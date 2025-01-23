大灣區航空｜被問會否有罰則　陳美寶：公司如初生嬰兒要從旁協助

▲ 運輸及物流局局長陳美寶形容大灣區航空就如「初生嬰兒」。

【大灣區航空 / 運輸及物流局 / 陳美寶】大灣區航空突然取消百多班航班，運輸及物流局局長陳美寶表示，公司不是交報告就完事，但被問到會否有懲罰，她說這間2020年成立的公司「好似初生嬰兒」，要從旁看看有甚麼問題，找出可改善空間。

大灣區航空突然取消128班航班，涉及日本、南韓和泰國航綫，約5,500人受影響。截至今日（23日）中午，消委會接到6宗相關投訴，涉及金額約1.4萬元。

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▲ 大灣區航空取消128班航班（資料圖片）

大灣區航空｜強調一視同仁

政府要求大灣區航空一周內提交詳細報告，陳美寶指公司不是交報告就完事，強調「金漆招牌」是大家努力的成果。

至於會否有罰則，陳美寶說今次事件反映公司的策略是否恰當，當中包括發展新航點、廉航的定位、內部管理和操作等，以至長遠而言的營運和財務持久性，「我哋希望佢好，我哋就會好」。她說局方收到報告後會審視公司多方面狀況，現在最重要的是將客戶的影響減至最低，重建客戶信心。

民航處每半年檢視，包括航權和泊位使用率等，但陳美寶強調並不是「賞罰機制」，指如未能盡用泊位的話民航處要考慮資源分配。

陳美寶又表示，大灣區航空在2020年成立，「呢間公司係細，好似初生嬰兒」，強調幾間公司發生問題都會一視同仁，找出可改善空間：「一個初生嬰兒，佢開步行路，你都要從旁睇到有咩問題」，指收到報告後會繼續監察。

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