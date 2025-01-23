謝霆鋒新歌︱演唱會前推出新歌《逆行》　霆鋒親自作曲：偏要在不安下前行

【謝霆鋒 / 謝霆鋒演唱會 / 謝霆鋒新歌】謝霆鋒日前宣布今年4月於香港啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，成為首位於啟德主場館開show的亞洲歌手。

除演唱會，相隔4年，霆鋒今日（１月23日）推出全新廣東作品《逆行》，歌曲由霆鋒親自作曲，喬星填詞，曲風繼續個人的搖滾引力，貫徹不求大同的經歷。自出道以來，霆鋒就是「逆行」 的代言人，常人愛好的安穩，他偏要在不安下前行。

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▲ 謝霆鋒新歌《逆行》。

謝霆鋒新歌︱三個人生階段為主軸

MV以童年、少年及成年的三個人生階段為主軸，一開始男童在每張畫紙上像是亂塗黑色，男童父親不明所以，一直責罵他；中學階段雖然成績欠佳，但美術科取得95分，卻依然被同學欺凌，甚至受到老師處罰；成年後，他未有違背自己初心，一直從事時裝行業，卻又被老闆指責，但他堅持沒有放棄。

同時MV中的階磚，由兒時到中學階段砌得完整，但成年時卻變得粉碎，最後由男童及中學男生重新砌好，就如給予成年人的一份力量，始終有成功的一天。逆轉、逆境、逆行，是警告也是出路，放下單一標準的追求，堅持自己與眾不同的感受，到最後可成就不一樣的人生，建構獨一無二的你。

此外，霆鋒亦有於MV中穿插，拍攝地點亦是啟德主場館，「其實當日主要係想喺場地試音，之後就順便影埋演唱會海報。拍拍吓，大家忽發奇想，其實係咪可以喺度拍埋新歌MV呢？因為都覺得係一件好有代表性嘅事。有關方面亦都好好，最後俾我哋喺度拍埋MV。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6 ▲ 謝霆鋒新歌《逆行》。 ▲ 謝霆鋒新歌《逆行》。

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