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樂極生悲丨年輕富二代沙漠玩越野車　陷入泥潭翻車溺斃遺新婚孕妻天人永隔

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

【富二代／越野車／樂極生悲】新年前夕，內地一名年輕富二代開越野車出外時，卻發生樂極生悲的慘劇。據了解，男子駕車涉水時，不幸跌入泥潭翻車，最終溺水而亡。而他發生意外的過程，則被岸上的車友全程紀錄。

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根據網上流傳影片，意外發生後，男子先從車內爬出，並站在車上，當時他還在車子上來回踱步，雙手插還插褲袋，絲毫未見害怕；後來車身開始傾斜，而且慢慢沒頂，男子才開始變得慌張，有點不知所措；惟很快男子就隨車沉底，救援人員趕到的時候，男子已經不幸身亡。

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綜合內地傳媒報道，一名年約廿多歲姓劉男子於1月19日駕駛一輛越野車在河北新樂市沙河裡的驚險地帶涉水而行，惟一心尋求刺激的他，卻忽略了那邊的危險程度，因此在行車途中，他的車不幸跌入了一個泥潭。

有消息人士透露，男子是當地一戶富有家庭的獨生子，所以才能買得起越野車。可惜的是，他剛剛才新婚，而且妻子已懷有身孕，因此他的家人一聽到其死訊，仍然非常難以接受。意外發生後，河北政府亦發出通報指，經查證後，意外發生時，越野車內只有死者一人，並沒有同行人士。

外遊注意丨27歲內地醫生馬爾代夫浮潛溺斃　女友含淚控訴3宗罪： 負責人連急救都不懂

旅遊意外時有發生。去年10月，內地一名27歲男醫生與女友同遊馬爾代夫，出海時於浮潛活動中溺亡。女友事後哭訴，浮潛活動由下塌的民宿老闆提供，惟出事時工作人員不懂急救，船上亦無急救設備，內文詳見此

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同場加映: 6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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