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香港展覽｜數字藝術博覽會3月西九文化區舉行　藝術作品融入AI、3D投影、ARVR等技術

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 42 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

數字藝術博覽會（DAF）今（23日）宣布，將於3月26日至30日在香港西九文化區藝術公園的大草坪舉行。今年數字藝術博覽會將推出全新內容，結合室內和室外的多元體驗。遊客可在3月21日至30日期間，探索設置於戶外的藝術小徑，更有大型3D投影映射技術，將大草坪打造成沉浸式藝術空間， 由Net-A-Porter打造的AI時尚無限房間裝置更是亮點之一。

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數字藝術博覽會（DAF）總監歐凱怡指出，「數碼藝術的創新發展，早已超越區塊鏈技術的框架，在當代文化藝術領域中煥發出璀璨光芒。我們有幸見證數碼媒體為藝術帶來前所未有的蛻變，不僅吸引了嫻熟科技的藝術藏家，更讓傳統藝術愛好者、文化機構及新生代藝術愛好者趨之若鶩。我們見證了數碼藝術打破傳統藩籬，為藝術家開創嶄新天地，讓創作靈感不受束縛，同時觸及更廣闊的欣賞群眾。」DAF今年將展出超過40個創新藝術項目，並着重展示香港本地畫廊與藝術項目。

主展覽空間將於3月26日至30日開放，並分為六個展區。其中，數位及當代藝術區（The Prestige Digital & Contemporary zone）將展出超過20個知名藝術項目，匯聚包括享譽全球的藝術家Krista Kim、中國新媒體藝術家程然、土耳其數碼藝術家Refik Anadol在內超過50位國際藝術家作品。此外，LG 亦將於香港展示全球首部透明真無線4K OLED電視 LG SIGNATURE OLED T。藝術家Matteo Massevery也創作了一件名為「夜之花園」（Night Garden）的裝置，將光影與音樂融入沉浸式藝術體驗區（Immersive Art Experience zone）。

博覽會還設有多項活動，包括先鋒藝術家區（Pioneer Artists Zone）以展示新興數位藝術人才，以及啟發對話區(Inspire Dialogue)。啟發對話區將舉辦10場由K11藝術基金會、洛杉磯縣藝術博物館、數碼港、香港投資推廣署、佳士得及其他領先機構等策劃的座談會。香港畫廊專區將慶祝本地數字藝術人才，及Web3與區塊鏈區則將作為數字所有權和創意合作的創新中心。

展會日期及時間：

  • 戶外藝術之路：壯觀的戶外沉浸式藝術投影於 3月21日至30日開放，所有持票者可無限次進入。
  • 主展覽區： 3月26日至30日向公眾開放。
  • 媒體預覽 - 只供受邀請傳媒入場： 3月25日 10:00 AM - 2:00 PM
  • 私人預覽 - 只供受邀請人直入場： 3月25日 4:00 PM - 8:00 PM
  • D’Art House開幕派對： 3月25日 5:00 PM - 8:00 PM
  • VIP日 1： 3月26日 12:00 PM - 8:00 PM
  • VIP日 2： 3月27日 12:00 PM - 8:00 PM
  • 公眾開放日： 3月28日至30日 12:00 PM - 8:00 PM（3月30日閉館時間為5:00 PM）

另外，本報記者日前也親身試玩Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

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更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

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