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賀年零食推介｜反式脂肪可引致心血管疾病　盤點42款零反式脂肪賀年零食

食用安全

撰文： 陳慧靈

發布時間： 1 小時前

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反式脂肪可引致心血管疾病，TOPick盤點42款零反式脂肪賀年零食。

【新年／零食／反式脂肪／心血管疾病】新年將至，不少人都準備辦年貨、選購零食小吃，但不少賀年食品都含有反式脂肪，攝取過量或會引致心血管疾病。TOPick檢視了75款零食，當中有42款標明屬零反式脂肪。

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反式脂肪到底對身體有何影響？註冊營養師黃兆章（Anson）接受訪問時就直言，反式脂肪可謂是最壞的脂肪，即使只攝取少量亦會降低好膽固醇（HDL）水平，同時增加壞膽固醇（LDL）水平，繼而增加罹患心血管疾病的風險。他又提到，越來越多研究顯示，反式脂肪會加劇胰島素阻抗的情況，久而久之會增加患上二型糖尿病的風險，因此建議市民盡量避免選擇含有反式脂肪的食物。

Anson補充，根據本港現時的營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克，因此部分食品實際上仍可能含有反式脂肪。

TOPick近日檢視了市面上75款賀年零食及禮盒，發現當中有42款標明反式脂肪為0克，點擊下圖看產品名單：

點擊圖片放大
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賀年零食｜營養師推介4款較健康選擇

而在以上賀年食品中，Anson就認為「富貴傳說 特級葵瓜子」及「藍鑽石 瑰麗果仁禮盒」屬於相對健康的選擇。他指出，葵瓜子雖然卡路里較高，但當中只有不足1成的脂肪屬於飽和脂肪，亦只有大概1%卡路里是來自糖分，且每100克便含有近30克的蛋白質。

值得留意的是，瓜子的鈉含量通常較高，上述產品亦已超出食安中心高鈉的標準（每100克含600毫克以上），不過Anson就表示，只要將食用份量控制在每天一把（約30克）以內，基本上不會構成健康問題。

而果仁禮盒中則包括乾焗（無鹽）杏仁、乾焗（鹽味）開心果及乾焗（鹽味）夏威夷果仁3款產品，成分較為簡單，含有豐富蛋白質及纖維，但要留意當中的開心果及夏威夷果仁皆有添加鹽作調味，因此鈉含量會提高，不過就未有超出食安中心的高鈉標準。

此外，市民在新年期間容易忽略蔬果及全穀類食物的攝取，而果仁種子大多含有一定程度的膳食纖維，可稍為補充纖維攝取量，整體而言算是不錯的選擇。

Anson特別提醒，雖然堅果類食物向來給予人健康的印象，但除了方才提及的鹽之外，市面上還有不少產品會在烘烤果仁的過程中加入油分、糖分、蜜糖等材料進行調味，繼而導致熱量大大增加，可謂是一大健康陷阱。

賀年零食｜進食貼士

賀年食品雖然邪惡，但過年期間仍少不免要享用。Anson就列出以下3個貼士，供大家參考。

1. 攝取量

將每日零食的熱量攝取限制在總熱量的10%內，以一個成年人每日攝入2,000卡路里為例，建議將攝取量控制在200卡路里以內，即使過年期間稍為放縱，亦盡量不要超過400卡路里，以免攝取過多能量。做為參考，一把果仁所含的熱量便大約等於200卡路里。

2. 零食包裝

選購零食時，建議可選擇有獨立包裝的產品，以控制每次進食的份量，降低過度進食的機會。 

3. 進食時機

以「不影響正餐」為原則，可在正餐的間隙食用一些零食，進食時間與正餐之間相隔2小時左右較為理想，以確保食用正餐時能夠照常攝取每日所需的營養素。

賀年零食｜邪惡食品替代品

不少賀年食品都較為高油、高鹽及高糖，十分「邪惡」，Anson就建議可考慮用以下幾種食物作為替代，會較為健康。

  • 不加任何調味的原味果仁，例如開心果、腰果、杏仁、南瓜籽、葵花籽等
  • 乾豆，又稱脫水豆，例子有黑豆、青豆、蠶豆等

上述兩種食物皆含有豐富的蛋白質、纖維及好脂肪，對血糖及膽固醇造成的影響較小。

另外亦可以選擇原味的果乾，例如蔓越莓乾、金提子乾、無花果乾或即食的杞子等，用以代替糖果、朱古力等糖分較高的食物，但同時亦要注意分量，1湯匙左右的量其實已等同一份水果。

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