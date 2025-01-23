校園直擊︱佛教沈香林紀念中學運用AI生成技術　製作九龍城寨電影勇奪殊榮

▲ 佛教沈香林紀念中學大力推行AI，激發學生創意！

【佛教沈香林紀念中學/AI/人工智能】佛教沈香林紀念中學（沈中）在本學年舉辦第二屆AI生成圖像比賽。在這次比賽中，沈中將AI應用推廣至不同領域，成功結合創意與科技，吸引了來自不同小學的學生參與 。此次比賽旨在讓學生掌握進階的AI生成技術，結合科技、創意與文化，展示香港社區及中華文化的美好。

比賽升級：從基礎到進階技術應用

今年的比賽在技術要求上有所升級，有別於上一屆的text-to-image基礎應用，今年學生需學習進階的AI模仿繪圖技術，透過重現茶餐廳、戲曲文化及漁村景象，展示「說好香港故事」的理念。沈中特別設計了兩小時的生成式AI圖像設計課程，內容剪裁了沈中校本「同創共學」生成式AI圖像設計課程，幫助參賽者快速掌握創作技術，大大提升比賽作品的質素。

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AI融入普及課程：全面培養創意實踐

沈中在課程中分階段提供AI學習機會，從中一的AI提示詞（Prompt）撰寫，到中二學習Stable Diffusion技術，再到中三的AI影像創作，學生不僅掌握基礎技術，還能參與實際項目，如「九龍城寨電影預告片」，展現AI與創意結合的潛力。這些課程設計不僅受到業界認可，更獲得「香港大學國際傑出電子教學獎」等榮譽。

沈中中二級學生的學習內容包括比賽中學生需要學習進階AI模仿繪圖技術，通過模仿真實相片進行二次創作。

學生作品

沈中上學年進行的 #生成式AI校本課程「#生成式AI的平行時空」，透過一幅真實相片用AI重現一個平行時空的畫作及中英文生活隨筆寫作，從中提升學生運用AI的解難能力，不再是漫無目的地單單使用文字生成圖像，老師難以對學生運用AI能力進行評估。

沈中中三級學生在AI創意媒體課程中的最新製作—「九龍城寨電影預告片」。

拔尖教育：推動AI進階應用與跨界合作

沈中針對有興趣及才華的學生提供拔尖教育，讓他們進一步探索AI的進階應用。學生可參與校內首個生成式AI電視台的節目製作，擔任AI主播，並與外部機構合作，培養技術實踐能力與社會責任感。例如：

1.與香港漁民青年會合作，推出以國家安全為主題的漁業節目；

2.即將與漁護署聯手製作一系列主題節目，推廣本地漁業文化；

3.使用AI技術製作與文化及社區相關的多媒體內容，進一步探索科技在語文、科學科及文化教育中的應用。

沈中首個生成式AI電視台的節目「港文化．港漁業」。

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裝備未來：技能與創新思維的結合

沈中堅信生成式AI是開啟學生創意之門的鑰匙，沈中在短短兩年內迅速發展AI課程，並將之推廣至普及與拔尖教育兩個層面，旨在讓學生掌握技術的同時，學習如何運用創意解決真實問題，並為未來的科技驅動社會做好準備。透過此次比賽及相關課程，沈中展示了教育創新的無限可能，為學生探索未來鋪路。

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