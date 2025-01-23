名模二代｜歐陽妙芝三母子遊日似姊弟　大仔外國夾Band細仔似Oppa赴韓選秀躋身百強

▲ 歐陽妙芝與兩個仔仔遊日，兩個仔仔靚仔樣曝光。

【歐陽妙芝/澳洲升學/方玉丞/方玉亨/亞洲超星團/PROJECT 7】歐陽妙芝最近於社交平台分享遊日本的照片，同行可見19歲大仔和17歲細仔，兩兄弟愈大愈有型，三母子合照顏值超高，盡顯星味！

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名模二代｜三母子遊日嚐美食

歐陽妙芝最近與兒子到日本旅行，三母子玩得非常開心。在照片中見到他們到一家傳統和食料理店用膳，歐陽妙芝表示該店是兩年前，在社交媒體上看到群馬県藤岡市鬼石的「銀華亭」99歲天川ふく婆婆的拉麵時，當時心中便埋下了期待的種子。

終於在今年，能夠與兒子親身來到銀華亭，品嚐到101歲店主婆婆的手勢，這份來自歲月的美味，讓他們感到無比滿足。她在帖文中標籤了該店舖，並寫道︰「衷心祝願婆婆健康長壽，願她一家笑口常開，繼續為我們帶來更多幸福的人情味！」

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名模二代｜大仔夾Band自彈自唱

53歲前港姐歐陽妙芝，2004年與金融才俊方時俊（Steven）結婚，育有兩子方玉丞（Achille）和方玉亨（Atilla），大仔已19歲，細仔亦已17歲，兩個兒子盡得父母的真傳，同樣是靚人一族。大仔方玉丞早在13歲時，主動向父母提出到澳洲升學，2023年中學畢業時，夫婦二人就齊齊飛到澳洲，見證大仔的中學畢業禮。近期，Achille夥拍朋友組成二人音樂組合—whereshewasband，不時上載自彈自唱的短片及演出的動態。

名模二代｜細仔熱愛韓流文化

細仔方玉亨更熱愛韓流文化，早前參加TVB聯同香港星空衛視打造的選秀節目《亞洲超星團》，當時只有15歲，擁有一雙迷人笑眼，由可愛圓碌碌的肥仔變成靚仔Oppa，已獲不少網民讚口不絕，可惜最終以18強止步。但他未有放棄追夢，衝出香港赴韓國參加選秀節目《PROJECT 7》，並成功躋身100強，名單中除了韓國選手外，還有來自日本、內地、泰國及烏克蘭的選手，Atilla是唯一一位香港的參賽者，其中不少參賽者已經出道，競爭非常激烈。

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