港姐李明慧︱李明慧疑遭丈夫控恐嚇　當年與翁嘉穗爭鄔友正成熱話

▲ 李明慧疑遭丈夫控恐嚇。

【李明慧 / 李明慧丈夫 / 陳燿陽 / 香港小姐】現年48歲1997年港姐亞軍李明慧，在2003年嫁已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽。可是日前（1月21日），58歲商人陳燿陽被指涉嫌在赤柱單位威脅李明慧，被控刑事恐嚇罪。

陳燿陽被控在今年1月21日於赤柱赤柱村道50號某單位，威脅女子陳李明慧使其人身遭受損害，意圖使她受驚。陳燿陽在今日（1月23日）到東區裁判法院，被控一項刑事恐嚇罪名，暫毋須答辯。裁判官蘇文隆准案押後至3月6號再訊，陳燿陽准以免交保釋金方式保釋，期間不可接觸控方證人。

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港姐李明慧︱「鄔公奇案」成熱話

李明慧曾留學加拿大，在1997年返香港任職稅務會計師，之後參加香港小姐競選，獲得亞軍及國際親善小姐獎成雙料亞軍。

同屆冠軍為翁嘉穗、季軍為佘詩曼，當年最經典是翁嘉穗與李明慧傳出兩女爭鄔友正的「鄔公奇案」事件，成城中熱話。

最後鄔友正情歸翁嘉穗，被指「雙失」李明慧先轉行做稅務會計師，後因工作關係在美國認識陳燿陽，二人在2003年結婚，並生下一對龍鳳胎。李明慧早年隨陳燿陽移居美國生活，近年回流香港。

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