動，打造9大開運打卡位及互動遊樂區。其中MOSTown新港城中心的必影焦點是以68萬粒LEGO積木，砌出共6,888支花朵，組成全港最大「樂高®Botanical系列花海」！

而MCP新都城中心則有4米高巨型「MCP開運彈珠台」、3.5米巨型LEGO桃花樹、「貓肥屋潤主子殿」等打卡位，大人小朋友可以一同探索LEGO世界！

MOSTown x LEGO春日開運花園

日期：即日至2月16日

時間：主題打卡區 10:00-22:00

玩樂區 12:00-20:00

LEGO®開運迎新春期間限定店 12:00-21:00

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場及L3天橋活動區

MCP 新都城中心 x LEGO® 新春開運遊樂園

日期：即日起至2月16日

時間：

主題打卡區：10:00-22:00

遊戲區：星期一至五（公眾假期除外）：13:00-17:00

星期六、日及公眾假期 12:00-20:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

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新年好去處2025｜41.屯門市廣場

屯門市廣場於今個新年呈獻「魚躍福來迎新歲」，場內焦點為中央廣場，6條長達5米在半空悠游舞動的巨型開運金魚，金魚裝置以中國傳統紮作技術與絹布漂染工藝製作而成，配合540吋大電視屏幕上金魚於寶池中躍動，更加動感。

屯門市廣場「魚躍福來迎新歲」

日期：即日起至2月2日

時間：11:00-21:00

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

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新年好去處2025｜42.東薈城名店倉

東薈城名店倉與雀巢KITKAT攜手呈獻「幸運捕手」新春主題活動，由最具代表性的日本吉祥「緣起物」——招財貓和達摩，打造有8大打卡位，包括「開運招財貓」、「甜絲絲鳥居」、「喵喵洗滌之橋」、「萌喵愛情石」、「甜蜜結緣神社」、「圓碌碌幸運達摩陣」等，讓大家在新一年可以開啟美好運程。

東薈城名店倉 x KITKAT「幸運捕手」

日期：即日起至2月16日

時間：11:00-22:00

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB（G01B號舖）、二樓中庭廣場、二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)、 二樓天橋

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新年好去處2025｜43.香港迪士尼樂園

由即日起至2月16日，香港迪士尼樂園度假區將舉行「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動，換上賀年服飾的米奇老鼠及一眾迪士尼朋友仔，會為大家帶來「米奇與好友蛇年行大運」、原創賀年歌曲《Magic is Here》和新春版「米奇與好友大街狂歡派對」！Duffy與好友也會與大家拜年，各位迪士尼粉絲切勿錯過！

香港迪士尼樂園「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動

日期：即日起至2月16日

地址：香港迪士尼樂園度假區

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新年好去處2025｜44.HomeSquare

今個農曆新年，HomeSquare中庭以「熊貓新春」為主題打造3大熊貓開運區域，包括「好運齊來」互動老虎機、醒獅熊貓打卡裝置、以及「好運滾滾來」套圈圈遊戲，場內更特設熊貓開運主題玩樂區與大家玩遊戲催旺運勢！在指定日子參加親子熊貓竹編扇工作坊，一起製作幸運的熊貓招福竹扇迎接新一年。

HomeSquare「熊貓新春」新春藝術裝置

日期：即日起至2025年2月9日

時間：11:00-21:00

地點：HomeSquare L1中庭

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新年好去處2025｜45.新地上水廣場及PopWalk

上水廣場及將軍澳天晉滙PopWalk推出「Pixar Sweet Dreams 甜夢派對」新春主題裝置，多個迪士尼與彼思人氣角色如《怪獸公司》的毛毛與大眼仔；《反斗奇兵》的勞蘇、牛油仔及賓尼與阿德；《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁，以及《熊抱青春記》的小熊貓美美，將以甜夢棉花糖造型於兩大商場登場！

其中必到打卡位是上水廣場的「甜蜜光影燈籠牆」、「彩光夢幻走廊」及「春日抱抱玩樂遊」，將軍澳PopWalk天晉滙則有約10米長的浪漫燈海長廊，及5米長的「夢幻星空琉璃隧道」。

新地上水廣場及PopWalk天晉滙「Pixar Sweet Dreams甜蜜派對」

日期：即日起至2月23日

時間：10:00-22:00

地點：上水廣場2樓中庭及5樓晴空花園；PopWalk天晉滙1期及2期戶外露天長廊及Ocean PopWalk地下中庭及戶外長廊

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