  • 19°C
香港時間：2025123日 (四) 18:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮｜茶湯會總部終止與香港代理商合作　官網刪除香港分店資料疑全線結業

休閒消費

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

香港茶湯會疑全線結業！台灣茶湯會總部表示終止與香港代理商合作，官網亦已刪除香港分店資料。

【結業潮/手搖飲品/形珠奶茶】香港茶湯會疑似全線結業！日前台灣茶湯會貼出公告，宣佈與香港代理商終止合作，同時結束茶湯會在香港地區的門店授權。但香港茶湯會對於有關結業傳聞並未有任何的更新，有網友對此表示十分擔心，「如果茶湯會都執埋，得返天仁揀……」

最新影片推介︰

童學園
校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

昨日（22日）台灣茶湯會在其官方網站以「香港區域宣星有限公司終止合作」為題張貼告示，全文如下：

茶湯會總部已與香港區域代理商宣星有限公司終止合作，同時結束茶湯會在香港地區的門店授權。感謝您們一直以來的支持，茶湯會將持續提升品牌的價值，也歡迎茶友們至全球茶湯會享用一杯好茶。

點擊圖片放大
+7
+6

茶湯會疑結業｜台灣官網已沒有香港分店資料

目前，台灣茶湯會官方網站的「門市專區」已找不到「香港」的分店資料，而其香港網站「www.hk.tp-tea.com」，也顯示為「無法連接」。

但是，「茶湯會香港」的Facebook專頁卻完全未有相關結業消息，而其最新一個帖文是於2023年12月24日有關聖誕節祝福的內容，此後便再沒有任何的更新。在Openrice方面，仍能搜尋到茶湯會在香港三間分店的相關資料，並沒顯示「已結業」的更新。

有市民對於茶湯會可能會結業表示十分擔心，大嘆可惜，「呢間已經算好飲，執咗都唔知仲有咩選擇……」、「佢嘅珍珠奶茶好好飲，茶味好香，我以前去中環一定會叫杯」、「茶湯會仲係咪茶湯會？」、「茶湯會都執埋，真係得返天仁。」

更多結業潮報道：

結業潮｜和順記雞脾王全線結業　天后最後分店本月執笠　老闆暗示開新店？

結業潮｜煲仔榮記元朗店結業 2年執2間只剩總店　馳名煲仔沙嗲牛肉麵

結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜煲仔榮記元朗店結業 2年執2間只剩總店　馳名煲仔沙嗲牛肉麵
15:58 2025/01/17
結業潮｜煲仔榮記元朗店結業 2年執2間只剩總店　馳名煲仔沙嗲牛肉麵
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】
10:51 2025/01/20
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】
結業潮｜和順記雞脾王全線結業　天后最後分店本月執笠　老闆暗示開新店？
16:41 2025/01/22
結業潮｜和順記雞脾王全線結業　天后最後分店本月執笠　老闆暗示開新店？

你可能感興趣

結業潮｜煲仔榮記元朗店結業 2年執2間只剩總店　馳名煲仔沙嗲牛肉麵
15:58 2025/01/17
結業潮｜煲仔榮記元朗店結業 2年執2間只剩總店　馳名煲仔沙嗲牛肉麵
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】
10:51 2025/01/20
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】
結業潮｜和順記雞脾王全線結業　天后最後分店本月執笠　老闆暗示開新店？
16:41 2025/01/22
結業潮｜和順記雞脾王全線結業　天后最後分店本月執笠　老闆暗示開新店？
餐廳情報 結業 網絡熱話 香港 台灣 Facebook

最高瀏覽

八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦