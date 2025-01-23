結業潮｜茶湯會總部終止與香港代理商合作　官網刪除香港分店資料疑全線結業

▲ 香港茶湯會疑全線結業！台灣茶湯會總部表示終止與香港代理商合作，官網亦已刪除香港分店資料。

【結業潮/手搖飲品/形珠奶茶】香港茶湯會疑似全線結業！日前台灣茶湯會貼出公告，宣佈與香港代理商終止合作，同時結束茶湯會在香港地區的門店授權。但香港茶湯會對於有關結業傳聞並未有任何的更新，有網友對此表示十分擔心，「如果茶湯會都執埋，得返天仁揀……」

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昨日（22日）台灣茶湯會在其官方網站以「香港區域宣星有限公司終止合作」為題張貼告示，全文如下：

茶湯會總部已與香港區域代理商宣星有限公司終止合作，同時結束茶湯會在香港地區的門店授權。感謝您們一直以來的支持，茶湯會將持續提升品牌的價值，也歡迎茶友們至全球茶湯會享用一杯好茶。

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茶湯會疑結業｜台灣官網已沒有香港分店資料

目前，台灣茶湯會官方網站的「門市專區」已找不到「香港」的分店資料，而其香港網站「www.hk.tp-tea.com」，也顯示為「無法連接」。

但是，「茶湯會香港」的Facebook專頁卻完全未有相關結業消息，而其最新一個帖文是於2023年12月24日有關聖誕節祝福的內容，此後便再沒有任何的更新。在Openrice方面，仍能搜尋到茶湯會在香港三間分店的相關資料，並沒顯示「已結業」的更新。

有市民對於茶湯會可能會結業表示十分擔心，大嘆可惜，「呢間已經算好飲，執咗都唔知仲有咩選擇……」、「佢嘅珍珠奶茶好好飲，茶味好香，我以前去中環一定會叫杯」、「茶湯會仲係咪茶湯會？」、「茶湯會都執埋，真係得返天仁。」

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