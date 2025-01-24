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農曆新年貼圖｜WhatsApp推新年搞笑貼圖化解長輩尷尬問題　自製Sticker/照片加特效等6大功能教學

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

WhatsApp推新年搞笑貼圖化解長輩尷尬問題，並有6大功能教學方便聯繫親友拜年。

【農曆新年/WhatsApp/新年貼圖】農曆新年習俗都會向長輩拜年，講句恭賀說話。但往往被連環追問私人問題，難免出現令人尷尬的時刻。今個新年，WhatsApp特別與Z世代人氣創作者「關門」合作，以搞笑貼圖教大家輕鬆應對新年棘手問題！

最新影片︰

TOPick一分鐘
賀年糕點︱芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　1樣食品代替潤腸減少鹹味

WhatsApp農曆新年貼圖｜應對長輩棘手問題

「拍拖未?」、「生仔未?」、「人工幾多?」等，成日都被長輩連環追問私人問題，為了應對新年棘手問題，WhatsApp聯同Z世代人氣創作者「關門」@21kwanmoon 合作，推出一系列搞笑貼圖︰「如一人少句啦和氣生財」、「你問我我問邊個啊？」、「好啊！你話點就點啦！」、「我地咁熟我點會同你計喎」、「我唔要啊！」、「見好就收」、「我真係多得你唔少啊」、「講多謝吖」等等，以幽默化解尷尬，開心過好年!

WhatsApp農曆新年貼圖｜下載特別版貼圖集

  • 在WhatsApp點擊貼圖圖示、然後搜尋「KwanMoonCNY」。(此下載方法即將推出)
  • 你亦可從GIPHY網頁直接下載貼圖
  • 或前往WhatSticker網站，按指示下載
點擊圖片放大
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WhatsApp新功能｜賀年祝福教學聯繫好友

  • 1. 以照片及影片送上祝福語：在WhatsApp拍攝和傳送影片或照片時，大家可從30種背景、濾鏡和特效中選擇，增添節日氣氛！
  • 2. 創作個人化新年貼圖：鼓勵並引導家中長輩發揮創意，將自己的照片製作成獨一無二的賀年貼圖，取代千篇一律的長輩圖，送上更親切的祝福。大家亦可利用編輯工具自訂現有貼圖，簡單加入賀年祝福語，或善用繪圖功能加入新年圖案。
  • 3. 善用意見調查輕鬆做決策：還在討論新春聚會的細節？善用群組意見調查功能，快速收集各成員意向，避免訊息過多令意見難以整合。若需要明確的答案，例如最佳聚會日期，只要在建立投票時關閉「允許選擇多個答案」即可。
  • 4. 在群組中建立活動：在群組中建立賀年活動，讓每一位都能收到活動的詳情，包括活動描述、地點、以及開始和結束時間。若群組成員未能親身出席，亦可以通話連結參與。
  • 5. 透過視訊通話保持緊密聯繫：使用視訊通話與親朋好友保持密切聯繫。你可以揀選背景和特效增添趣味，並從群組中輕鬆選擇參與者。
  • 6. 保障您的安全，舉報可疑用戶：祝你蛇年平安！蛇年行大運的同時，謹防詐騙！當你被陌生人增添至群組時，謹記查閱群組說明卡以獲取更多群組資訊，包括群組建立人和建立日期，再決定是否留在群組中。發現可疑電話號碼或群組時，應立即封鎖並舉報。

延伸閱讀：記者實測︱WhatsApp新增4大功能　濾鏡/背景/自拍貼圖/貼圖集分享

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