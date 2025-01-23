北部都會區公路｜少鑽探、避隧道　陳美寶：運輸基建慳得一蚊得一蚊

▲ 北部都會區公路將會多用科技，減少鑽探，亦盡量避免興建隧道，以降低建造成本。（資料圖片）

運輸及物流局局長陳美寶預告，未來運輸基建「慳得一蚊得一蚊」，北部都會區公路將減少鑽窿勘測以壓低成本，市鎮路段亦盡量不用隧道。而局方正籌備10條鐵路，包括6條重鐵及4條中型綠色智慧系統，要多善用港鐵以外的市場力量。

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基建不能停 條款加入「慳家」誘因

外界關注23公里長的北都公路估算較貴、建造時間較長，運輸局會着重成本控制，例如利用無人機勘測、製作地理訊息模型系統，減少昂貴的鑽探勘測。新市鎮規劃時亦要盡量「走地面」，避免「走隧道」。陳美寶說，運輸局在基建發展要「慳得一蚊得一蚊」，但強調基建不能停，「路通、財通」才能帶動地區發展。

運輸基建的合約會以「設計與建造」（Design and Build，D&B）為主，在條款中亦加入讓工程「慳家」的誘因。至於工程時間較長，陳美寶期望北都公路加快勘測，爭取2027年招標工程，2028年開始工程，「邊度急就分階段做咗佢」，例如新田段。

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鐵路公開招標「不一定是港鐵」

啟德運輸系統第三季招標，陳美寶指「不一定是港鐵」奪得，可能有不同營辦商和工程企業投到，局方正籌備相關營運標準、框架和要求，將會是一個通用標準，但不能迴避與「國標」對接。她表示若有標準認證，就能讓更多企業投標。局方希望在市場得到最具競爭力的建議，當中涵蓋成本、預期營運回報和興建時間，透過公開招標，得到最有利的方案。

未來部份項目有機會不是港鐵營運，對於港鐵的角色定位，陳美寶稱「港鐵是好好嘅伙伴」，政府亦是大股東，關係密切，而10項鐵路工程中有6項亦是港鐵負責。她說未來有很多工程項目，要集各方力量去得出方案，優勢互補，稱「有競爭先有進步」，強調港鐵亦可以參與公開投標。

陳美寶對港鐵有三大期盼，第一是加大力度控制成本，二是要發掘非票務收入來源，例如商場要做得更好，可以「創新啲」，第三是多元化融資。至於港鐵如何壓縮成本，她提出主要是興建鐵路時的成本控制，而這樣對港鐵有利，「愈壓低成本，佢地愈能夠接多啲生意」。

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網約車合法化 陳美寶強調的士是資源

網約車合法化規管今年出台，局方邀請交通諮詢委員會成立小組，聽取更多意見，亦已經約見平台公司了解看法，也會聽取的士業界意見。

陳美寶認為，香港是國際大都會，公共交通網絡是世界領先，而的士的市場份額雖然只有不足2%，但有很好的點對點功能作用。如旅客來到不熟悉公共交通，就會先搭的士，因此服務質素和安全十分重要。至於網約平台，她認為市民要求便捷、安全和合法，亦要有服務回饋和評價，平台公司亦要掌握服務是否到位，而平台數量可沒有限制。

至於網約平台只能召喚的士，還是可召喚其他車種，陳美寶認為可召喚的車應該要有合法載客的牌照，至於是否增加其他種類牌照，她仍在聽意見，暫未有定論，惟強調「要有保險等一整個配套」。她指社會視綫集中在「黑的」，雖然質素很重要，但「1.8萬部的士，其實都係一種資源」，若任由的士以外的可召喚汽車數目增加，或會令到的士數目減少。她說「的士可以在街上無預約截車」，局方要優先考慮滿足點對點的需求，並要考慮的士行業有機、持續地發展。

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